«Беларусбанк»: инвестиции – наша тема

Андрей СУПРУНЮК

Основным кредитором экономики, в том числе в рамках реализации государственных программ, является самый крупный банк страны — «Беларусбанк». О поддержанных банком важнейших проектах и его инвестиционной политике «БР» рассказал заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр ПОЛИВКО.

— Александр Иосифович, как можно оценить роль «Беларусбанка» в инвестиционном развитии страны?

— Мне как представителю банка было бы не совсем корректно оценивать данную роль. Могу лишь привести цифры. На сегодня кредитный портфель корпоративных клиентов банка составляет 6,7 млрд долларов США. При этом на инвесткредитование в нем приходится 53 %, что, по сути, подтверждает взятый страной курс на инвестиционное развитие.

— Чтобы достигнуть таких показателей, необходима очень солидная ресурсная база. Как она формируется?

— Благодаря доверию вкладчиков банк имеет устойчивые позиции в отношении ликвидности. Отмечу, что в структуре фондирования более 12 % — иностранные ресурсы. Только четверть из них привлечена под гарантии правительства Республики Беларусь, что стало возможным благодаря международным рейтингам и безупречной кредитной истории нашего банка.

— В какие отрасли направляется кредитование?

— В условиях нацеленности бизнеса на техническое и технологическое перевооружение «Беларусбанк» находится рядом со своими клиентами, активно поддерживает предприятия всех отраслей экономики. Если рассматривать отраслевую структуру кредитного портфеля банка, то основным потребителем ресурсов является промышленность — 61 %.

— Какие из реализованных проектов являются знаковыми с вашей точки зрения?

— «Беларусбанк» в сотрудничестве с Евразийским банком реконструкции и развития завершил реализацию значимого для белорусской промышленности проекта «Организация и производство сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана», включавшего возведение завода для обеспечения БМЗ собственным кислородом. Новый сортопрокатный цех мощностью 700 тыс. т продукции в год (с перспективой увеличения до 1 млн т) позволит осуществлять полную переработку литой заготовки и блюмов и исключить дефицит катанки.

Отдельное место в строительной отрасли Беларуси занимает ОАО «Гомельстекло» — единственный производитель листового полированного стекла в стране. Актуальность и новизна реализованных на предприятии проектов обусловлены ростом спроса на его продукцию, а также отсутствием аналогичных производств в Беларуси. На предприятии практически завершена вторая очередь модернизации, связанная с промышленной переработкой листового стекла и выпуском новых видов продукции, в том числе энергоэффективного и ламинированного стекла.

Как известно, в Шклове при поддержке банка построен завод по производству газетной и легкомелованной бумаги мощ­ностью 40 тыс. т в год, что позволило не только исключить импорт газетной бумаги в Беларусь, но и экспортировать 48 % выпускаемой продукции.

В завершающей стадии реализация проекта по созданию производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Это импортозамещающее и экспортно ориентированное производство мощностью 30 тыс. т продукции в год.

Реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» при кредитной поддержке банка позволила увеличить производство бумаги и картона с 21 тыс. до 37 тыс. т в год, гофрокартона — с 24 млн до 36 млн кв. м в год. Поставки продукции на экспорт выросли с 25 до 50 %, созданы новые рабочие места.

— Замечательно, что все инвестиционные проекты имеют значимую социальную составляющую.

— Да, и это не только новые рабочие места, но и жилье, инфраструктура и многое другое, что делает жизнь человека комфортнее. Возьмем, например, реализацию инвестиционного проекта по созданию одного из крупнейших в мире заводов по производству сульфатной беленой и вискозной целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Мощность — 400 тыс. т продукции в год, общая стоимость проекта — около 1 млрд долларов США в эквиваленте. Производство позволит задействовать неиспользуемые лесные ресурсы, обеспечить внутренний рынок, увеличить приток валютной выручки в бюджет.

Сегодня на слуху наш новый проект. «Беларусбанк» при поддержке российских и немецких банков прокредитовал масштабный проект по строительству ООО «ММПЗ-групп» в Беларуси современного высокотехнологичного металлопрокатного завода по производству белой жести и холоднокатаного листа мощностью соответственно 150 тыс. и 240 тыс. т в год. Наш кредит пойдет на покупку основного технологического оборудования.

