О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Четверг
22 декабря 2016
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№ 42 (1224)
12-18 ноября 2016 года
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42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» (далее – Проект) требуется осуществить разработку технического задания на создание автоматизированной системы управления (далее система) для микрофинансовых / лизинговых организаций (далее – ТЗ).
Подробное описание требований к системе предоставляется по письменному запросу тел/факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by
Данное ТЗ должно дать четкое понимание того, что будет представлять собой система: предназначение системы, пользователи и их роли, источники данных, ключевые параметры, технологическая основа и прочее.
Система, внедряемая в деятельность микрофинансовых/лизинговых организаций, должна отвечать следующим требованиям:1. Наличие клиент-серверной технологии, с обеспечением централизованного хранения данных, отдельно от клиентских приложений.
Дополнительные требования:1. Система должна устанавливаться на централизованный сервер микрофинансовых/лизинговых организаций (либо удаленный сервер).
Требования к исполнителю: наличие опыта успешных внедрений автоматизированных систем управления в области экономики и финансов.
Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.
Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.
Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.
Срок выполнения работ: не позднее 31 декабря 2016 г.
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Просим предоставить коммерческое предложение на оказание вышеуказанных услуг не позднее 30 ноября 2016 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by
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