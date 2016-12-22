Орхидеи в белорусском оформлении

Алена ЯКОВЕНКО

Лучшего флориста страны выбрали на минувшей неделе в Минске.

Первый чемпионат Беларуси по профессиональной флористике собрал видных игроков на рынке цветочного бизнеса. О тонкостях ремесла корреспонденту «БР» рассказала победитель первенства Лора Белобровик.

— Как вы попали в этот бизнес?

— Мои родители владеют несколькими свадебными салонами в молдавском городе Бельцы. С раннего детства я была вовлечена в процесс создания праздничных образов. Всегда думала, что буду продолжать общее дело, но судьба распорядилась иначе.

В 2006 году я вышла замуж за белоруса и переехала в Минск. Встал вопрос трудоустройства, и я, дипломированный психолог, вовремя поняв, что это не мое, оформилась менеджером в один из столичных свадебных салонов. Проработала там всего три дня, и в течение этого небольшого отрезка времени со мной происходили странные вещи. Так, каждый день по дороге на работу ломался каблук туфли — пострадали три пары обуви! Стало понятно: надо что-то менять.

В одном из журналов нашла объявление о наборе на курсы флористики. В то время я имела поверхностное представление об этой сфере, но все же стала заниматься. Примерно через полгода решила зарегистрировать ИП, и тут судьба проявила ко мне благосклонность. В службе занятости, куда я пришла за справкой по безработице, предложили заполнить анкету на получение субсидии. Далее последовали разработка и презентация бизнес-плана, положительный вердикт комиссии и выделение гранта в 1000 долларов. На эти деньги было закуплено необходимое оборудование.

— Какие механизмы вы использовали для привлечения клиентов?

— Когда я начинала заниматься флористикой, все говорили, что белорусские невесты консервативны в выборе букета: востребована классическая форма — букет-полусфера, а новаторские решения обречены на провал. Однако я не боялась экспериментировать. Помню, как в родном городе моей семье приходилось проявлять завидную изобретательность в борьбе за клиента. Если наши конкуренты дефицит потребительской активности компенсировали снижением цен, то мы старались усовершенствовать продукт, сохранив его цену. Так и здесь. В первое время приходилось через жесты, рисунки доносить до клиента идеи, а потом заработало сарафанное радио, и люди пошли.

В поисках заказчиков обзванивала свадебные салоны и предлагала услуги флориста, выкладывала фотографии работ в Интернете. Демонстрация продукта включала участие модели, облаченной в соответствующий наряд, визаж, антураж. Лет семь-восемь назад такой целостный подход был в новинку, и это тоже сработало. Кстати, находились недобросовестные флористы, которые для саморекламы копировали фотографии моих работ.

— Сегодня еще есть необходимость в рекламе вашего продукта?





— Острой необходимости в этом уже нет. К тому же сейчас я больше занимаюсь преподаванием, принимаю участие в чемпионатах, конкурсах. Такая форма работы меня устраивает, потому что дает мне как художнику больше свободы.

— За каким направлением флористики будущее?

— За свадебным. Ни одно торжество не обходится без букета невесты. Молодожены могут сэкономить на операторе, тамаде, но букет должен быть всегда.

Есть простая классификация целевого спектра: букет-повод и букет-личность. Последний интересен тем, что раскрывает сущность человека, обнаруживает его изюминку. Запомнился случай, когда жених заказывал у меня свадебный букет и на первую годовщину попросил сделать такой же для супруги. Очень символично и красиво.

— Сколько стоил ваш самый дорогой букет?

— 250 долларов. Это был ниспадающий букет, все цветы обрабатывались воском, затем в специальной технике формировалась гирлянда. Выглядело очень эффектно. На все ушло около пяти часов.

— Какой цветок самый популярный у белорусов?

— Орхидея. Их более тысячи видов, но наиболее востребованы фаленопсис, цимбидиум, ванда, дендробиум, камбрия, онцидиум.

— Есть ли в нашей стране интерес к этому ремеслу?

— Сейчас мы наблюдаем появление новой генерации флористов, открытых для оригинальных идей и смелых экспериментов. В этот бизнес приходят из разных профессиональных сфер, правда, не все готовы работать с должной отдачей. Многие думают, что флористика — это только красота и аромат. Так-то оно так, однако за каждым букетом, композицией стоит тяжелый труд. Кстати, в Европе этим ремеслом занимаются в основном мужчины.

Флорист должен уметь и базовую композицию собрать, и вазоны с цветами переносить, и пилить, и красить, и сверлить и многое другое. Это динамично развивающаяся отрасль, поэтому нужно быть готовым тратить более полутора тысяч евро в год на самообразование (курсы, тренинги, мастер-классы и др.).

— Какие тенденции прослеживаются в белорусской цветочной индустрии?

— Они формируются исходя из экономической ситуации. Грянул кризис — платежеспособность населения упала. Между тем цветы я заказываю оптом из Эквадора, Кении, Голландии, следовательно, есть жесткая привязка цен на них к доллару. Курс взлетел вверх, а зарплаты остались приблизительно на том же уровне. Приходится проявлять смекалку, чтобы компенсировать влияние негативных факторов.

В этом году было много заказов, по условиям которых цветы не приходилось покупать вовсе. Сейчас в моде полевые букеты, сырья для них в Беларуси хватает. Стоят такие букеты значительно дешевле, а выглядят очень романтично. Если несколько лет назад популярными считались стили хай-тек, авангард, лакшери, то сейчас мы все ближе к природе и популярными становятся экостиль, прованс, кантри.

Справка «БР»

Лора Белобровик — флорист­дизайнер, мастер международного класса, окончила латвийскую Школу аранжировки цветов Риты Гарайссилс. В 2008 году получила гран­при в номинации «Profy­ель» на минском конкурсе флористов «Елки в большом городе», а в 2010­м заняла в нем первое место.

В 2012 году Лора Белобровик завоевала второе место в конкурсе «Зимний букет» (Вильнюс, Литва), в 2013­м — гран­при на чемпионате юга России «Золотая Магнолия» в Сочи. Принимала участие в многочисленных показах и демонстрациях в Москве, Минске, Риге. В 2015 году на чемпионате России Russian Cup завоевала титул «Лучший иностранный флорист», а на прошлой неделе стала победителем первого чемпионата Республики Беларусь по профессиональной флористике.