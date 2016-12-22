Семинар «Порядок и случаи проведения, а также экспертное сопровождение градостроительных проектов, архитектурных,строительных про

Семинар "Порядок и случаи проведения, а также экспертное сопровождение градостроительных проектов, архитектурных,строительных проектов. (Постановление Совета Министров от 30.09.2016 № 791)»

Постановление № 791 вступает в силу 08.01.2017. Оно заменит положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) Постановление № 791 принято в целях обновления законодательства о государственной экспертизе, а также приведения законодательства в соответствие с ранее принятыми правовыми актами, в частности Закону № 334-3.

Одним из существенных нововведений является новый перечень требований, на соответствие которым проводится оценка соответствия документации, предоставленной на государственную экспертизу.

Также следует отметить, что некоторые новеллы отражают сложившуюся практику отношений между органами государственной экспертизы и заявителями, в частности введена дефиниция экспертного сопровождения как самостоятельной услуги, оказываемой органами экспертизы.

Это и послужило основанием для проведения внеочередного семинара: «Порядок и случаи проведения, а также экспертное сопровождение градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов», который состоится 23 ноября 2016 года.

Основные вопросы семинара:

- Изменения в правовом регулировании государственной экспертизы градостроительной и проектной документации;

- положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) Разъяснения;

- перечень аттестатов соответствия проектировщика и лица, проводящего изыскательские работы, а также перечень квалификационных аттестатов специалистов проектировщика;

- оценка соответствия основная и дополнительная;

- государственная экологическая экспертиза проектов. Оценка воздействия на окружающую среду при разработке проектной документации на первой стадии проектирования до завершения выполнения проектных работ.

К выступлению приглашены: эксперты РУП «Главгосстройэкспертизы»; ООО «Ревера Консалтинг Групп»; МАиС - «Управление нормативного правового обеспечения строительной отрасли»; «Управление государственной экологической экспертизы» - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, и другие эксперты в данной области.

Приглашаем к участию: руководителей, главных инженеров проектных и строительных организаций, ГИПов, ГАПов, специалистов технических и плановых отделов, юристов, экологов, специалистов по охране труда и других заинтересованных лиц.

Справки по телефонам: (017) 268-45-63/64, (017) 392-61-83, Виктория (029) 596-61-77

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