Как не купить заложенный автомобиль

начальник управления малого и микробизнеса «МТБанка» Петр АНДРУСЕВИЧ

Пока реестр движимого имущества, обремененного залогом, формируется, покупки заложенного автомобиля можно избежать, если правильно заключить договор купли­продажи.

До 2013 года заложенные автомобили регистрировались в ГАИ. Их нельзя было снять с учета и, следовательно, продать без согласия банка. Затем этот контроль был отменен. Покупатель, который приобрел автомобиль с рук, может попасть в неприятную ситуацию. Если авто было заложено и продавший его человек своевре­менно не платит по кредиту, то банк вправе взыскать заложенное имущество. Таким образом, в худшем случае новый хозяин может лишиться машины.

Сейчас единственная возможность избежать этого — не использовать при покупке счет-справку, а заключить договор купли-продажи и прописать в нем ответственность продавца, если окажется, что автомобиль заложен.

Принимать такие меры предосторожности осталось недолго. В этом году в Беларуси начал формироваться реестр движимого имущества, обремененного залогом. Это информационная система, в которой будет содержаться информация обо всем движимом имуществе, находящемся в залоге.

Реестр уже начал работать, и до 1 марта 2017 года все залогодержатели должны внести в него информацию об объектах, находящихся у них в залоге. Когда реестр будет функционировать полноценно, каждый покупатель сможет воспользоваться им, сделать запрос и в течение нескольких дней получить информацию о том, находится ли предполагаемая покупка в залоге.