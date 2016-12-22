Безальтернативная энергетика

Алена ЛАНДЫРЬ

Новые правила входа на рынок альтернативной энергетики начали действовать в сентябре. Вместе с запуском АЭС они могут остановить развитие данной отрасли в Беларуси, полагают эксперты. За и против взвесили на пресс­конференции «Правовое регулирование возобновляемых источников энергии в Беларуси».

Основания для беспокойства действительно есть, однако не стоит делать поспешных выводов, полагают участники пресс-конференции. Так, директор белорусского офиса международной юридической компании COBALT Дарья Жук убеждена в том, что принятые меры регулирования деятельности игроков идут вровень с мировой практикой и нормализуют рынок альтернативной энергетики.

Интерес бизнеса к «зеленой энергетике» будет падать, прогнозируют эксперты. Фото БЕЛТА

Определяющими для инвесторов являются стабильность ситуации и возможность просчитать прибыльность своего проекта на годы вперед, а новые правила как раз и позволяют сделать это, утверждает Дарья Жук. Например, раньше не было стабильности в вопросах регулирования тарифов. Теперь установленный коэффициент в отношении выигравшего конкурс проекта не будет меняться в течение десяти лет.

Коэффициенты ниже, квоты меньше

Постановление Минэкономики от 24.08.2016 № 55, которое определило новые коэффициенты, применяемые к установкам, использующим возобновляемые источники энергии, вступило в силу 13 сентября. Новые правила касаются установок, которые будут возведены в пределах квот в 2017—2019 годах. Документ вносит изменения в постановление от 7 августа 2015 года № 45 и фактически уменьшает и квоты, и сам коэффициент.

Если в 2015 году коэффициент на первые десять лет эксплуатации солнечных электростанций мощностью свыше 2 МВт в пределах квот равнялся 2,1, то для аналогичных установок, построенных в рамках квот 2016 года, — 1,5. Снизились коэффициенты, применяемые ко всем установкам, использующим возо­бновляемые источники энергии, за исключением ГЭС мощностью более 2 МВт (применительно к ним коэффициент увеличился с 1,1 до 1,2). Это обусловлено тем, что ГЭС требуют значительных вложений и частные инвесторы практически не строят их.

Ужесточение правил игры было воспринято неоднозначно и вызвало большую волну критики в бизнес-сообществе Беларуси. Сформировалось убеждение, что в новых условиях строительство установок будет экономически нецелесообразно и в конечном счете они погубят альтернативную энергетику в стране.

После запуска АЭС использовать энергию ветра станет невыгодно. Фото БЕЛТА

Льготные тарифы бюджету не по карману

До 2014 года рынок энергии из альтернативных источников (ветер, солнце, вода, биогаз) практически не регулировался. Государство поощряло развитие отрасли, подключая всех, кто обращался, выделяло землю и покупало электроэнергию на не совсем выгодных для себя условиях. Стало очевидно, что без квотирования и точных расчетов оно не в состоянии просчитать бюджет, полагает Дарья Жук.

Все пошло не совсем так, как планировалось, добавил консультант проекта ГЭФ/ПРООН «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Респуб­лике Беларусь» Денис Коваленко. Компании приходили в основном с бывшим в употреблении оборудованием, занимали лучшие земли и отбивали вложения за пять — семь лет.

Однако в новой для себя отрасли игроки рынка столкнулись с трудностями. Бывшее в употреб­лении оборудование нуждалось в постоянной технической поддержке, гарантийное обслуживание не проводилось, а квалифицированных специалистов в ветро- и солнечной энергетике в стране крайне мало. Неработающие установки означали для компаний затраты и потерю прибыли.

Кроме того, до сих пор не прописана ответственность владельцев за демонтаж и утилизацию вышедшего из строя оборудования, и это стало проблемой для государства, уверяет руководитель проекта ГЭФ/ПРООН «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь» Марина Белоус. Получалось, что земля занята, и с этим ничего нельзя сделать.

После анализа ситуации указом № 209 в 2015 году государство ввело квотирование строительства биоэнергетических установок. Теперь специальная комиссия определяет суммарную мощность создаваемых установок по каждому виду энергии. В рамках ее решений государство обязуется закупать энергию через электросети с применением повышающих коэффициентов. Квоты распределяются по видам энергии в зависимости от потребности государства. Соответствующим образом устанавливается и льготируемый коэффициент.

