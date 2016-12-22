Баскетбол без гарантий

Антон РОГАЧ

Низкий уровень организации чемпионата Беларуси по баскетболу показало включение в него нового участника уже после старта турнира. Рассматривая возможность сотрудничества с клубами — участниками первенства, бизнес вынужден осторожничать.

Стартовавший в последней декаде октября чемпионат Беларуси по баскетболу отметился довольно странным попаданием в список участников столичной команды «БГЭУ-Грандпринт». Она была официально принята спустя несколько дней после старта чемпионата, из-за чего организаторам пришлось в срочном порядке менять календарь.

Команда БГЭУ смогла пойти в атаку только после того, как нашла спонсора.

В комментарии для «БР» начальник отдела по проведению соревнований Белорусской федерации баскетбола Юрий Волк заявил, что не видит в сложившейся ситуации ничего страшного: «Эта команда (под названием БГЭУ-РЦОП) участвовала в чемпионате Беларуси на протяжении двух лет. В августе они изъявили желание продолжить выступление. Предварительный календарь составлялся с учетом ее участия. Подавая заявку, они надеялись на такую же поддержку от Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) в этом году. К сожалению, из-за чиновников и бюрократов в РЦОПе эту команду принципиально отказались поддерживать. Причем окончательное решение было принято за день до утверждения календаря. Поэтому мы были вынуждены отказать этой команде, но держали в уме, что они могут найти средства в других источниках. Так и случилось. Причем все было известно, обращаю внимание, еще до старта чемпионата. Официально же приняли «БГЭУ-Грандпринт» на исполкоме федерации 25 октября, спустя несколько дней после начала турнира. Кстати, перед тем как заявлять эту команду, было получено устное согласие всех команд. Все были только за».

Баскетбольные клубы в Беларуси делятся на две категории: выступающая в международной Единой лиге ВТБ и освобожденная от участия на ранних стадиях национального первенства команда «Цмокі» и все остальные. По популярности и зрительскому интересу «Цмокі» дадут фору чемпионату Беларуси в целом. Единая же лига ВТБ, дорожа своим имиджем, не допускает к участию клубы без минимальных финансовых гарантий.

В национальном первенстве ситуация иная. В числе десяти его участников есть и любительские коллективы. Не все клубы зарегистрированы в качестве юридических лиц и имеют свой расчетный счет. Среди них, например, упомянутый выше «БГЭУ-Грандпринт». Команда заявлена от компании «Грандпринт», занимающейся широкоформатной печатью.

В условиях падения рекламного рынка жизнь у предприятий такого рода тоже не простая. Если каждый клуб — участник чемпионата Беларуси по футболу до выдачи лицензии подвергается аудиторской проверке, то в баскетболе все не так надежно и нет гарантий, что по ходу сезона какой-либо клуб не станет неплатежеспособным.

В данной ситуации больше всего огорчает нечеткое позиционирование турнира. Если он профессиональный, то почему Белорусская федерация баскетбола позволяет себе изменять календарь после старта первенства? Такой статус чемпионата предполагает работу со спонсорами, а разве можно эффективно с ними взаимодействовать, если до последнего момента неизвестны состав участников и количество матчей?

Если же уровень и формат турнира ближе к любительскому соревнованию, тогда зачем отягощать команды разного рода заявочными взносами и переездами по всей стране? Любительский спорт с чертами профессионализма уж точно лучше, чем профессиональный с любительским оттенком.