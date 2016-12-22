Зарплаты в минусе

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Номинальная зарплата за январь — сентябрь увеличилась, но инфляция «съела» прирост.

В сентябре средняя номинальная начисленная заработная плата в Беларуси снизилась на 17 руб. До этого последнее снижение зарплаты было зафиксировано в апреле. В течение последующих четырех месяцев наблюдался рост. В целом с начала года номинальная заработная плата увеличилась на 76,1 руб., или на 11,55 %. Если учесть, что среднегодовая инфляция за январь — сентябрь составила 12,1 %, то можно говорить о падении реальных доходов населения в III квартале.

Среди регионов по заработной плате традиционно лидирует Минск (в сентябре — 1014,9 руб.). Далее следует Минская область (737,2 руб.). Меньше всего получают в Могилевской и Витебской областях — соответственно 627,2 и 629,1 руб.

В разрезе видов экономической деятельности по размеру начисленной номинальной заработной платы лидируют: информационные технологии (3238,6 руб.), пассажирский воздушный транспорт (2118,9 руб.), грузовой воздушный транспорт (1889,8 руб.) и финансовые услуги (1228,5 руб.). В числе отстающих работники социальной сферы (416 руб.), библиотек, архивов, музеев и учреждений культуры (421,2 руб.). Что касается реальной заработной платы, то наибольшее падение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в строительстве (-12,3 %), а наибольший рост — в сфере телекоммуникаций (+14,6 %).

Статистические данные за три квартала 2016 года констатируют рост номинальной заработной платы по большинству видов экономической деятельности. При этом рост реальной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2015-го зафиксирован в единичных отраслях (информация и связь, транспорт, финансовая и страховая деятельность).

По некоторым видам экономической деятельности отмечается снижение: здравоохранение и социальные услуги (-0,8 руб.), образование (-19,4 руб.), финансовые услуги (-13 руб.), почтовая и курьерская деятельность (-3,9 руб.). Снижение номинальной заработной платы зафиксировано и в секторе информационных технологий (на 80,1 руб. за квартал), при этом, как отмечалось выше, уровень оплаты в IT остается самым высоким.

Есть все основания полагать, что до конца года достичь прош­логоднего уровня реальной заработной платы не удастся. Падение доходов населения будет сдерживать спрос, что негативно скажется на результатах экономической деятельности по итогам 2016 года.