Праздник с Коммунаркой!

Четверг
22 декабря 2016
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№ 42 (1224)
12-18 ноября 2016 года
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42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.
Подарки от фабрики «Коммунарка»уже много лет являются одним из атрибутов новогоднего праздника. В этом году «Коммунарка» подготовила большой выбор ярких и вкусных подарков с сюрпризами.
ОАО «Коммунарка», УНП 100088732
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