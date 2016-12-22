Квантовая эра начинается

Алексей КУТОВЕНКО

Квантовые эффекты постепенно переходят из сферы научных проблем в область инженерных разработок и через некоторое время могут серьезно изменить многие стороны нашей жизни.

Пожалуй, главная новость года в этой сфере пришла из Китая. Там был запущен первый в мире спутник, использующий квантовую связь. Сейчас он находится на орбите, и с его помощью на больших расстояниях проверяются возможности нового коммуникационного канала и отрабатываются соответствующие технологии.

«Квантовый мир» будет сильно отличаться от привычного нам.

Идея квантовой связи основана на эффекте связанных частиц, находящихся в особом состоянии, при котором события, происходящие с одной частицей, немедленно отражаются на состоянии другой вне зависимости от разделяющего их расстояния. Вмешаться в такую передачу невозможно.

Информации о проекте не так много. Миссия получила назва­ние «Мози» в честь древнего китайского философа и ученого, проводившего оптические эксперименты. Масса спутника — 600 кг. Аппарат разработан командой исследователей под руководством физика Джан-Вей Пана, ставшего известным благодаря своим экспериментам в области квантовой физики.

Миссия рассчитана на три месяца, ее цель — проверить работоспособность теории на рекордном расстоянии, превышающем 1200 км. Первая трансляция, в ходе которой было передано 202 МБ данных, по сообщениям разработчиков, прошла успешно. В перспективе, сказал Джан-Вей Пан, возможно создание спутниковой сети, обеспечивающей глобальную квантовую связь.

Над этой темой также работают в Японии и США. Аналогичные исследования проводятся и в Европе. Считается, что фундаментальная наука в этой области у европейцев передовая, но до космических тестов дело пока не дошло. Европейская программа квантовой связи FET рассчитана на десять лет, основные финансовые вливания в нее ожидаются после 2018 года.

Значение квантовой связи в том, что в перспективе она позволит исключить перехват передаваемых данных. Однако новые технологии могут применяться не только для защиты информации. При решении ряда задач квантовые компьютеры будут значительно превосходить возможности современных машин. Поэтому, например, криптографию ждут большие изменения: нынешние методы шифрования не смогут противостоять квантовым компьютерам.

Правда, до этого еще далеко: понадобится не только разработать технику, но и создать совершенно новые языки программирования. Тем не менее эксперты полагают, что переломными в сфере квантовых вычислений могут стать ближайшие десять лет. Если, конечно, квантовые компьютеры не постигнет судьба термоядерных электростанций, которые уже не одно и не два десятилетия «вот-вот должны заработать». Так что в практической плоскости успех китайских исследователей в области квантовой связи — действительно важное событие.