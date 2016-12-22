В цифровое завтра — через реформы

По итогам сентября Нацбанк констатировал сокращение проблемных активов. Впервые с начала года. Цифры пока небольшие – минус 250 млн руб. к уровню августа, что позволило сократить их долю в общем объеме подверженных кредитному риску активов лишь на 0,5 п. п. Даже сам регулятор не уверен, что это тенденция, которая свидетельствует об улучшении общей ситуации в экономике.

Глава Нацбанка Павел Каллаур признался журналистам, что не исключает роста проблемных активов до 16 % к концу года, притом что, по экспертным оценкам, выходить за пределы 15—20 % уже опасно.

Правда, Нацбанк утверждает, что ситуация в банковской системе прогнозируемая и управляемая. При этом регулятор ссылается на результаты стресс­тестов, которые проводились при участии международных экспертов, в том числе МВФ. Очень хочется верить Нацбанку, который в последнее время стойко придерживается жесткой кредитно­денежной политики, несмотря на промышленное лобби.

Однако, как оказалось, эксперты МВФ не столь оптимистичны. В своем исследовании финансового сектора Беларуси они призывают создать эффективную систему его защиты, провести рекапитализацию и реструктуризацию ряда банков. Тот уровень плохих активов, о снижении которого в сентябре сообщил Нацбанк, по мнению экспертов фонда, существенно занижен и на самом деле не подбирается к рисковому порогу, а уже стоит на нем.

Опубликованные накануне итоги работы банков в III квартале подтверждают опасения МВФ. Рентабельность госбанков стремительно падает, а для рекапитализации собственными силами средств нет. Правительство и Нацбанк демонстрируют намерения и готовность продавать госдоли банков, однако это процесс небыстрый, и, по оценке экспертов, ранее 2020 года сделок ждать не стоит. Тем более что продажа сама по себе ничего не решает: нужен инвестор с деньгами и технологиями.

Как показал Международный форум по банковским информационным технологиям

«БанкИТ’2016», прорывных местных проектов в этой сфере пока не наблюдается. По мнению экспертов, отечественные технологии — это «каменный век» и роль лидера цифровой трансформации банковского бизнеса нам не светит.

Пока мы пытаемся довести долю безнала хотя бы до 50 % и комиссионными платежами отбить у населения привычку стоять в очереди в банк, мир вовсе отказывается от формата традиционного, привычного нам банковского учреждения и уходит в онлайн. Эксперты «пугают» тем, что уже в ближайшем будущем от банков останутся только услуги, а деньги заменит криптовалюта.

Разумеется, белорусские банки эти тенденции понимают и стараются быть в тренде: они корректируют стратегии развития и предлагают новые продукты. Свидетельство тому — презентации на еще одном недавнем финансово­­банковском мероприятии «МанiФэст­2016».

Однако уверенно двигаться по пути прогресса банкам мешает стремительно ухудшающееся финансовое положение их клиентов — предприятий реального сектора. По единодушному мнению экспертов, обсуждавших экономические проблемы Беларуси на конференции «Реформы для вовлекающего роста», которая состоялась на уходящей неделе, ключ к успеху — в серьезных структурных изменениях, и они уже потихоньку происходят.