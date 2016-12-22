РРБ­-Банк переключается на бизнес

Наталья ЖДАНОВИЧ

Приоритетным направлением развития бизнеса на ближайшие годы ЗАО «РРБ­Банк» определил сотрудничество с корпоративными клиентами и сразу же объявил о снижении минимальной ставки по кредитам до 18 % годовых.

Банк и ранее оказывал услуги юридическим лицам, но его основной клиентский портфель составляли розничные клиенты. Переориентация направления деятельности связана с трансформацией бизнес-процессов. Времена изменились, розничные клиенты «переместились» в онлайн.

Чтобы соответствовать реалиям, меняется и законодательство. В частности, принят закон «О межбанковской системе идентификации», согласно которому физическое лицо независимо от места нахождения может дистанционно воспользоваться продуктами и услугами любого белорусского банка. Сообразно этим изменениям все банки стали оптимизировать свой бизнес.

РРБ-Банк принял решение сконцентрироваться на работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Накопленный им за 22 года богатый опыт работы в сегменте розничного бизнеса будет использован для оказания услуг сотрудникам предприятий, которые заключат с банком договоры на обслуживание.

В число приоритетных задач банка входит предоставление своим корпоративным клиентам наиболее полно отвечающих их запросам продуктов. Остановимся на «фишках», которые предлагает РРБ-Банк корпоративным клиентам.

Ведение счета

РРБ-Банк всегда отличался индивидуальным подходом к клиентам, а с нынешнего сентября это нашло отражение и в структурной реорганизации банка. В нем открылся новый департамент, получивший название «по работе со значимыми клиентами». Это подразделение работает с группой клиентов, которым банк желает уделить больше внимания.

Клиентам, включенным в категорию особо значимых, предлагается максимально широкий спектр услуг, причем не только на уровне клиента — юридического лица, но и персонально его сотрудникам как физическим лицам, рассказала «БР» начальник нового департамента Ирина Петрович.

В плане стратегического развития банка также предусмотрены расширение и развитие направления по формированию не только чисто банковских услуг, но и услуг, сопутствующих ведению бизнеса и помогающих сделать его успешным. Эти продукты банк предлагает в партнерстве с другими, профильными компаниями, которые он приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству.

В частности, в банке уже стартовал один продукт совместно с Европейской юридической службой (ЕЮС), восемь лет работающей на рынке юридического консалтинга. Главный офис компании находится в Москве, кроме того, у нее есть представительства в нескольких странах. В этом году ЕЮС вышла на белорусский рынок и готова оказывать юридические услуги компаниям, в том числе клиентам РРБ-Банка.

Клиентам банка предоставляется возможность заключить с ЕЮС договор на обслуживание по выбранному тарифному плану. Согласно условиям договора, клиент может в любой день недели и в любое время суток звонить эксперту ЕЮС и получать консультации по одиннадцати отраслям права. Минимальный тариф составляет 30 руб. в месяц. За эти деньги фирма может получить полноценную юридическую консультацию и избавиться от необходимости иметь в штате юриста. Обслуживание предусматривает даже заказ услуги «Доверь переговоры юристу». ЕЮС имеет полноценную лицензию и несет ответственность за качество своих консультаций.

РРБ-Банк также готовится запустить продукт по ведению бухгалтерского учета, рассказал заместитель председателя правления Антон Коротцов. Это совместный проект РРБ-Банка с бухгалтерской компанией. В его рамках банк предложит своим клиентам услуги по автоматическому формированию бухгалтерских документов. Такая помощь, полагают в РРБ-Банке, будет востребована, например, предприятиями МСБ, которым держать бухгалтера в штате не всегда целесооб­разно.

Некоторые продукты носят акционный характер и рассчитаны на привлечение внимания к оптимизации актуальных задач. Например, многие белорусские клиенты активно работают с российским бизнесом, совершая сделки как по импорту, так и по экспорту. Следовательно, им приходится регулярно производить перечисления в российских рублях. В течение четырех месяцев со дня открытия счета в РРБ-Банке действует акция на осуществление таких платежей. В ее рамках комиссия за платеж составляет всего 1 рос. руб. По завершении акции банк готов формировать индивидуальные предложения для клиентов в зависимости от объема совершаемых ими операций в этой валюте.

Кредиты для бизнеса

Недавно РРБ-Банк анонсировал возможность предоставления кредита в белорусских рублях по ставке от 18 % годовых. Как известно, Национальный банк Республики Беларусь регламентирует размер такой ставки. Сегодня ее максимальная допустимая величина составляет 23 % годовых, и большинство банков ее придерживаются.

В РРБ-Банке такой шаг считают работой на опережение и надеются, что подобные кредиты будут востребованы. Сейчас перед сотрудниками банка стоит задача сократить время рассмотрения заявки до трех дней.

Зарплатный проект

Линейка зарплатных проектов РРБ-Банка имеет несколько вариантов, предусматривающих разный размер взимаемой с юридического лица комиссии за перечисление средств на счета держателей карточек — сотрудников этого предприятия. В зависимости от того, что является целью руководителя субъекта хозяйствования: экономия или предоставление своим сотрудникам максимальных возможностей, плата за зачисление денежных средств в рамках зарплатных проектов может составлять от 0,2 до 1,5 % от суммы. Плата может быть рассчитана и индивидуально.

Кроме того, сотрудники предприятия могут воспользоваться услугой овердрафтного кредита банка, который выдается в размере пяти среднемесячных заработных плат под 0,1 % годовых за 30 дней пользования. Если за этот срок кредит не будет погашен, к остатку применяется ставка, привязанная к ставке рефинансирования.

В рамках зарплатных договоров для сотрудников предприятия банк бесплатно выпускает банковские карты международной платежной системы Visa. Руководителям предприятий, в том числе среднего звена, выдаются карты VISA Platinum или VISA Gold c бесплатным годовым обслуживанием и бесплатным перевыпуском.

Депозиты

ЗАО «РРБ-Банк» предлагает корпоративным клиентам разместить свободные денежные средства как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Сейчас депозиты в белорусских рублях принимаются по ставке до 9,2 % годовых при размещении на срок до одного месяца и до 16,1 % годовых — на срок от 60 дней.

Максимальная процентная ставка по депозитному договору в валюте составляет 5 % годовых.

Адрес головного офиса РРБ­Банка: г. Минск, ул. Краснозвездная, 18.

Инфолиния: 226 (с мобильных телефонов), сайт: www.rrb.by.

ЗАО «РРБ­Банк», УНП 100361187 "