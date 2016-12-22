Модный передел продаж

консультант направления сервиса и розничных продаж компании Pro Retail Оксана РАПАЦЕВИЧ

Белорусский рынок одежды вошел в стадию передела. Для новых игроков это лучшее время, чтобы завоевать хорошие позиции.

Перспективы отлично понимают европейские компании. По этой причине сейчас на наш рынок выходят сильные зарубежные игроки. Для них подобный шаг — долгосрочные инвестиции, ведь за последний год потребление одежды в Беларуси сократилось, а риски курсовых колебаний валюты усложняют ценообразование, связанное с импортным товаром.

Новости о приходе новых брендов радуют покупателей, но не производителей и продавцов, уже представленных на местном рынке предметов гардероба. Впрочем, вряд ли нужно бояться неизбежного, лучше попытаться приспособиться к изменениям, в том числе повысив свои компетенции.

Давайте начнем с того, что в мире не принято начинать разработку новых марок одежды, обуви или аксессуаров с творчества и художественных советов. Этот бизнес всегда начинается с маркетинга, четкого расчета и работы над ассортиментной структурой: отношение верхов-низов аксессуаров, мужского — женского — детского и т. д. Любой производитель должен понимать, как будет выглядеть коллекция в рознице, для чего прогнозирование продаж привязывается к торговым площадям ретейл-партнеров или собственной сети. Вот почему производители — обладатели марок стандартизируют мерчендайзинг как для своих магазинов, так и для открываемых по франшизам.

Ассортимент разбивается по темам в зависимости от применения: дом, офис, улица, праздники-вечеринки, а темы — по «капсулам», базирующимся на сочетании цветов и элементов кроя. Все вышеперечисленное должно быть отражено в ассортиментной матрице, которая в качестве задания передается дизайнерам и творческо-производственным отделам.

Много внимания иностранные бренды уделяют модным трендам, для которых характерен 2—4-летний горизонт прогнозирования в зависимости от товарных сегментов. Очевидно, что на волне тренда продавать легче, а когда он себя изжил, почти невозможно. К сожалению, многие белорусские производители страдают от того, что пытаются продавать продукцию после завершения тренда. Радует, что некоторые прогрессивные отечественные компании начали посещать недели моды в Европе и покупать трендбуки для разработки коллекций.

Есть еще один важный момент — стратегия розничных продаж: продаете посредством маркетинга или делаете ставку на качественный сервис и активность продавцов. Продажи на основе маркетинговой активности снижают маржинальность и требуют большей оборачиваемости. В этом случае нужны частое обновление ассортимента, ротация товара в течение сезона, акции, межсезонные распродажи и проч. Такой стратегии продаж придерживаются иностранные бренды среднего ценового сегмента, а также отечест­венный бренд «Мегатоп».

Вторая стратегия предполагает клиентоориентированный подход: профессиональные консультации, работу с покупателями в зоне примерки и т. п. С этим у белорусских магазинов большие трудности.

Многим компаниям следовало бы определиться, как и каким путем в их кассу будут поступать деньги. От этого зависят задачи и функции персонала, в том числе способы коммуникации с покупателями.