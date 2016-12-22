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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» (далее – Проект) требуется осуществить разработку технического задания на создание автоматизированной системы управления (далее система) для микрофинансовых / лизинговых организаций (далее – ТЗ).

Подробное описание требований к системе предоставляется по письменному запросу тел/факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by

Данное ТЗ должно дать четкое понимание того, что будет представлять собой система: предназначение системы, пользователи и их роли, источники данных, ключевые параметры, технологическая основа и прочее.

Система, внедряемая в деятельность микрофинансовых/лизинговых организаций, должна отвечать следующим требованиям:

1. Наличие клиент-серверной технологии, с обеспечением централизованного хранения данных, отдельно от клиентских приложений.
2. Взаимодействие с сервером только по защищенному каналу (https).
3. Многоуровневая система авторизации пользователя (не менее 3 уровней защиты).
4. Разделение информации по уровням доступа.
5. Регистрация договоров в хронологической последовательности, начисление процентов в разрезе каждого договора, печать выписок по каждому договору по требованию заемщика/лизингополучателя / займодавца на текущую дату, на дату в прошлом, за период.
6. Система учета взаимодействия с заемщиком, включая возможность учета телефонных звонков и смс-сообщений, а также системой коммуникации между работниками микрофинансовых/лизинговых организаций.
7. Формирование отчетности микрофинансовых/лизинговых организаций, статистики, позволяющей оценить качество портфеля микрозаймов/лизинга и эффективность работников, занимающихся выдачей микрозаймов/лизинга.

Дополнительные требования:

1. Система должна устанавливаться на централизованный сервер микрофинансовых/лизинговых организаций (либо удаленный сервер).
2. Система должна быть работоспособна 24 часа 7 дней в неделю.
3. Система должна иметь возможность реализации ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Система должна иметь возможность изменения процессов и настроек других компонентов системы без использования программистов и специализированных языков программирования.
5. Система должна иметь возможность импорта / экспорта данных с системой 1С: Бухгалтерия, Клиент-банк.
6. Количество единовременных подключений пользователей, включая удаленные офисы: 20.
7. Система должна иметь возможность закрытия баланса с определенной периодичностью (1С: Бухгалтерия и данные системы).
8. Система должна включать модуль, где фиксируются все ручные вводы / корректировки информации (с какого рабочего места, под каким логином и паролем).

Требования к исполнителю: наличие опыта успешных внедрений автоматизированных систем управления в области экономики и финансов.

Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.

Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.

Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.

Срок выполнения работ: не позднее 31 декабря 2016 г.

_______________________

Просим предоставить коммерческое предложение на оказание вышеуказанных услуг не позднее 30 ноября 2016 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».

Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by

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