Как не купить заложенный автомобиль

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Пока реестр движимого имущества, обремененного залогом, формируется, покупки заложенного автомобиля можно избежать, если правильно заключить договор куплипродажи.
До 2013 года заложенные автомобили регистрировались в ГАИ. Их нельзя было снять с учета и, следовательно, продать без согласия банка. Затем этот контроль был отменен. Покупатель, который приобрел автомобиль с рук, может попасть в неприятную ситуацию. Если авто было заложено и продавший его человек своевременно не платит по кредиту, то банк вправе взыскать заложенное имущество. Таким образом, в худшем случае новый хозяин может лишиться машины.
Сейчас единственная возможность избежать этого — не использовать при покупке счет-справку, а заключить договор купли-продажи и прописать в нем ответственность продавца, если окажется, что автомобиль заложен.
Принимать такие меры предосторожности осталось недолго. В этом году в Беларуси начал формироваться реестр движимого имущества, обремененного залогом. Это информационная система, в которой будет содержаться информация обо всем движимом имуществе, находящемся в залоге.Реестр уже начал работать, и до 1 марта 2017 года все залогодержатели должны внести в него информацию об объектах, находящихся у них в залоге. Когда реестр будет функционировать полноценно, каждый покупатель сможет воспользоваться им, сделать запрос и в течение нескольких дней получить информацию о том, находится ли предполагаемая покупка в залоге.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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