Закрыли квартал снижением активов

Светлана СПЕЦИАН

Прибыль лидеров банковского сектора падает, тогда как небольшие банки демонстрируют рост.

За III квартал 2016 года активы банков уменьшились на 1,2 % и на 1 октября составили 63 411,3 млн руб. Снизилась и доля активов в иностранной валюте — с 63,7 % на 1 июля до 61,9 % на 1 октября. Существенно ухудшилась качественная составляющая активов банковского сектора. Если за III квартал текущего года проблемные активы увеличились на 4 % и на 1 октября достигли 5763,1 млн руб., то на фоне аналогичного периода прошлого года они возросли в 2,2 раза.

Активы банков снизились

Десятка крупнейших по размеру активов банков осталась практически без изменений. Опустилось на строчку ниже и заняло девятое место только ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), которое в III квартале уменьшило свои активы на 11,8 %, до 1262,8 млн руб. (2 % от всех активов банков). «Альфа-Банк» поднялся на восьмое место, несмотря на сокращение в июле — сентябре своих активов на 3,5 %, до 1347,4 млн руб. (2,1 % от всех активов банков).

Лидерство по-прежнему удерживает «Беларусбанк»: за III квартал он нарастил активы до 26 577 млн руб., или на 1,4 %. Как результат, на его долю пришлось около 41,9 % от всех активов банков.

На второй строчке остается «Белагропромбанк», хотя его активы снизились на 1,3 %, до 9751,5 млн руб. (15,4 % от всех активов банков). Существенно просели активы ОАО «БПС-Сбер­банк» — на 10,1 %, до 5314,2 млн руб. (8,4 % от всех активов банков). Тем не менее он сохраняет третье место в рейтинге. На топ-3 приходится основная часть всех активов коммерческих банков страны — 65,7 %.

В III квартале больше всех нарастил свои активы в процентном отношении ОАО «Евро­торгинвестбанк» — на 18,4 %, до 104,6 млн руб. Как следствие, он поднялся с нижней строчки рейтинга сразу на 22-е место, оставив позади «АБСОЛЮТБАНК» (23-е место, 99 млн руб. активов, 0,16 % от всех активов банков) и «Цептер Банк» (24-е место, 93,2 млн руб., 0,15 %).

Доходность лидеров все ниже

Шесть крупнейших по размеру активов банков зафиксировали уменьшение прибыли. За три квартала 2016 года у «Белагропромбанка» она оказалась на 60,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Если чистые процентные доходы банка увеличились на 21,1 %, то чистые комиссионные доходы, напротив, уменьшились на 6,5 %, чистые доходы по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями — на 74,9, а чистый доход по операциям с иностранной валютой — на 78 %.

На 41,7 % упала прибыль «Белинвестбанка». Банк несет убытки по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Чуть стабильнее были «БПС-Сбербанк» (-24,2 % прибыли), «Беларусбанк» (-21,5 %), «Банк БелВЭБ» (-15,7 %) и «Белгазпромбанк» (-13,8 %).

За январь — сентябрь 2016 года «Альфа-Банк» увеличил свою прибыль в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. На 83 % больше прибыли до уплаты налогов получил «Банк ВТБ» (Беларусь), а «Приорбанк» — на 12,7 %. Это объясняется тем, что один из основных источников прибыли банков — чистые процентные доходы — у ЗАО «Альфа-Банк» и ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) увеличились в 2 раза, а у ОАО «Приорбанк» — в 1,3 раза.

Небольшие банки на плаву

Лучшие показатели по росту прибыли зафиксированы у двадцатого по размеру активов банка — «БТА Банка». На фоне прошлого года он в 2 раза увеличил свои чистые процентные доходы, в 3,8 раза — чистые доходы по операциям с иностранной валютой. Правда, чистые комиссионные доходы банка упали на 14,2 %. Тем не менее прибыль до налогообложения увеличилась сразу в 7,4 раза.