Участники конкурса представляют собственные проекты. Победителя выбирают по техническим и ценовым критериям. В конкурсе победят игроки с лучшими техническими характеристиками оборудования и меньшим базовым льготируемым коэффициентом, в соответствии с которым компания согласится продавать электроэнергию. Победитель будет реализовывать электроэнергию государству по тарифу для промышленных и приравненных к ним потребителей, умноженному на льготируемый коэффициент. Его величина зависит от того, какой вид энергии используется, когда и на каких условиях построили установку.

Государство было вынуждено изменить условия после того, как проанализировало свои возможности по оплате полученной энергии и реальные потребности страны, пояснили эксперты. Оно отстаивает экономические и энергетические интересы и пытается найти баланс, просчитывает возможности покрытия без негативных последствий для бюджета, сказал управляющий ОДО «ЭНЭКА» Григорий Кузьмич.

Важно, что принятые нормы не затрагивают интересы инвесторов, которые начали реализовывать проекты в предыдущие годы, и касаются только будущих игроков. Квоты не применяются и к проектам, реализуемым компаниями для собственных нужд.

Что ждет биоэнергетику после ввода АЭС?

Запланированный на 2018 год запуск атомной электростанции в Островце вряд ли благоприятно скажется на альтернативной энергетике, полагают эксперты. Пока непонятно, как источники возобновляемой энергии будут работать в одной системе с АЭС, сказал Григорий Кузьмич. Введение в строй атомной станции приведет к переизбытку электроэнергии (особенно ночью), которую придется каким-то образом распределять.

Будущее альтернативной энергетики зависит от того, какие шаги предпримет государство. Причем вариантов решения не так много, признают специалисты. Это перепродажа излишков электроэнергии в другие страны (причем с заключением соглашений уже нужно спешить), активное внедрение электромобилей, что в сегодняшних реалиях вряд ли возможно.

По прогнозам экспертов, государство и дальше будет планомерно понижать размер господдержки использования возобновляемых источников энергии. Уже реализованные проекты будут развиваться дальше. От отрасли Беларусь не откажется, уверен Григорий Кузьмич.

Государство будет покупать энергию у собственников установок, правда, применяемые коэффициенты будут ниже. Альтернативная энергетика для страны означает своего рода независимость от постоянных закупок газа и нефти. Беларусь не обла­дает достаточным количеством ресурсов, чтобы обеспечить себя. В некоторые годы зависимость страны от поставок электроэнергии составляла около 93 %.

Оправданным могло бы стать развитие биогазовой отрасли, рассуждает эксперт. Это решило бы проблемы безопасности, зависимости, накопления, транспортировки, уверен он. Пока же на биогазовые технологии приходится несущест­венный объем вырабатываемой энергии.

Как показал опрос инвес­торов, по словам Марины Белоус, предприниматели хотят, чтобы стоимость электроэнергии была законодательно закреплена на 10—15 лет вперед. Если бы инвестору дали возможность просчитать фиксированный тариф в твердой валюте, это упростило бы деятельность в данной сфере, считает Денис Коваленко.

Важными являются доступ и стоимость финансовых ресурсов в стране. По этому вопросу наш инвестор остается все еще далеко позади планеты всей. Отмечаются сложности нормативного регулирования, технической документации, стандартизации. До сих пор неясна процедура выделения земли под установки, использующие альтернативные источники.

Справка «БР»

Законодательство Беларуси гарантирует владельцам установок, вырабатывающих энергию из возобновляемых источников, возможность подключения к государственным энергетическим сетям. При этом энергоснабжающая организация обязана заключать договоры на приобретение энергии с каждым производителем электроэнергии.

Тарифы, по которым государственные энергоснабжающие организации обязаны закупать «зеленую энергию», определены постановлением Министерства экономики от 7.08.2015 № 45 на уровне тарифов на электрическую энергию для промышленных и приравненных к ним потребителей с применением коэффициентов. Коэффициент зависит от того, какой вид энергии используется, когда и на каких условиях была построена установка.

По данным Международного энергетического агентства, инвестиции в возобновляемую энергетику остаются стабильными: пятая часть мировых инвестиций (около 313 млрд долларов) вложена в альтернативную и низкоуглеродную энергетику.

После 30 ноября станут известны результаты конкурса среди организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии. По данным «БР», по крайней мере треть квот осталась нераспределенной.