Скоро узнаем победителей премии потребительского признания «Народная Марка» Беларуси!

Народная Марка» – ежегодная общенациональная премия, которая определяет лидирующие бренды страны путем массового открытого голосования населения в средствах массовой информации. В этом году премия проходит уже в четвертый раз и проводится под патронажем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Титул «Народная Марка» - главная награда предприятиям страны, своеобразный знак качества товаров и услуг, заслуживших всенародное признание. Тираж размещаемых анкет для голосования в печатных СМИв этом году составил более 2 млн. экземпляров, активно были задействованы для голосования ведущие Интернет-ресурсы Беларуси.

Голосование проходило в 2 этапа: с 01.08.2016 по 31.08.2016 – голосование по номинациям продовольственных товаров, с 01.09.2016 по 30.09.2016 – непродовольственных товаров и услуг.

В качестве мотивации участия населения в голосовании был проведен розыгрыш призового фонда Премии-100 серебряных и 10 золотых слитков, а также 100 пригласительных билетов на торжественную Церемонию награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет при участии лучших музыкальных коллективов Беларуси. Контроль за подведением итогов Премии осуществлял Наблюдательный совет, в состав которого вошли представители министерств и ведомств, профессиональных бизнес-сообществ и ведущих СМИ страны.

Участники Премии номинируются также на учрежденную награду Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь за заслуги в области государственной политики импортозамещения.

Алена Устинович, продюсер Премии и Председатель Правления АКМА, отмечает:«Результаты народного голосования – это проверка на прочность отношений брендов с потребителями, соответствия их оценкам и ожиданиям. Победа - заслуженный знак всенародной любви и признания, определенный вклад в нематериальные активы брендов. Мне приятно осознавать, что Премия дает возможность консолидированными усилиями повысить ценность и узнаваемость брендов, представленных в Беларуси. На этот раз в командном зачете победителями и призерами Премии станут лучшие белорусские марки».

1 декабря 2016 года состоится торжественная Церемония награждения – концертное шоу «Народная Марка» Беларуси, где и станут известны победители Премии.

Концертное шоу будет сопровождаться съемкой телевизионной версии – праздничного ТВ-шоу «Народная Марка», которое выйдет в эфир телеканала ОНТ в период новогодних праздников.

В программе вечера: торжественное вручение наград Премии, фуршет и концертная программа с выступлениями известных музыкальных групп и исполнителей: NAVI, Виталий Воронко, Алексей Гросс, #milkiи др.

Билеты на концертное шоу «Народная Марка» можно приобрести онлайн и в кассах kvitki.by.

Подробности на официальном сайте Премии narodnayamarka.by.