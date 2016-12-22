Заканчивается исследование предпочтений в рамках БРЭНДА ГОДА

Подходит к концу национальное исследование потребительских предпочтений по всей Беларуси в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА. Совсем скоро станут известны бренды, которые белорусы любят и регулярно покупают.

Исследование SATIO в рамках БРЭНДА ГОДА – это не простое голосование, а масштабный национальный опрос, проведенный по международным стандартам маркетинговых исследований. Сотни интервьюеров по всей стране лично опрашивают белорусов. Люди отдают свои голоса только за те бренды, которые они знают, покупают и любят.

Результаты этого личного репрезентативного исследования отражают реальное положение белорусских брендов в глазах потребителей. Победители конкурса – это компании, которые годами работают над имиджем марки, над качеством продукции и добиваются поставленных целей. Мы не раздаем награды просто так. Только лучшие достойны звания БРЭНД ГОДА.

Олеся Елина, начальник отдела маркетинга СП «Санта Бремор» ООО.

Бренды «Санта Бремор», «Матиас», «Икра №1», «Бабушка Аня», «ЮККИ», «ТОП», «Soletto».

Компания «Санта Бремор» уже не первый год заявляет свои бренды в потребительские номинации конкурса БРЭНД ГОДА. Для нас признание покупателей – это с одной стороны высочайшая оценка работы, а с другой – мощный стимул и мотивация для дальнейшего развития. Мы внимательно следим за этапами проведения исследований, изучаем результаты, и принимаем важные решения на основе мнения наших покупателей. Получая награду конкурса БРЭНД ГОДА, мы понимаем, что следуем верному направлению – производим вкусные и качественные продукты, которые завоевывают любовь и доверие потребителей.

Также в этом году проводится почетная номинация «Социально ответственный брэнд». Профессиональное жюри определит обладателей золотой, серебряной и бронзовой медалей БРЭНДА ГОДА. Участие в конкурсе в номинации «Социально ответственный брэнд» - это знак зрелости и высшего пилотажа менеджмента и маркетинга компании. Медаль победителя получают только те компании, которые на протяжении года упорно работали над корпоративной социальной ответственностью, заботились о своих сотрудниках и потребителях, уделяли внимание окружающей среде и способствовали развитию социального предпринимательства.

Игорь Конончук, директор холдинга "Могилевская компания "Бабушкина крынка", депутат Палаты представителей Национального собрания Республике Беларусь.

Бренд «БАБУШКИНА КРЫНКА»

Наша компания регулярно участвует в конкурсе в номинации «Социально ответственный брэнд». В прошлом году мы стали победителями в категории «Активная социальная позиция» - завоевали золото. Такая награда – это признание нашей многолетней работы в сфере корпоративной социальной ответственности. Для нас эта победа не случайна: наша задача – это забота о работниках, нашей родине и потребителях. Успех «Бабушкиной крынки» - это успех компании работающей для людей и во имя людей.