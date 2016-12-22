Рок в изгнании

Лариса МАЛАХОВА

Фестиваль «Партизан­Рок» прошел 5 ноября в самом большом клубе Варшавы Progresja.

Выступление BRUTTO на фестивале «Партизан­Рок».

На нем выступили группы BRUTTO, «Крамбамбуля», Dzieciuki i Haсbuki. Мероприятие было профинансировано за счет собственных средств организаторов.

«Для проведения фестиваля мы выбрали Варшаву, потому что здесь все складывается удачно и логистически, и организационно. Наши польские партнеры — очень надежные компаньоны. Важную роль также играет помощь консульства Польши с бесплатными визами для белорусов», — рассказывает организатор фестиваля Евгений Новаш.

Бесплатные визы для обладателей билетов на концерты белорусских музыкантов предоставляет и другая страна-соседка — Литва. Несомненно, это способствует росту популярности подобных мероприятий, однако вряд ли является ключевым фактором. «Истинные фанаты доедут куда угодно», — уверен устроитель фестиваля.

Несколько лет назад в Беларуси даже начал развиваться особый вид музыкального туризма. Организуются специальные туры, в рамках которых, помимо посещения концерта отечественных музыкантов, туристам предлагаются экскурсии по городу, развлекательная программа. «У нас есть постоянные клиенты, некоторые из них стали нашими друзьями, а некоторые — помощниками на концертах», — продолжает Евгений Новаш.

Кризис не снизил активность любителей белорусской музыки. Так, «Партизан-Рок» посетило около 2 тыс. человек, среди которых были гости из России, Украины, Польши, однако большинство — наши соотечественники.

В следующем году фестиваль будет расширяться и перерастет в международный формат: планируются выступления польских и украинских музыкантов. Однако его концепция меняться не будет. «Это абсолютно форматный фестиваль. Мы приглашаем только тех музыкантов, которые своим творчеством заявляют культурный протест, призывают быть сильными духом», — формулирует задачу мероприятия Евгений Новаш.

Организаторы фестиваля не чувствуют себя изгнанниками. По словам Евгения, даже имея возможность провести подобное мероприятие в Беларуси, он все равно выбрал бы Польшу, так как «там это сделать намного проще».

Приходится констатировать, что многие отечественные рок-музыканты уже давно не имеют возможности выступать на родине. Среди них Лявон Вольский (директор группы «Крамбамбуля», экс-директор группы NRM), Змицер Войцюшкевич, Сергей Михалок (лидер группы BRUTTO, основатель группы «Ляпис Трубецкой») и др. Многие выступления этих исполнителей были отменены еще на этапе согласования с местными властями, а некоторые концерты не состоялись по неожиданным причинам (отсутствие электричества в здании, ремонтные работы, репетиции других мероприятий) либо вовсе без их объяснения.

При этом данные исполнители успешно гастролируют за границей. Например, 3 декабря в Вильнюсе состоится презентация нового альбома Лявона Вольского; в ближайшее время Змицер Вой­цюшкевич отправится с гастролями в Канаду и США; в феврале 2017-го группа BRUTTO выступит в Лондоне, Дублине и Париже.

Впрочем, попытки быть ус­лышанными и на родине музыканты все же предпринимают. В октябре в галерее «Дом картин» прошли творческие встречи с Лявоном Вольским, Змицером Войцюшкевичем, Олегом Хоменко. На выступления Лявона Вольского можно попасть и в другие дни: на своей странице в социальной сети Faсebook музыкант периодически сообщает о том, что в определенное время и в определенном месте можно будет «совершенно случайно» встретить его с гитарой и певческим настроением.

Надежды на лучшее внушает новость, пришедшая из Гомеля. Двадцать девятого октября там, в Ледовом дворце, выступила-таки группа Brutto.

«Если в Беларуси что-то изменится, будет очень хорошо. Хотя и в Европе есть большие общины белорусов, русских, украинцев, которые будут приезжать на концерты музыкантов, неугодных нашим чиновникам, всегда», — убежден Евгений Новаш.