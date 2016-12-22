Праздник с Коммунаркой!

Подарки от фабрики «Коммунарка»уже много лет являются одним из атрибутов новогоднего праздника. В этом году «Коммунарка» подготовила большой выбор ярких и вкусных подарков с сюрпризами.

ОАО «Коммунарка», УНП 100088732