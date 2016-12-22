Интернет-­облигации «Беларусбанка»: современно, надежно, удобно

«Беларусбанк» вывел на рынок новый продукт, который позволяет не только сохранить сбережения, но и получить прибыль, не затратив при этом никаких усилий.

Поддерживая статус инновационного банка, «Беларусбанк» летом нынешнего года вывел на рынок новый продукт, не имеющий аналогов не только в Беларуси, но и в странах СНГ, — Интернет-облигации.

Никуда ходить не надо

Еще никогда покупка ценных бумаг не была такой простой: больше не нужно тратить время на посещение отделения банка, ждать оформления бланков облигаций, пересчитывать деньги и т. п.

Для приобретения Интернет-облигаций нужны платежная карточка «Беларусбанка» с необходимой суммой и подключенной услугой «Интернет-­банкинг» и доступ к Интернету (через компьютер или смартфон). Если все это у вас есть, купить Интернет-облигации можно в любое удобное время не выходя из дома.

Те, кто еще не подключился к «Интернет-банкингу», могут воспользоваться возможностью онлайн-регистрации на сайте www.ibank.asb.by.

Бумаги больше не нужны

Интернет-­облигации не печатаются на специальных бланках и при покупке не выдаются на руки. Они существуют в виде записей на специальных счетах «депо», которые ведут специализированные организации — депозитарии. «Беларусбанк» также имеет лицензию на депозитарную деятельность и может открывать своим клиентам такие счета.

Тем, у кого нет личного счета «депо», после совершения первой покупки Интернет-облигаций «Беларусбанк» дистанционно (без присутствия клиента) и без взимания комиссий (бесплатно) откроет такой счет и зачислит на него приобретенные Интернет-облигации в течение одного рабочего дня, следующего за днем их оплаты.

При этом технология позволяет любому желающему не только дистанционно приобрести Интернет-облигации, но и видеть ценные бумаги на своем счете «депо» в системе «Интернет-­банкинг» в режиме реального времени.

Сохранность и высокая доходность

На этом преимущества Интернет-­облигаций как способа сбережения и приумножения денег только начинаются. Итак:

для их хранения не нужен сейф, при этом можно не бояться их потерять;

при покупке Интернет-­облигаций не взимается ко­миссия;

купить валютные Интернет-­облигации можно и за иностранную валюту, и за белорусские рубли (в зависимости от того, какая у вас платежная карта);

доход по облигациям не облагается подоходным налогом.

Важнейшее преимущество — высокая доходность, которую обеспечивают Интернет-облигации. «Беларусбанк» предлагает к продаже выпуск Интернет-облигаций, номинированных в долларах США, со ставкой дохода 5 % годовых. Это выше доходности большинства безотзывных депозитов, предлагаемых белорусскими банками физическим лицам.

Невысокий номинал одной Интернет-облигации «Бела­русбанка» — всего 100 долларов США — делает их доступными широкому кругу частных инвесторов. Обеспечение этих облигаций залогом государственных ценных бумаг рав­нозначно государственной гарантии.

Деньги получаете вовремя

Чтобы получить доход по Интернет-облигациям, тоже не нужно ничего предпринимать и никуда не надо идти. Сроки его выплаты стандартны: один раз в три месяца. В день выплаты «Беларусбанк» самостоятельно (дистанционно) зачисляет сумму процентов по облигациям на указанный вами счет в указанной вами валюте.

По желанию клиента проценты могут быть выплачены как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях по курсу покупки иностранной валюты, установленному в «Беларусбанке» на момент их выплаты.

Всегда можно продать

Банк не погашает Интернет-­облигации досрочно, но их можно продать. Вторичный рынок этих ценных бумаг не ограничен. То есть до наступления срока погашения ценных бумаг владелец может перепродать их другому физическому лицу. Фактически такая особенность приравнивает Интернет-облигации к отзывным банковским депозитам.

Эта сделка уже выйдет за рамки системы «Интернет-­банкинг» и должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах. Поэтому для оформления продажи Интернет-облигаций ее сторонам необходимо обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, например в УП «АСБ БРОКЕР» или любой депозитарный центр ОАО «АСБ Беларусбанк».

Пользуйтесь случаем

За один раз можно купить до 500 Интернет-облигаций, при этом вы можете совершить любое количество покупок.

Отметим, что срок разме­ще­ния первого выпуска Интернет-­облигаций ограничен во времени, а его объем лимитирован. Поэтому не откладывайте, если решили стать владельцем Интернет-облигаций! Это не только надежный способ сохранить сбережения, но и возможность получать стабильный доход.n

Преимущества Интернет-облигаций

В пользу приобретения Интернет­облигаций финансовые аналитики приводят как минимум три серьезных аргумента:

– 5­процентная доходность по валютным вложениям, которую сегодня мало кто предложит;

– с валютного дохода по облигациям не нужно платить подоходный налог (в отличие от валютных депозитов на аналогичный срок);

– все выплаты по облигациям осуществляются строго в установленные даты, и вы имеете постоянный доступ к просмот­ру своего счета «депо» в режиме онлайн.