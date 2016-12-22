Трейдинг по новым правилам

Наталья ЖДАНОВИЧ

Новые условия деятельности на внебиржевом финансовом рынке Беларуси действуют уже восемь месяцев. Пока эксперты не готовы представить экономические результаты работы рынка Форекс, но утверждают, что все его участники довольны изменениями.

Указ от 4 июня 2015 года № 231, который изменил условия ведения бизнеса на внебиржевом финансовом рынке Беларуси, вступил в силу 7 марта 2016-го. Документ создал почти идеальные условия для инвестирования через белорусских форекс-брокеров. Такой вывод сделали участники тематической конференции, которую 14 октября для своих зарубежных партнеров провело белорусское представительство компании «Форекс Клуб».

Дмитрий НАБЗДОРОВ: главные цели, которые ставились при подготовке указа, достигнуты.

Главные цели, которые ставились при подготовке документа, достигнуты, заявил начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Беларуси Дмитрий Набздоров. Указ создал прозрачное правовое поле для добросовестных форекс-компаний (ФК). Все участники внебиржевого финансового рынка подпали под регулируемую юрисдикцию и имеют возможность законно работать по простым и понятным правилам, а на пути недобросовестных компаний возникли правовые преграды.

Глазами клиента

Клиенты белорусских форекс-компаний (ФК) получили многоуровневую систему защиты собственных денежных средств, уверен представитель Нацбанка. Документ ввел требование, согласно которому 50 % денежных средств, вносимых клиентами, должно оставаться в стране. Деньги размещаются в белорусских банках на счетах, которые имеют специальный шифр, позволяющий им оставаться неприкосновенными. Это значит, что данные средства нельзя ни использовать на хозяйственную деятельность форекс-компании, ни списать по ее налоговым обязательствам, ни арестовать.

Созданная система надзора за ФК гарантирует их устойчивую деятельность, что также важно для клиентов. В отношении форекс-компаний введено семь обязательных нормативов, например ликвидность, финансовая устойчивость, соотношение привлеченных и собственных средств. ФК обязана иметь систему налаженного риск-менеджмента и внутреннего контроля, в том числе по вопросам капитализации, чтобы исключить поступление на счета доходов, полученных преступным путем.

Для того чтобы форекс-компании не принимали на себя чрезмерные риски из-за поведения трейдеров, введено законодательное требование, согласно которому совокупная неперекрытая позиция клиента обязательно выводится на внешнего контрагента. В соответствии с указом внешних, как правило, зарубежных, контрагентов — поставщиков ликвидности компании ФК вправе выбирать самостоятельно.

В Беларуси создан механизм, при котором форекс-компаниям экономически выгодно, чтобы клиенты зарабатывали. Доход ФК складывается, например, на спредах или комиссии за открытие и закрытие позиций, а не строится по формуле «доходы клиентов равно убытки ФК, и наоборот».

Функцию национального форекс-центра выполняет Белорусская валютно-фондовая биржа. При ней создан гарантийный фонд, который формируют все ФК. Первый платеж в него вносится на этапе включения форекс-компании в реестр. Затем каждая такая компания перечисляет регулярные календарные взносы, размер которых зависит от суммы привлеченных клиентских денег. «Единый кошелек» будет использован в случае, если одна из ФК не сможет исполнить свои обязательства перед клиентами.

Предел ответственности фонда перед каждым клиентом ограничен суммой в 500 долларов в эквиваленте. По оценке Дмитрия Набздорова, нынешний размер фонда позволяет дважды исполнить обязательства всех ФК перед всеми клиентами. Достаточным же считается гарантийный фонд, который покрывает около 5—7 % всей суммы привлеченных денег клиентов по системе.

Клиент может дополнительно хеджировать свои риски открытием счета, например в долларах США или евро. Форекс-компаниям предоставлены право и возможность самим определять, в какой валюте работать с эмитентами.

Сравнивая условия работы ФК в юрисдикциях соседних стран, Дмитрий Набздоров напомнил, что, например, в России обязательства перед клиентами зафиксированы в российских рублях. В результате риски, связанные с изменением курса национальной валюты РФ по отношению к основным мировым денежным единицам, не учитываются, а агентство по гарантийным вкладам постоянно нуждается в докапитализации.

Хорошим экономическим стимулом торговать в белорусской юрисдикции является освобождение от налогов доходов по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке. Пока предусмотрено, что данная норма будет действовать до 1 марта 2019 года. Затем экономическую эффективность этого положения проанализируют и определят, отменить его или оставить в качестве постоянного.

