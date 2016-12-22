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Международная выставка продуктов питания и напитков “GULFOOD-2017”

42 (1224) 12-18 ноября 2016 г.

Международная выставка продуктов питания и напитков “GULFOOD-2017”

Приглашаем белорусские предприятия и организации принять участие в коллективной экспозиции отечественных производителей на международной выставке пищевой продукции ”Gulfood-2017“, которая пройдет с 26 февраля по 2 марта 2017 года в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Выставка ”Gulfood“ входит в тройку крупнейших мировых выставок продовольственных товаров и ежегодно привлекает большое количество международных участников. В 2016 году в выставке приняли участие около 5 тыс. экспонентов из 120 стран мира. Выставку посетили более 90 тыс. человек из 160 стран (региональные импортеры, оптовики и профессиональные покупатели).

По данным Министерства экономики ОАЭ, спрос на продукты питания в стране ежегодно увеличивается на 30%.  В настоящий момент ОАЭ импортирует около 90 % продуктов питания. Будучи членом Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), ОАЭ является ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе и импортирует большую часть пищевой продукции данного регионального блока.

Будем рады видеть вашу организацию в числе участников коллективной экспозиции белорусских производителей на международной выставке продуктов питания и напитков “Gulfood-2017”!

С условиями участия в выставке вы можете ознакомиться на сайте www.belinterexpo.by 

 

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