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Праздник с Коммунаркой!

42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.

Праздник с Коммунаркой!

Подарки от фабрики «Коммунарка»уже много лет являются одним из атрибутов новогоднего праздника. В этом году «Коммунарка» подготовила большой выбор ярких и вкусных подарков с сюрпризами.

 

ОАО «Коммунарка», УНП 100088732

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