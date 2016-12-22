Интернет вещей атакует

Алексей КУТОВЕНКО

Всемирная паутина столкнулась с новой угрозой. Оказывается, вывести Сеть из строя может набирающий силу Интернет вещей.

Утром 21 октября началась одна из крупнейших в истории интернет-атак. Она продолжалась целый день. Практически весь ущерб пришелся на американские сайты, однако среди них были и порталы глобального масштаба.

В течение многих часов периодически становились недоступными такие крупные ресурсы, как Twitter, популярнейший сайт для организации совместной работы программистов Github, крупнейший облачный музыкальный сервис Spotify, который у многих уже заменил привычные локальные музыкальные коллекции, онлайн-кинотеатр Netflix, не говоря уже о множестве менее известных сайтов и сервисов.

Постепенно выясняются детали атаки. Один из главных выводов расследования заключается в том, что для ее проведения впервые были использованы устройства, которые относят к Интернету вещей.

Как злоумышленникам удалось атаковать сразу столько сайтов? Дело в том, что атака была направлена не на сами порталы, а на ключевые DNS-серверы, отвечающие за трансформацию адресов, которые мы набираем в окне браузера, в цифровые IP-адреса, применяемые сетевым оборудованием. Атаке подверглись серверы крупного DNS-провайдера Dyn. Выведя их из строя, злоумышленники обвалили крупные ресурсы, которые обслуживались этой компанией.

Примененный способ атаки — отказ в обслуживании (DDoS) — известен давно. Атака заключается в отправке на сервер огромного количества запросов, которые тот просто не успевает обрабатывать. Это занимает все его ресурсы и приводит к отказам на обслуживаемых сервером сайтах. Поскольку для защиты от DDoS-атак применяются различные фильтры «мусорных» запросов, ввод в работу резервных мощностей и другие способы, для успеха злоумышленникам необходимо привлечь к атаке действительно огромное количество устройств.

С этой целью используются ботнеты — распределенные сети из миллионов компьютеров, предварительно зараженных вирусом, который по команде начинает скоординированную атаку. Построение, продажа и аренда ботнетов для атак давно превратились в преступный бизнес.

Если для настольных компьютеров разработано немало серьезных инструментов защиты (есть антивирусы даже для смартфонов и планшетов), то устройства Интернета вещей практически беззащитны. В частности, в атаке на серверы Dyn принимало участие около полутора миллионов подключенных к Сети камер видеонаблюдения. В ботнет попали и другие устройства, способные автоматически обновлять свое программное обеспечение, — DVR-системы видеофиксации и бытовые роутеры.

В октябрьской атаке были использованы два ботнета, в которые входили устройства, зараженные вирусом Mirai. Он сканирует Сеть, ищет уязвимые устройства, доступные по протоколу Telnet и «защищенные» стандартными логинами root, admin и паролями в духе 123456. Обнаружив такие устройства, вирус обновляет их программное обеспечение и включает в ботнет.

Как выяснилось, исходный код Mirai был опубликован, предположительно, самим автором на одном из хакерских форумов. Эксперты, изучившие Mirai, хоть и признали, что он сложнее большинства подобных вирусов, но все равно написан на любительском уровне. Избавиться от Mirai можно, в частности, простой перезагрузкой зараженных устройств.

Однако вирус распространялся настолько быстро, что повторное заражение очищенных устройств происходило за считанные минуты после их перезагрузки. В коде программы нашли комментарии, набранные кириллицей, так что, возможно, к созданию вируса приложили руку злоумышленники из Восточной Европы. Поскольку Mirai прост, высока вероятность того, что он будет использован кем-либо еще или модифицирован.

Факты ведут к печальным выводам. Интернет вещей беззащитен даже перед несложными вирусами, которые, в свою очередь, могут вывести из строя крупные интернет-сервисы. Что же произойдет, если удар будет нанесен с помощью профессионально разработанного софта?

Теперь Всемирной паутине придется защищаться от Интернета вещей. Умные кофеварки против корневых серверов Сети — такой сценарий уже не кажется глупой шуткой. Это новая и серьезная угроза, о которой мало кто думал, когда оснащал сетевым доступом привычные и многочисленные бытовые устройства. Как оградить их от заражения, пока неизвестно.

Наилучшим вариантом было бы внедрение средств защиты в прошивки устройств Интернета вещей, однако это вряд ли по силам многочисленным компаниям, недавно пришедшим на данный рынок. Поэтому владельцам таких гаджетов остается только посоветовать выработать хотя бы привычку изменять пароли, заданные в настройках по умолчанию.