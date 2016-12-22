Карта роста для Пружанщины

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Стимулировать экономику через оживление предпринимательской активности призвана Дорожная карта социально­экономического развития Пружанского района.

Документ разработан Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) при поддержке проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Дорожная карта утверждена 11 октября 2016 года и предполагает развитие пищевой перерабатывающей промышленности, туризма, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, изменение подходов к управлению собственностью и привлечению инвестиций.

Поставлена задача углубить переработку местного сырья. Фото БЕЛТА

От фермы до вилки

Основу экономики Пружанского райо­на составляет производство. На его долю в 2015 году пришлось 84,1 % общей выручки от реализации товаров, продукции (работ, услуг), в том числе 80 % выручки коммерческих организаций связано с агропромышленным сектором. Тем не менее, по мнению авторов дорожной карты, в районе глубина переработки сельхозсырья недостаточная.

Новые технологические переделы в АПК должны стать основным драйвером роста экономики Пружанщины. В ближайшее время местные власти и бизнес займутся подготовкой технико-экономических обоснований в целях создания новых производств по переработке мяса, молока, овощей, фруктов, ягод, льна и другой сельскохозяйственной продукции. Из действующих в районе предприятий к реализации проектов могут быть привлечены ОАО «Журавлиное», ОАО «Ружаны Агро», ОАО «Пружанский консервный завод», райпо.

В планах создание территориального кластера по производству, переработке и реализации плодов и ягод. Благо в последние годы их выращивание набирает популярность в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Резервы развития видятся и в заготовке и переработке дикорастущих грибов, ягод и лекарственных трав.

Изучается возможность разработки и продвижения одного или нескольких брендов местной продукции (например, «Пружанскi ласунак», «Дары Белавежжа»), а также организации фирменной торговли под этими брендами.

Заповедными тропами

Пружанщина имеет богатое природное и историко-культурное наследие. На территории района находятся: часть Национального парка «Беловежская пуща» с площадью лесного фонда 47,2 тыс. га, биологические заказники республиканского значения «Ружанская пуща» и «Бусловка», памятники природы «Линовский пихтарник» и «Сосна Веймутова», ряд заказников местного значения.

Здесь располагается Ружанский дворцовый комплекс Сапегов — памятник архитектуры позднего классицизма, возведенный в XVIII веке. Его часто называют белорусским Версалем, так как дворец создан по подобию французского прототипа. Еще одна местная достопримечательность — единственная восстановленная в Беларуси усадьба в стиле модерн «Пружанскі палацык».

Использовать туристический потенциал края планируют в формате государственно-частного партнерства. С участием капитала райисполкома предложено создать коммерческую организацию — единого туроператора Пружанщины, который будет заниматься организацией туристического бизнеса, в том числе разработкой маршрутов и их рекламным продвижением.

Революция управления

Действующая система регионального управления, основанная на доведении директивных заданий, неэффективна, не нацеливает на комплексное развитие и полное использование потенциала региона, утверждается в дорожной карте. В основу управления предложено положить мотивы и стимулы для предприятий и персонала.

Упор сделан на привлечение частного капитала, причем не крупных зарубежных инвесторов, а местного малого и среднего бизнеса. Пружанскому совету районных депутатов рекомендовано на пять лет утвердить нулевую ставку налогов на недвижимость и на землю для субъектов хозяйствования, которые находятся на территории бывших военных городков. Помимо того, рекомендовано создать условия для передачи в собственность или пользование предпринимателям недвижимого имущества демилитаризованных территорий и неэффективно используемой коммунальной собственности.

Дорожная карта предполагает обеспечение неприкосновенности частной собственности, создание привлекательных условий для окупаемости инвестиций и работу по привлечению средств под определенные инвестпроекты. В том числе планируется заключение дополнительных соглашений для ускорения реализации ранее подписанных инвестиционных договоров с компаниями «Экологические материалы», «Сады Прибужья», «ФрутСкладИнвест», «Компания Булпром», «Универсум Бел» и «Адаман Трейд».

Как ожидается, курировать привлечение инвестиций будет специализированная организация под условным названием «Агентство регионального развития». Авторы дорожной карты рекомендуют учредить данную структуру в форме ООО или ЗАО с обязательным привлечением и государственного, и частного капитала. В управление этой организации предлагается передать некоторые активы коммунальной формы собственности.

Посоветовались с народом

Показательно, что дорожная карта развития Пружанщины основана на пожеланиях местных жителей, в том числе предпринимателей и чиновников. Их мнения изучены и проанализированы в рамках опроса, проведенного БСПН и местным райисполкомом. В исследовании приняли участие 205 человек.

Так, 66,1 % респондентов считают развитие частной инициативы и привлечение частных инвестиций существенным резервом для развития экономики и увеличения денежных доходов населения. Правда, 36,9 % опрошенных до сих пор не проявляли предпринимательской инициативы. Среди причин названы: отсутствие стартового капитала (36,7 % респондентов), недостаток знаний и информации (25 %), неудачный предпринимательский опыт знакомых (10,2 %).

Тем не менее, как отмечается в дорожной карте, потенциал развития предпринимательства в Пружанском районе далеко не исчерпан, поскольку о возможном открытии собственного дела задумываются 17,6 % участников опроса.

Важнейшим критерием экономического развития района должен стать рост денежных доходов населения, считает большинство респондентов (85,9 %). На втором месте оказался рост инвестиций в производство и социальную сферу: его отметили 52,2 % опрошенных. На третьем — рост объемов производства (42 %). Данные показатели предложено сделать основными при оценке уровня развития Пружанщины.

*Публикация подготовлена в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» и не отражает официальную позицию этих организаций.