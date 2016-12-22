Плохие активы сократились

В сентябре впервые в этом году проблемные активы белорусских коммерческих банков снизились — на 250 млн по сравнению с августом, до 5763,1 млрд руб., отмечается в статистическом бюллетене Нацбанка.

При этом их доля в активах, подверженных кредитному риску, сократилась с 14,8 % в августе до 14,3 %. Правда, этот показатель все равно остается выше, чем в сентябре 2015-го, когда он составлял лишь 6,5 %. С начала года объем проблемных активов увеличился в 2,1 раза.

На 12,7 млн, до 1653,7 млн руб., снизилась проблемная задолженность в коммерческих банках. Правда, проблемная за­долженность в белорусских рублях выросла на 20,3 млн, до 673,1 млн руб.

Проблемная задолженность по кредитам, выданным банками экономике, уменьшилась всего на 0,2 млн руб. и на 1 октября составила 1634,2 млн руб. Причем в национальной валюте она увеличилась на 20,2 млн, до 670,8 млн руб., а в иностранной сократилась на 2,4 млн, до 500,1 млн долларов.

Рассчитывается по долгам и население. В сентябре проблемная задолженность по кредитам физических лиц уменьшилась на 0,4 млн, до 49,7 млн руб. Плохие долги в белорусских рублях увеличились на 0,1 млн, до 35 млн руб., а в иностранной валюте снизились на 0,2 млн, до 7,6 млн долларов.

Те же тренды наблюдаются и в отношении предприятий. В сентябре их проблемная задолженность по кредитам в инвалюте сократилась на 2,4 млн, до 497,1 млн долларов, а в белорусских рублях выросла на 20,4 млн, до 669,3 млн руб.

Возможно, снижение носит сезонный характер, полагают эксперты, ссылаясь на данные сентября 2015 года. Не исключает роста проблемных активов банков в ближайшее время и Нацбанк. В кулуарах международного форума «БанкИТ'2016» председатель правления Национального банка Павел Каллаур заявил журналистам, что допускает рост доли проблемных активов до 16 % к концу года. Правда, в 2017-м регулятор ожидает снижения этого показателя.

«Ключ решения проблемы — это оздоровление предприятий, улучшение их финансового состояния», — цитирует БЕЛТА рецепт излечения активов банков, предложенный главой Нацбанка.