Опыт – на поток

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Проект Пружанского района — пилотный. Если все пойдет успешно, то БСПН распространит практику создания дорожных карт развития на другие регионы страны.

На Пружанщине идея разработать дорожную карту исходила от местных властей, а это повышает шансы на реализацию заложенных в нее планов, отметили в бизнес-союзе. «Три года назад к нам пришел один из заместителей председателя Пружанского райисполкома вместе с двумя специалистами и сказал: «Мы к вам за мозгами». Чиновник попросил помочь разработать методическое пособие по планированию экономики региона с опорой на частный бизнес», — вспоминает сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич.

В скором времени бизнес-­союз создал инициативную группу. В нее вошли его эксперты, представители райисполкома, а также некоторые бывшие руководители района, опыт и знания которых могли быть полезными. «Изучив экономический потенциал Пружанщины, выявили три серьезные проблемы. Первая: промышленные, культурные и другие объекты местной инфраструктуры недозагружены. Вторая — стареющее население; молодежь довольно активно мигрирует из района. Третья: местная экономика недостаточно диверсифицирована: доход генерирует в основном сельское хозяйство, специализирующееся на производстве сырья», — продолжает глава БСПН.

Уже на начальном этапе работы стало понятно, что местным властям следует задуматься над тем, как добиться более глубокой переработки местного сырья, найти инвестиции под эти проекты, широко задействовать предпринимательскую инициативу. Чтобы планы коррелировали с пожеланиями местных жителей, БСПН провел тематический опрос.

Как отметила Жанна Тарасевич, в дорожную карту вошли только те проекты, к которым проявили интерес субъекты хозяйствования. В целом экспертная группа сосредоточилась на поиске людей, готовых к здоровому предпринимательскому риску.

«Провели несколько встреч в сельских советах, искали инициативных людей. Не везде таковых удавалось найти: многим проще ходить на работу и получать за это деньги. Однако встретились и активные люди. Многие поделились с нами своими проектами, которые нашли отражение в дорожной карте», — отмечает собеседница.

Экспертная группа изучила предпринимательские настроения молодежи, собрала у местных школьников около ста идей, связанных с открытием собственного дела, — от услуг по колке дров до выпуска местной газеты и организации районного телеканала.

Очевидно, что в условиях дефицита финансовых ресурсов многие проекты можно будет реализовать только совместными усилиями нескольких субъектов хозяйствования. В этой связи Жанну Тарасевич обнадежила готовность бизнеса к кооперации. По словам главы БСПН, местные жители продолжают генерировать идеи, которыми еще может пополниться дорожная карта развития Пружанского района.