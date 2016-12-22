Банки уйдут, услуги останутся

Наталья ЖДАНОВИЧ

Как будут выглядеть банковские услуги в будущем, обсуждалось в рамках XIII Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2016», который проходил с 19 по 21 октября в Минске.

Когда-то Билл Гейтс предсказал, что банки будут не нужны, а банковские услуги — необходимы. Его мнение разделяет эксперт в сфере мобильного банкинга, сооснователь проекта FinTech Cluster Сергей Скабелкин (Украина). Он полагает, что в перспективе всех банковских сотрудников заменят IT-специалисты. Полная цифровая трансформация банковского сектора может произойти уже в обозримом будущем.

Более того, убедиться, что процесс пошел, можно уже сейчас. Во всяком случае, в Минске отделения банковских услуг, физически взаимодействовавшие с клиентами, закрываются на наших глазах, поскольку те уходят в онлайн. Это значит, что будут увольняться банковские клерки, которые работали с бумажными документами и наличной валютой.

Сергей Скабелкин также не исключает и исчезновения денег в том виде, в котором они существуют на протяжении последних веков. Конечно, какие-то мерила ценностей останутся, но это будут не доллары или золото, а некая криптовалюта. Для обмена ею между условными производителями и потребителями банки будут не нужны, равно как и другие посредники.

Утрируя идею, можно сказать, что вся информация о производимых человечеством продуктах будет прозрачной и записанной на некие носители. Продавцы и покупатели будут заключать смарт-контракты, которые позволят им осуществлять расчеты между собой напрямую.

Это цифровое будущее начинается прямо сейчас — с проектов, которые придумывают и за которые берутся нынешние стартапы. Серьезные корпорации уровня Apple и Google тоже не стоят в стороне. Они либо разрабатывают финтехпродукты в своих лабораториях, либо покупают успешные стартапы. Возможно, как раз с их стороны традиционному банковскому бизнесу следует ждать неприятных сюрпризов. Уточним, что словом «финтех» называют проекты в области финансовых сервисов с использованием программного обеспечения. Сегодня это одно из самых популярных направлений деятельности стартапов.

Пока же отечественная банковская система идет по пути медленной, но верной цифровой трансформации, предлагая клиентам все больше услуг, оказываемых посредством IT. Займет ли Беларусь лидирующие позиции в этой сфере, совершив серьезный прорыв? Мнения экспертов разделились.

Начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Александр Сотников полагает, что Беларусь могла бы стать стартовой площадкой для развития финтехпроектов, в том числе по продаже финансовых услуг за пределы страны. Этому способствует компактность нашей банковской системы, которая предоставляет удобную возможность обкатывать новые продукты на практике.

Для развития любых проектов нужно финансирование. Где получить его молодым дарованиям? Директор стартап-хаба Imaguru Анастасия Хоменкова посетовала на то, что белорусские банки не проявляют заинтересованности в оказании финансовой помощи финтехстартапам. При этом на данной площадке несколько презентованных стартапов получили одобрение представителей банков и были приглашены к сотрудничеству.

Сегодня деньги не проблема, проблема в том, что молодые стартаперы недорабатывают и недостаточно убедительно показывают себя в заявляемых проектах, считает партнер инвестиционной компании «Зубр Капитал» Артем Стрельченок. Многие из них увлекаются «перформансом», а не настоящей работой, поэтому «Зубр Капитал» предпочитает финансировать проекты людей, которые не только хотят, но и могут.

Директор «Айдиономикс Диджи­тал» Дмитрий Гурский выказал скептицизм по поводу слишком оптимистических прогнозов развития финтехнаправления в Беларуси. Он отметил, что не видит серьезных перспектив из-за отсутствия необходимых условий в стране. Например, одним из отрицательных факторов Дмитрий Гурский считает государственную зарегулированность, а также то, что по многим вопросам мы все еще живем в «каменном веке». Технологии, которые сегодня у нас преподносятся как передовые, в США применялись уже лет десять-пятнадцать назад. Догнать Штаты будет непросто, а тем более обогнать. Впрочем, это не значит, что к данной цели не нужно стремиться.