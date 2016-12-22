Зарплаты в минусе

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42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.
Номинальная зарплата за январь — сентябрь увеличилась, но инфляция «съела» прирост.
В сентябре средняя номинальная начисленная заработная плата в Беларуси снизилась на 17 руб. До этого последнее снижение зарплаты было зафиксировано в апреле. В течение последующих четырех месяцев наблюдался рост. В целом с начала года номинальная заработная плата увеличилась на 76,1 руб., или на 11,55 %. Если учесть, что среднегодовая инфляция за январь — сентябрь составила 12,1 %, то можно говорить о падении реальных доходов населения в III квартале.
Среди регионов по заработной плате традиционно лидирует Минск (в сентябре — 1014,9 руб.). Далее следует Минская область (737,2 руб.). Меньше всего получают в Могилевской и Витебской областях — соответственно 627,2 и 629,1 руб.
В разрезе видов экономической деятельности по размеру начисленной номинальной заработной платы лидируют: информационные технологии (3238,6 руб.), пассажирский воздушный транспорт (2118,9 руб.), грузовой воздушный транспорт (1889,8 руб.) и финансовые услуги (1228,5 руб.). В числе отстающих работники социальной сферы (416 руб.), библиотек, архивов, музеев и учреждений культуры (421,2 руб.). Что касается реальной заработной платы, то наибольшее падение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в строительстве (-12,3 %), а наибольший рост — в сфере телекоммуникаций (+14,6 %).
Статистические данные за три квартала 2016 года констатируют рост номинальной заработной платы по большинству видов экономической деятельности. При этом рост реальной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2015-го зафиксирован в единичных отраслях (информация и связь, транспорт, финансовая и страховая деятельность).
По некоторым видам экономической деятельности отмечается снижение: здравоохранение и социальные услуги (-0,8 руб.), образование (-19,4 руб.), финансовые услуги (-13 руб.), почтовая и курьерская деятельность (-3,9 руб.). Снижение номинальной заработной платы зафиксировано и в секторе информационных технологий (на 80,1 руб. за квартал), при этом, как отмечалось выше, уровень оплаты в IT остается самым высоким.Есть все основания полагать, что до конца года достичь прошлогоднего уровня реальной заработной платы не удастся. Падение доходов населения будет сдерживать спрос, что негативно скажется на результатах экономической деятельности по итогам 2016 года.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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