Планы уточнят

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Дорожная карта развития Пружанского района еще будет дорабатываться, а ее основные положения в ближайшее время планируют вынести на изучение общественности, сообщила «БР» начальник отдела экономики местного райисполкома Ирина Лихтарович.

«Пока дорожная карта утверждена как направление для развития. В проект еще могут быть внесены доработки с учетом замечаний заинтересованных сторон. Написать документ и положить под сукно — в этом мы точно не заинтересованы», — пояснила представитель исполкома.

По словам собеседницы, основанное на опросе исследование БСПН позволило по-другому взглянуть на экономическое развитие региона — глазами бизнесменов. В райисполкоме пришли к выводу, что на Пружанщине малое и среднее предпринимательство развито недостаточно и нуждается в улучшении условий работы.

Местные власти планируют активнее поддерживать предпринимательские инициативы, в том числе расширить практику передачи бизнесу коммунального имущества в пользование или собственность. В районе уже есть положительный опыт: после того как частным предприятиям выделили коммунальные помещения, там были созданы современные экспортно ориентированные производства.

Ирина Лихтарович надеется на продолжение сотрудничества с БСПН и на то, что союз будет способствовать созданию более благоприятной законодательной среды для бизнеса в регионах, отстаивать его интересы в органах госуправления. Есть надежда и на мероприятия БСПН, на которых предпринимателям могут рассказать об инвестиционных возможностях Пружанщины.