Экспортный прорыв

Валерий Алексеев

Беларусь диверсифицирует внешнюю торговлю за счет роста поставок в страны Африки.

Отечественный экспорт товаров продолжает падать второй год подряд. Его объемы по итогам девяти месяцев уменьшились на 15,7 %, до 17,245 млрд долларов. За этот период отрицательное сальдо внешней торговли товарами сложилось на уровне 2,397 млрд долларов. Правда, с учетом экспорта услуг внешнеторговый баланс страны является положительным — плюс 181,3 млн долларов.

PR на весах статистики

Cнижение объемов белорусского экспорта в 2015—2016 годах отчасти обуслов­лено падением цен на сырьевые товары, в первую очередь на нефтепродукты. Кроме того, за последние два года значительно снизились цены на минеральные удобрения, сталь и металлопродукцию, сельскохозяйственное сырье и продовольствие.

Пдение доходов России, которая еще больше, чем Беларусь, зависит от экспорта сырья, привело к снижению спроса на основном рынке сбыта отечественной продукции. В 2015 году в РФ серьезно просел рынок инвестиционных товаров. Так, продажи грузовиков сократились почти в два раза.

По итогам минувшего года отечественный экспорт в Россию упал на 31,6 %, до 10,4 млрд долларов. На его динамику оказали влияние и курсовые разницы. Расчеты с РФ часто осуществляются в российской валюте, а она серьезно девальвировалась в конце 2014 и начале 2015 года.

По итогам трех кварталов 2016-го можно утверждать, что год назад белорусский экспорт в Россию нащупал дно. По сравнению с январем — сентябрем 2015-го поставки отечественных товаров снизились всего на 0,8 %, до 7,76 млрд долларов.

Сохранению темпов способствовало и оживление российской экономики, вернее адаптация бизнеса к работе в новых реалиях относительно низких доходов. Спрос на инвестиционные товары в РФ восстанавливается, а значит, продажи МАЗа и БЕЛАЗа растут. Повышаются цены на некоторые продовольственные товары, в частности на молоко. Укрепление российского рубля по отношению к доллару также улучшает белорусскую экспортную статистику.

Еще несколько лет назад одним из приоритетов работы правительства нашей страны стала диверсификация экспорта. За министерствами и концернами были «закреплены» отдельные страны и целые направления. Более активно в налаживание внешнеторговых связей включился МИД. Официальные источники едва ли не ежедневно сообщают, что то или иное государство выказало намерение развивать сотрудничество с Беларусью.

Только за два минувших месяца Александр Лукашенко посетил Китай, Пакистан, Катар и ОАЭ. Декларировалось намерение за четыре года нарастить товарооборот с Пакистаном до 1 млрд долларов, хотя по итогам восьми месяцев 2016-го он составил 32,86 млн долларов и по сравнению с 2015-м снизился на 14,5 %. До 4 млрд долларов может увеличиться това­ро­­оборот с Польшей — такой прогноз во время белорусско-польского экономического форума дал вице-премьер Михаил Русый.

Правда, пока хорошо распиаренные направления не демонстрируют особого улучшения динамики. Чемпионы по темпам роста отечественного экспорта совсем другие, свидетельствует статистика Белстата по итогам восьми месяцев. Однако быстрый рост вовсе не означает больших объемов экспорта в абсолютном выражении.

Чемпионы роста

Топ наиболее быстрорастущих экспортных направлений отечественной внешней торговли отвечает стратегии, которая предполагает расширение присутствия в Африке. На небогатых развивающихся рынках хороший потенциал имеет недорогая, но довольно надежная белорусская техника. Неслучайно в конце лета МАЗ представил автобус в специальном, африканском исполнении.

В 100 раз по сравнению с прош­лым годом увеличился экспорт в Буркина-Фасо, в 87 — в Мали, в 31 — в Сомали, в 4 — в Марокко, в 3,2 — в Сенегал, почти в 3 — в Анголу, в 2,3 раза — в Сьерра-Леоне. В ряде случаев гигантские темпы роста связаны с ничтожно малой базой. Так, 100-кратный прирост поставок в Буркина-Фасо обеспечил выручку всего в 200 тыс. долларов: достаточно продать три трактора на 99 тыс. долларов и два жидкостных насоса за 50 тыс. Практически весь экспорт в Сомали (130 тыс. долларов за январь — август) составили 100 т мороженых куриных тушек.

