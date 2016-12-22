Такой футбол нам не нужен

Антон РОГАЧ

Продолжается суд по делу о коррупции в Белорусской федерации футбола (АБФФ). На скамье подсудимых глава департамента судейства и инспектирования Андрей Жуков.

Функционер АБФФ, задержанный на своем рабочем месте 8 июня текущего года, обвиняется по шести эпизодам в получении взяток на сумму около 650 долларов, а также бутылки коньяка. Андрей Жуков брал деньги за назначение на матчи определенных судей.

Как известно, один из главных принципов профессионального футбола — честность и беспристрастность судейства. Наличие матчей, в ходе которых арбитры «помогают» одной из команд, отрицательно влияет на имидж белорусского футбола. В частности, это может сказаться на интересе болельщиков: кто пойдет на стадион, если будет знать, что исход игры предопределен? Да и интерес бизнеса к спорту коррупционные скандалы никак не повышают.

Это не первый случай в нынешнем сезоне. Другим громким происшествием стала «сдача» футбольным клубом «Ислочь» первого тайма во встрече с брестским «Динамо». В деле замешаны игроки и представитель тренерского штаба клуба из Минского района. Они подозреваются в получении незаконного вознаграждения в размере 10 тыс. долларов за обеспечение нужного исхода первого тайма. Будучи фаворитом в матче, «Ислочь» проиграла его со счетом 2:3. Сумма, которую получили подкупленные представители клуба, была частью заработка мошенников в букмекерских конторах.

Пример «Ислочи» наглядно демонстрирует, к чему приводят подобные скандалы. Посещаемость домашних матчей команды в Молодечно очень сущест­венно упала: если на роковой встрече с брестским «Динамо» присутствовало 2600 зрителей, то последние игры собирают аудиторию в 200—300 человек. Да, нечестный матч не единственная причина провала, но одна из важных. Кроме того, «Ислочь» лишилась титульного спонсора — компании KFC: сеть ресторанов отказалась ассоциировать себя с такой командой.

Напомним, все это происходит на фоне начавшейся работы по созданию Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Возглавляющий рабочую группу по вопросам создания структуры Анатолий Капский поставил цель собрать миллион долларов. Проект ПФЛ предусматривает 20-процентный рост посещаемости чемпионата Беларуси. Понятно, что реализации благих намерений разразившиеся скандалы способствовать не будут, ведь ПФЛ не создается обособленно: команды-участницы будут теми же, да и федерация полностью вовлечена в процесс.

Коррупция и договорные матчи в футболе далеко не белорусское изобретение. Будучи популярным видом спорта, вокруг которого крутятся большие деньги, футбол становится инструментом наживы во многих странах. Достаточно вспомнить, что и ведущую международную организацию в этом виде спорта (ФИФА) недавно сотряс коррупционный скандал. После расследования фактов коррупции экс-президенты ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.

Интересно, что махинации в футболе отмечались и более ста лет назад, когда этот вид спорта еще не был столь коммерциализированным. Кстати, в Беларуси футбол официально появился в 1911 году. Тогда на территории нашей страны впервые были сыграны матчи по установленным правилам, что зафиксировала пресса.

Громкий случай произошел в сезоне-1904/05. Игрок «Манчестер Сити» Билли Мередит попытался с помощью взятки подкупить игроков «Астон Виллы», чтобы те «сдали» матч, — в этом случае «Сити» стал бы чемпионом. Однако «просьба» Мередита не нашла понимания у противоположной стороны, а затем получила огласку. В ходе расследования также обнаружились нарушения существовавшего тогда потолка зарплат в «Манчестер Сити». Все это вылилось в многочисленные дисквалификации и штрафы в отношении игроков и персонала клуба, который в итоге занял только третье место.

Не раз коррупционные скандалы сотрясали другую футбольную страну — Италию. В 1980 году по причине организации договорных матчей во второй дивизион были отправлены «Милан» и «Лацио», с пяти других клубов было снято по пять очков. Кроме того, дисквалификации получили некоторые функционеры и игроки. Эта история мало чему научила итальянцев: спустя 26 лет страну сотряс новый скандал, в результате которого к «Ювентусу» были применены небывало строгие санкции.

Коррупция и организация договорных матчей неизменно сопровождают спорт номер один во многих странах. Не всегда в соответствии с законом ведут себя и гранды мирового футбола. Так, трансфер бразильца Неймара из «Сантоса» в «Барселону» спровоцировал почти десяток судебных дел. Буквально в начале ноября «Реал», уличенный в незаконном получении государственной помощи, уплатил в городскую казну Мадрида 20,3 млн долларов.

Никуда не исчезли и договорные игры. Как заявила в октябре эксперт Интерпола Ху Сюэцзяо, в 2015 году 53 государства сообщили о таких матчах в рамках турниров, проводившихся на территории этих стран.

В 2016 году стало достоверно известно, что нечестные матчи есть и в Беларуси. Удастся ли АБФФ вернуть доверие болельщиков и потенциальных спонсоров к отечественному футболу — вопрос открытый.