Еще одной сильной стороной белорусского законодательства о ФК представитель Нацбанка считает возможность работать с широким перечнем базовых активов, тогда как во многих странах-соседках он ограничивается только валютными парами. Принятый в Беларуси указ фактически урегулировал отношения не только на рынке Форекс, но и любых инвестиционных компаний. Клиенты отечественных ФК могут заключать сделки на разницу цен в отношении нефти, газа, акций, индексов, то есть не только применительно к базовым активам, но и в отношении их совокупности. Жесткого перечня базовых активов нет. Нацбанк и правительство вправе определять их по своему усмотрению.

Участники тематической конференции компании «Форекс Клуб» во время обсуждения.

Белорусское законодательство содержит и требования к программному обеспечению: в Национальном форекс-центре оно должно проходить обязательную проверку на соответствие критериям, установленным Нацбанком. Все действия и клиента, и компании должны протоколироваться, а собранные данные — храниться в Национальном форекс-центре. В случае возникновения спора они могут быть использованы для его судебного разрешения. К тому же это исключает возможность их злонамеренного изменения.

Регулятор отдает себе отчет в том, что в такой специфической отрасли бизнеса разрешение судебных споров не под силу судам общей юрисдикции. Поэтому сейчас прорабатывается возможность передачи подобных дел на рассмотрение независимого специализированного органа. На международном внебиржевом рынке та­ковым является Финансовая комиссия (Financial Commission), находящаяся в Гонконге. Ее задача — урегулирование конфликтов между трейдером и брокером в отрасли Forex.

Форекс как выгодный бизнес

Для входа на белорусский рынок форекс-брокериджа установлен невысокий порог, что важно для инвестора. Минимальный размер уставного фонда отечественной ФК составляет всего около 100 тыс. долларов. По оценке главы белорусского представительства «Форекс Клуба» Евгения Мандрусова, условия регистрации просты и четко регламентированы. Клиентами ФК могут быть и физические, и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты.

Возможность хеджироваться на внешнем контрагенте — благо не только для клиента, но и для бизнеса. Хеджирование сделок на внешнем (зарубежном) контрагенте позволяет брокерской компании не только перекрывать риски, но и быть заинтересованной в успешности сделок, совершаемых клиентами, что верно с точки зрения и математики, и брокерского бизнеса в целом. Чем дольше и успешнее торгует клиент, тем больше он заплатит спредов и комиссий за совершенные операции компании, в которой обслуживается.

По мнению Дмитрия Набздо­рова, сильной стороной отечест­венного законодательства является возможность хеджирования рис­ков до половины суммы клиентских денег. К слову, различные страны по-разному решают этот вопрос: в одних разрешают полностью использовать клиентские деньги, в других не позволяют брокеру взять ни рубля.

В Беларуси ФК вправе открыть свой счет для хеджирования клиентских сделок в зарубежном банке без согласования с Нацбанком. Это также выгодно отличает Беларусь от других постсоветских государств, поскольку в большинстве из них для открытия счета за границей требуется разрешение центрального банка страны.

До 1 марта 2019 года в Беларуси действует льготная ставка (9 %) налога на прибыль, полученную ФК от деятельности на внебиржевом рынке.

Интерес государства. Новые правила работы на рынке Форекс, по расчетам Нацбанка и правительства, должны привлечь инвестиции в страну. Во-первых, требование оставлять 50 % денег в Беларуси снижает их отток за границу. Во-вторых, бюджет рассчитывает на поступление налогов от деятельности ФК, ведь до тех пор пока этот рынок не регулировался государством, компании платили налоги в странах, в которых были зарегистрированы. Чаще всего это была Россия или офшоры.

Нынешнее поступление в бюджет налогов от деятельности отечественных ФК Дмитрий Набздоров оценил как нормальное.

Приток валюты в страну отразился на платежном балансе. Это объясняется тем, что для совершения операций на белорусском рынке клиент-нерезидент должен перечислить в страну маржинальное обеспечение, 50 % от которого замораживается на счетах оте­чественных банков. Так, в белорусской компании «Форекс Клуб» 30 % клиентов (и 43 % клиентских денег) из России, Украины и Казахстана.

К косвенным государственным выгодам можно отнести и формирование у населения навыков инвестирования на финансовых рынках, считают в Нацбанке.