По корпоративным лекалам

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41 (1223) 5-11 ноября 2016 г.
Предприятия легкой промышленности пробуют переключиться на пошив корпоративной одежды. Выполнение таких заказов позволяет рассчитывать на более быстрое поступление выручки по сравнению с продажами через розничную торговлю.
«Корпоративная форма — гарантия своевременного расчета. Это не товар с коммерческим риском, который мы поставляем в торговую сеть, включая свою фирменную, когда отвлечение денег длится от месяца до полугода», — пояснила корреспонденту «БР» начальник управления по маркетингу, планированию и сбыту трикотажных изделий ОАО «Полесье» Наталья Шарук.
Быстрые деньги
На этом предприятии хотят довести долю корпоративных заказов в своем портфеле хотя бы до 30 %, что, по оценке собеседницы, существенно укрепит финансовое положение «Полесья».
«Хотелось бы иметь больше массовых заказов. Например, одеть сотрудников таможни, водителей автопарков, охотников, можно вязать для таких заказчиков 100—200 жилетов или джемперов одного размера, — уточняет Наталья Шарук пожелание производителя. — Пока при относительно небольших заказах приходится вязать по 1—2 единицы одного размера, что трудно».
«Предприятия готовы предложить новые, современные решения для создания одежды и обуви корпоративного стиля», — заверил 13 сентября на пресс-конференции председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. Концерн одел армию, железнодорожников, авиацию, спортсменов и теперь намерен перейти на массовое обслуживание заказов корпоративного сектора.
Корпоративная форма вовсе не изобретение рыночной экономики, напоминают представители легпрома. В советские времена такую одежду носили продавцы, водители, пилоты, проводники, представители многих других профессий. Правда, та одежда была весьма невзрачной. Теперь заказчик может обратиться к дизайнеру, объявить конкурс, чтобы выбрать лучшее предложение по пошиву одежды.
Слово — заказчику
Внимание представителей отрасли привлек стартовавший в начале осени конкурс на разработку фирменной одежды для сотрудников компании «Беларустурист». Организация владеет сетью, которая включает восемь гостинично-ресторанных комплексов, восемь туристско-оздоровительных баз, собственное автотранспортное предприятие «Белавтотурист», а также ряд бюро путешествий и экскурсий в различных городах страны.
Директор «Беларустуриста» Людмила Сеньковская заявила, что цель конкурса — создание нового имиджа сотрудника, формы белорусского гостеприимства. Поиск нестандартных и экспериментальных решений доверили отечественным производителям.
Нашему легпрому доверился и такой крупный заказчик, как «Беларусбанк». У сотрудников его фронт-офиса корпоративная форма появилась в 2012 году. Первые трикотажные жилетки предложила «Алеся», юбки для специалистов центрального аппарата изготовил «Центр моды». Впоследствии банк наладил сотрудничество с ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз», ЗАО «Калинка», ОАО «Славянка», ЧПУП «Ромгиль-Текс», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье».
«Разработали технические характеристики, эскизы, поставщиков выбираем путем проведения процедуры закупки, — рассказала главный специалист отдела материально-технического обеспечения департамента администрации ОАО «АСБ Беларусбанк» Татьяна Мельник. — Заказываем много предметов: для женщин — трикотажный и пошивной жилеты, юбки, блузки, спецпредметы (шейный платок, ленту, галстук); для мужчин — брюки, трикотажные жилеты, сорочки, галстуки и галстучные зажимы».
По словам Татьяны Мельник, опросы показывают, что такой одеждой довольны и сотрудники, и клиенты банка. «Корпоративная форма вовсе не дешевое удовольствие, но она подчеркивает уважительное отношение к будущим и нынешним клиентам. Это солидно и красиво», — убеждена представительница «Беларусбанка».
Трудности пошива
Своевременные расчеты — приятная, но не единственная сторона корпоративных заказов, обратная сторона — технические трудности, связанные с их выполнением. «Корпоративная форма — более сложная задача, чем индпошив. Делая форму для нескольких сотен человек, нужно добиться того, чтобы на каждом костюм смотрелся хорошо», — подчеркнула дизайнер Юлия Латушкина.
Работники предприятия имеют разную комплекцию, к тому же порой сообщают неточные размеры. Например, многие женщины любят называть размеры меньше тех, которые им подходят. Трудности вызывает и то, что иногда за выполнение одного заказа могут взяться сразу несколько фабрик. Однако все эти проблемы представители легпрома считают преодолимыми. Со стороны профильных предприятий интерес к корпоративным заказам только растет.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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