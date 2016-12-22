По корпоративным лекалам

Маргарита ДРОЗДОВА

Предприятия легкой промышленности пробуют переключиться на пошив корпоративной одежды. Выполнение таких заказов позволяет рассчитывать на более быстрое поступление выручки по сравнению с продажами через розничную торговлю.

«Корпоративная форма — гаран­тия своевременного расчета. Это не товар с коммерческим риском, который мы поставляем в торговую сеть, включая свою фирменную, когда отвлечение денег длится от месяца до полугода», — пояснила корреспонденту «БР» начальник управления по маркетингу, планированию и сбыту трикотажных изделий ОАО «Полесье» Наталья Шарук.

Быстрые деньги

На этом предприятии хотят довести долю корпоративных заказов в своем портфеле хотя бы до 30 %, что, по оценке собеседницы, существенно укрепит финансовое положение «Полесья».

Обратная сторона корпоративных заказов — технические трудности, связанные с их выполнением. Фото БЕЛТА

«Хотелось бы иметь больше массовых заказов. Например, одеть сотрудников таможни, водителей автопарков, охотников, можно вязать для таких заказчиков 100—200 жилетов или джемперов одного размера, — уточняет Наталья Шарук пожелание производителя. — Пока при относительно небольших заказах приходится вязать по 1—2 единицы одного размера, что трудно».

«Предприятия готовы предложить новые, современные решения для создания одежды и обуви корпоративного стиля», — заверил 13 сентября на пресс-конференции председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. Концерн одел армию, железнодорожников, авиацию, спортсменов и теперь намерен перейти на массовое обслуживание заказов корпоративного сектора.

Корпоративная форма вовсе не изобретение рыночной экономики, напоминают представители легпрома. В советские времена такую одежду носили продавцы, водители, пилоты, проводники, представители многих других профессий. Правда, та одежда была весьма невзрачной. Теперь заказчик может обратиться к дизайнеру, объявить конкурс, чтобы выбрать лучшее предложение по пошиву одежды.

Слово — заказчику

Внимание представителей отрасли привлек стартовавший в начале осени конкурс на разработку фирменной одежды для сотрудников компании «Беларустурист». Организация владеет сетью, которая включает восемь гостинично-­ресторанных комплексов, восемь туристско-оздоровительных баз, собственное автотранспортное предприятие «Белавтотурист», а также ряд бюро путешествий и экскурсий в различных городах страны.

Директор «Беларустуриста» Людмила Сеньковская заявила, что цель конкурса — создание нового имиджа сотрудника, формы белорусского гостеприимства. Поиск нестандартных и экспериментальных решений доверили отечественным производителям.

Нашему легпрому доверился и такой крупный заказчик, как «Беларусбанк». У сотрудников его фронт-офиса корпоративная форма появилась в 2012 году. Первые трикотажные жилетки предложила «Алеся», юбки для специалистов центрального аппарата изготовил «Центр моды». Впоследствии банк наладил со­трудничество с ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз», ЗАО «Калинка», ОАО «Славянка», ЧПУП «Ромгиль-Текс», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье».

«Разработали технические характеристики, эскизы, поставщиков выбираем путем проведения процедуры закупки, — рассказала главный специалист отдела материально-технического обеспечения департамента администрации ОАО «АСБ Беларусбанк» Татьяна Мельник. — Заказываем много предметов: для женщин — трикотажный и пошивной жилеты, юбки, блузки, спецпредметы (шейный платок, ленту, галстук); для мужчин — брюки, трикотажные жилеты, сорочки, галстуки и галстучные зажимы».

По словам Татьяны Мельник, опросы показывают, что такой одеждой довольны и сотрудники, и клиенты банка. «Корпоративная форма вовсе не дешевое удовольствие, но она подчеркивает уважительное отношение к будущим и нынешним клиентам. Это солидно и красиво», — убеждена представительница «Беларусбанка».

Трудности пошива

Своевременные расчеты — приятная, но не единственная сторона корпоративных заказов, обратная сторона — технические трудности, связанные с их выполнением. «Корпоративная форма — более сложная задача, чем индпошив. Делая форму для нескольких сотен человек, нужно добиться того, чтобы на каждом костюм смотрелся хорошо», — подчеркнула дизайнер Юлия Латушкина.

Работники предприятия имеют разную комплекцию, к тому же порой сообщают неточные размеры. Например, многие женщины любят называть размеры меньше тех, которые им подходят. Трудности вызывает и то, что иногда за выполнение одного заказа могут взяться сразу несколько фабрик. Однако все эти проблемы представители легпрома считают преодолимыми. Со стороны профильных предприятий интерес к корпоративным заказам только растет.