В 4,5 раза возросла прибыль «Паритетбанка», в 3,7 раза — «МТБанка» и в 3,2 раза — «ТК Банка» (несмотря на приостановку лицензии по некоторым банковским операциям). Кроме того, в 2,6 раза увеличилась прибыль «Евроторг­инвестбанка», в 2,4 раза — «Идея Банка», в 1,7 раза — «РРБ-Банка», в 1,3 раза — «Банка «Решение» и в 1,1 раза — «Франсабанка».

Занимающий последнюю строчку рейтинга «Цептер Банк» продемонстрировал худший результат не только по величине прибыли, но и по темпам ее падения на фоне 2015 года: прибыль до уплаты налогов просела на 95,1 %. При этом чистые процентные доходы банка увеличились в два раза. Однако почти в десять раз упали доходы от операций с иностранной валютой, а ведь в прошлом году именно они составляли основную доходную часть ЗАО «Цептер Банк».

Рост доходов опережает рост рас­ходов. В целом за январь — сентябрь 2016 года доходы банков увеличились на 4,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го при одновременном росте расходов на 4,6 %. Отчасти это объясняется обратной тенденцией в динамике процентных доходов и расходов банков: доходы растут, расходы уменьшаются. Причина: банки по-прежнему охотнее снижают процентные ставки по депозитам, нежели по кредитам.

Например, согласно данным Нацбанка, за год средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам в белорусских рублях упала на 14,8 п. п., до 10,4 % годовых в сентябре 2016-го. При этом средняя процентная ставка по новым кредитам банков (за исключением межбанковского кредитования) снизилась на 10,1 п. п., до 20,6 % годовых. Соответствующие ставки по депозитам в свободно конвертируемой валюте снизились на 1,6 п. п., до 2,6 % годовых, а ставки по кредитам — только на 0,5 п. п., до 8,9 % годовых.

В итоге за три квартала 2016 года процентные доходы банков увеличились на 4,8 % (или на 235,5 млн руб.), до 5164,6 млн руб., а процентные расходы уменьшились на 15,4 % (или на 542,6 млн руб.), до 2987,1 млн руб. Таким образом, доходы превысили соответствующие расходы более чем в 1,7 раза.

Кроме того, на 17 % (или на 1816,8 млн руб.), до 12 482,3 млн руб., увеличились доходы банков, связанные с изменением резерва. Расходы на отчисления в резервы выросли в меньшей степени — на 15,2 % (или на 1787,2 млн руб.), до 13 567,7 млн руб.

Что касается комиссионных доходов и расходов банков, то расходы по данной статье увеличились больше — на 30 % (+62,6 млн руб.), до 271,2 млн руб. Доходы прибавили всего 2,2 % (+19,4 млн руб.). Однако банки все равно остались в плюсе, так как на 1 октября комиссионные доходы (884,7 млн руб.) превысили комиссионные расходы в 3,3 раза.

Структура инвестиционного портфеля банков сохраняется

В III квартале структура инвестиционного портфеля банков практически не изменилась. Основная часть банковских вложений сосредоточена в государственных ценных бумагах органов госуправления (46,9 % от всех долговых вложений). Впрочем, с начала года доля этих вложений все же снизилась — на 7,1 п. п. При этом доли инвестиций в ценные бумаги субъектов хозяйствования и ценные бумаги, выпущенные депозитными организациями страны (Нацбанком, банками, небанковскими кредитно-­финансовыми организациями), увеличились соответственно на 1,1 п. п., до 14,5 %, и на 6,6 п. п., до 38,1 %.n

Справка «БР»

На 1 ноября 2016 года в Беларуси зарегистрировано 29 коммерческих банков. Пять из них находятся на стадии банк­ротства или ликвидации. В III квартале их ряды пополнил «Н. Е. Б. Банк»: 27 сентября Нацбанк дал согласие на закрытие банка. Кроме того, до 29 апреля 2017 года приостановлена лицензия ЗАО «ТК Банк» на осуществление ряда банковских операций. Таким образом, в стране полноценно функционируют только 23 банка.