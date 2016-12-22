Непрямое влияние Трампа

эксперт-­аналитик компании TeleTrade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА

Влияние итогов президентских выборов в США на экономику нашей страны может быть только опосредованным — через нефть и Россию.

Текущий год выдался богатым на события. Прогремел «брекзит», Федеральная резервная система США (ФРС) не сдержала слова и до сих пор не реализовала цикл повышений ключевой ставки, ОПЕК принял историческое решение не только заморозить, но и сократить уровень добычи нефти, а президентом США весьма неожиданно стал эксцентричный республиканец Дональд Трамп. Все перечисленные события оказывают ощутимое влияние на мировой валютный рынок, и Беларусь, являясь частью мировой экономики, это влияние тоже ощущает, пусть и не так сильно, как другие государства.

Главный внешний индикатор состояния валютного рынка нашей страны — ситуация, которая складывается на валютном рынке России. Уйти от этой зависимости пока не удается, что подтверждают последние инициативы Нацбанка по изменению структуры валютной корзины. В свою очередь, рынок РФ по-прежнему зависит от нефти, так что динамика нефтяного рынка все еще является определяющей и для нас.

Политика Федеральной резервной системы США в части повышения ключевой ставки — это скорее благо для нефтяных котировок, чем вред. В этом году нерешительность ФРС спровоцировала ослабление доллара, а нефть имеет склонность дорожать, когда американская валюта падает. Впрочем, такая зависимость наблюдается не всегда, да и состояние доллара не единственный фактор, влияющий на цену нефти.

Гораздо большее значение имеют действия ОПЕК. Сумеет ли картель перейти от слов к делу и документально зафиксировать достигнутые в Алжире договоренности о сокращении уровня добычи черного золота? Вопрос по-прежнему остается открытым: внутри ОПЕК немало разногласий.

Итоги выборов в США спровоцировали некоторое падение цен на нефть (притом что доллар тоже упал примерно на 1,5 %), однако пока волноваться не стоит. Победа Трампа привела к падению многих активов, но это показывает лишь страх инвесторов перед неопределенностью в мировой экономике. После того как Дональд Трамп произнес свою первую речь по итогам выборов, на финансовых рынках началась коррекция: доллар пошел в рост, «защитные» активы (например, золото и иена) начали падать. Не исключено, что уже в ближайшее время котировки вернуться на довыборные отметки.

Теперь все будет зависеть от того, какие меры, включенные в предвыборную программу Трампа, будут воплощены в жизнь. С одной стороны, он протекционист, ратующий за выход США из договоренностей о свободной торговле (это может быть вредным для доллара). С другой — новый президент является опытным бизнесменом, и его политика в части налогов и других аспектов ведения бизнеса может дать хороший толчок росту экономики США и доллара. Эти последствия будут проявляться в средне- и долгосрочной перспективе.

Сейчас же можно выделить один реальный риск для американской валюты: Дональд Трамп недолюбливает нынешнее руководство ФРС, поэтому там могут произойти кадровые перестановки, что, в свою очередь, может означать смену вектора денежно-кредитной политики. Впрочем, даже если никаких перестановок не будет, ФРС может сама отказаться от повышения ставки в декабре из-за неопределенности и волатильности на мировом финансовом рынке. Это негативно повлияет на доллар, а для белорусского рынка не несет практически никаких рисков.

Другое дело — влияние американского президента на нефтяной рынок. Возможно, оно будет ощутимым. Благодаря своему протекционизму Дональд Трамп может поспособствовать увеличению добычи нефти на территории США, что негативно повлияет на мировой спрос и вызовет падение цен.

Похоже, новый президент не слишком обеспокоен проб­лемами изменения климата и не станет активно заниматься разработкой «зеленых» источников энергии, что будет на руку нефтяному рынку. Впрочем, главный вопрос «Какое развитие получит экономика США?» пока остается открытым, а наибольшее влияние на нефтяные котировки окажет именно ответ на него.

Некоторые политические эксперты полагают, что приход Трампа к власти может повлечь за собой снятие санкций с РФ, что благоприятно скажется на российской экономике в целом и на валютном рынке в частности. Однако опять же это только предположения.

Делать выводы по итогам выборов в США пока рано, однако можно с уверенностью констатировать: никаких катастрофических событий на финансовых рынках не произошло. Колебания ключевых валют были относительно умеренными и вполне соответствовали рискам, с которыми столкнулась мировая экономика.

Маловероятно, что в ближайшее время нас ждут какие-либо потрясения. Ключевое событие для российского и белорусского рынков — встреча ОПЕК в конце ноября. Именно она будет задавать нефтяные тренды.