Машиностроение для Африки и не только. Часть экспортного прироста обеспечила возникшая определенность на рынке сырьевых товаров. В 2015 году, в период резкого падения цен, большинство горнодобывающих компаний приостановило инвестиции в разработку месторождений. В 2016-м цены принципиально не выросли, зато появилась определенность. Предприятия начали снова вкладывать в наращивание добычи и развитие производства.

Согласно статистике, экспорт самосвалов для работы в условиях бездорожья увеличился и в России. Поставки большегрузных машин отчасти стали причиной увеличения в 8,4 раза экспорта в Иорданию. По итогам восьми месяцев 2016 года в это ближневосточное государство было отгружено шесть машин на 1,171 млн долларов. К концу октября, по информации ОАО «БЕЛАЗ», в Иорданию было отгружено уже десять 45-тонных самосвалов с комплектами запасных частей. Машины грузоподъемностью до 90 т имеют лучшие перспективы, так как их можно использовать не только на карьерных разработках, но и при выполнении строительных работ.

В два с половиной раза увеличились поставки самосвалов в Анголу, что принесло 5,447 млн долларов. В шесть раз вырос экспорт в эту страну грузовых автомобилей в целом. Выручка увеличилась с 3,2 млн долларов за восемь месяцев 2015 года до 6,37 млн в 2016-м.

В Марокко была отгружена уникальная поливочная машина на базе самосвала БЕЛАЗ. Она предназначена для осаждения микрочастиц пыли на карьерных разработках. Спецавтомобиль обошелся заказчику в 934 тыс. долларов.

В 2016 году 0,5 млн из 1,44 млн долларов экспорта в Сьерра-Леоне пришлось на большегрузные автомобили. Еще столько же принесли тракторы и седельные тягачи.

Нефть, удобрения, металл

Довольно резкое увеличение объемов белорусского экспорта в Эквадор, Сенегал, Перу и Колумбию связано с поставками азотных удобрений. В Эквадор было отправлено 9,7 тыс. тN (тыс. т в пересчете на азот) на 4,13 млн долларов, в Сенегал — 12,5 тыс. тN на 4,57 млн, в Перу — 9,7 тыс. тN на 3,9 млн, в Колумбию — 9,7 тыс. тN на 4,76 млн долларов. Еще 9,2 тыс. тN на 3,99 млн долларов ушло в Канаду. В 2015 году в ряд этих стран азотные удобрения не поставлялись.

К сожалению, динамика экспорта азотных удобрений в целом оставляет желать лучшего. За восемь месяцев он достиг 215,72 тыс. тN, что на 16,2 % меньше уровня прошлого года. В стоимостном выражении поставки сократились на 38,6 %, до 94,9 млн долларов.

Надо отметить, что из продукции химпрома в Колумбию продавали не только удобрения, но и отечественные инсектициды и фунгициды. Поставлено 14 т на 197,3 тыс. долларов. Основной же прирост экспорта в эту страну обеспечили не товары для АПК, а нефтепродукты: было продано 18 тыс. т на 9 млн долларов. Кроме того, 9 тыс. т нефтепродуктов на 3 млн долларов завезено в Аргентину.

Прирост экспорта на канадском направлении сформировала в основном металлургическая продукция. Сразу 124 тыс. т арматуры принесли более 35 млн долларов. Зафиксированы значительные объемы поставок по данным товарным позициям в Иорданию (16 тыс. т на 4,06 млн долларов), Эквадор (1,4 тыс. т проволоки из черных металлов на 1,966 млн долларов).

Поставки металлопродукции, удобрений, нефтепродуктов могут довольно быстро диверсифицироваться, что и показывает статистика 2016 года. Надо отметить, что среди государств — чемпионов роста только экспорт в Канаду и Грузию в достаточной степени дифференцирован и насчитывает десятки и сотни позиций, охватывающих продовольствие, товары легпрома, машиностроения