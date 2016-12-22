Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Новости компаний

Заканчивается исследование предпочтений в рамках БРЭНДА ГОДА

42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.

Заканчивается исследование предпочтений в рамках БРЭНДА ГОДА

Подходит к концу национальное исследование потребительских предпочтений по всей Беларуси в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА. Совсем скоро станут известны бренды, которые белорусы любят и регулярно покупают. 

Исследование SATIO в рамках БРЭНДА ГОДА – это не простое голосование, а масштабный национальный опрос, проведенный по международным стандартам маркетинговых исследований. Сотни интервьюеров по всей стране лично опрашивают белорусов. Люди отдают свои голоса только за те бренды,  которые они знают, покупают и любят.

Результаты этого личного репрезентативного исследования  отражают реальное положение белорусских брендов в глазах потребителей. Победители конкурса – это компании, которые годами работают над имиджем марки, над качеством продукции и добиваются поставленных целей. Мы не раздаем награды просто так. Только лучшие достойны звания БРЭНД ГОДА.

Олеся Елина, начальник отдела маркетинга СП «Санта Бремор» ООО. 

Бренды «Санта Бремор», «Матиас», «Икра №1», «Бабушка Аня», «ЮККИ», «ТОП», «Soletto».

Компания «Санта Бремор» уже не первый год заявляет свои бренды в потребительские номинации конкурса БРЭНД ГОДА. Для нас признание покупателей – это с одной стороны высочайшая оценка работы, а с другой – мощный стимул и мотивация для дальнейшего развития. Мы внимательно следим за этапами проведения исследований, изучаем результаты, и принимаем важные решения на основе мнения наших покупателей. Получая награду конкурса БРЭНД ГОДА, мы понимаем, что следуем верному направлению – производим вкусные и качественные продукты, которые завоевывают любовь и доверие потребителей.  

Также в этом году проводится почетная номинация «Социально ответственный брэнд». Профессиональное жюри определит обладателей золотой, серебряной и бронзовой медалей БРЭНДА ГОДА. Участие в конкурсе в номинации «Социально ответственный брэнд» - это знак зрелости и высшего пилотажа менеджмента и маркетинга компании. Медаль победителя получают только те компании, которые на протяжении года упорно работали над корпоративной социальной ответственностью, заботились о своих сотрудниках и потребителях, уделяли внимание окружающей среде и способствовали развитию социального предпринимательства.

 

Игорь Конончук, директор холдинга "Могилевская компания "Бабушкина крынка", депутат Палаты представителей Национального собрания Республике Беларусь. 

Бренд «БАБУШКИНА КРЫНКА»

Наша компания регулярно участвует в конкурсе в номинации «Социально ответственный брэнд». В прошлом году мы стали победителями в категории «Активная социальная позиция» - завоевали золото. Такая награда – это признание нашей многолетней работы в сфере корпоративной социальной ответственности.   Для нас эта победа не случайна:  наша задача – это забота о работниках, нашей родине и потребителях. Успех «Бабушкиной крынки»  - это успех компании работающей для людей и во имя людей. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"Новости компаний" из предыдущего выпуска

Беларусь получила официальный статус Focus country на главной торговой выставке Индии (, 41 (1223) 5-11 ноября 2016 г.)

Компания ООО «Айрон и К» предлагает широкий ассортимент подарков по доступным ценам (, 41 (1223) 5-11 ноября 2016 г.)

БПС-­Сбербанк прорубил окно в Европу (, 41 (1223) 5-11 ноября 2016 г.)

Парад белорусских брендов (, 41 (1223) 5-11 ноября 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».

Все новости

Архив