Новое предприятие станет единственным в своем роде производителем белой жести и холоднокатаного листа не только в Беларуси, но и во многих странах ближнего зарубежья. Устанавливаемое оборудование позволит выпускать жесть различной толщины (от 0,125 мм) и не только удовлетворить годовую потребность в ней отечественных компаний, но и поставлять продукцию на экспорт. В ходе реализации указанного проекта в Витебской области будет создано более 460 новых рабочих мест.

С кредитной поддержкой «Беларусбанка» начинается реализация инвестиционного проекта «Строительство горно-­обогатительного комплекса мощностью до 2,0 млн т хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей» — одного из крупнейших в Беларуси. Общая сумма инвестиций — более 2,5 млрд долларов, из них 1,4 млрд — кредит «Беларусбанка». Реализует проект ИООО «Славкалий». Ввод в эксплуатацию современного комбината по добыче и переработке калийной руды запланирован к 2020 году.

Одновременно компания будет возводить необходимые внешние инженерные сооружения, в том числе железнодорожную ветку, автомобильную дорогу, газопровод, отвод линии электропередачи и водозабор. Реализация проекта, подразумевающего применение новейших технологий и технических достижений, позволит укрепить позиции страны в ранге одного из ведущих экспортеров калийных удобрений, обеспечить дополнительные валютные поступления, повысить занятость населения (будет создано 1500 новых рабочих мест).

— Социально значимую окраску имеют и ваши инф­раструктурные проекты.

— Совершенно верно. Например, логистика. В рамках программы развития железнодорожного транспорта страны Белорусская железная дорога осуществляет электрификацию направления Молодечно — Гудогай — государственная граница с Литвой протяженностью 80 км. Рассматриваемое направление пролегает по территории Минской и Гродненской областей. На нем осуществляется грузовое и пассажирское движение железнодорожного транспорта в межгосударственном сообщении со странами Прибалтийского региона. Потребность в инвестициях оценена в 120 млн долларов США.

Генеральным подрядчиком выступает китайская компания. Финансирование проектных затрат предполагается за счет «Беларусбанка» и China Eximbank (КНР), причем БЖД выступает заемщиком, а «Беларусбанк» — банком-агентом. Кроме того, для проведения СМР в рамках проекта используются средства инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.

— В экономической политике Беларуси все больше выкристаллизовывается тренд — ставка на малый и средний бизнес. Что в этом плане делает «Беларусбанк»?

— Как свидетельствует мировой опыт, малые и средние предприятия играют важную роль в экономическом росте страны, ее инновационном развитии, оказывают благоприятное влияние на уровень жизни и занятость граждан. В странах с высоким уровнем дохода на душу населения малый и средний бизнес генерирует более 60 % рабочих мест, на его долю приходится свыше 50 % ВВП. Принимая во внимание важность развития МСБ, «Беларусбанк» утвердил комплексную программу по его поддержке.

Для расширения доступа данного сектора экономики к финансовым ресурсам на цели инвестиционной и текущей деятельности банк разработал максимально привлекательные кредитные продукты в белорусских рублях и долларах США, предусматривающие льготную процентную ставку, упрощенный пакет документов, пониженные требования к оформлению обеспечения.

За довольно короткий промежуток времени в рамках программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства «Беларусбанк» выделил около 8 млн долларов кредитов на цели инвестиционной деятельности. При этом банк не намерен останавливаться на достигнутом.

Очевидно, что сегодня на первый план выходит проектное финансирование с возможными элементами государственно-­частного партнерства. Крайне важно, чтобы мы смогли распространить положительный опыт на МСБ как на наиболее динамично развивающийся сегмент рыночной экономики.

Нужно признать, что в большинстве государств постсоветского пространства только сейчас действительно подошли к понятию «рынок». Кто, если не мы, должен стать инициатором и посредником между органами госуправления, законодателем и бизнесом в решении вопросов улучшения инвестиционного климата здесь и сейчас?!