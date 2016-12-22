Не надо дешевых денег

начальник управления корпоративных продаж «МТБанка» Иван ЛАГУТИН

Дешевые деньги способны создать проблемы для всего финансового рынка. К счастью, Нацбанк выбрал осторожную стратегию.

Большинство экспертов напрямую связывают снижение стоимости кредитов со снижением ставки рефинансирования. Однако стоит сказать, что ставка рефинансирования — это, скорее, некий макроэкономический индикатор. С ее помощью Нацбанк декларирует общие намерения относительно того, как, по его мнению, должен развиваться финансовый сектор в среднесрочной перспективе.

На стоимость финансирования ставка напрямую не влияет. Это подтверждается тем, что у банков практически нет собственных коммерческих кредитов, жестко привязанных к ставке рефинансирования. Все кредиты, которые привязаны к ней, в той или иной степени являются социальными или «программными». Размер коммерческих ставок зависит больше от стоимости ресурсов на межбанковском рынке.

С начала года коммерческие ставки по кредитам существенно упали: по нашим оценкам, в полтора-два раза. Сейчас ставки по кредитам в белорусских рублях находятся в диапазоне 21—24 %, в валюте — 11—14 %. Конечно, эти показатели — средняя температура по больнице. Можно получить финансирование в белорусских рублях и под 13,5 % — для стартапов, а в валюте — под 9,9 % в виде прямого кредита для новых клиентов или под 7,7 % в виде торгового финансирования.

Сейчас подавляющую массу спроса формирует кредитование в валюте (около 70 %). Это говорит о том, что в стране довольно умеренные девальвационные ожидания: агенты «не убегают» в рубли, боясь резкого скачка курса, а пытаются получить выгоду от разницы в процентных ставках. Это свидетельствует об определенной степени доверия бизнеса к проводимой финансовой политике.

Не думаю, что до конца года могут заметно снизиться ставки коммерческих кредитов. Да и ставка рефинансирования, вероятно, останется на месте. На мой взгляд, сейчас нащупана та грань, когда удается держать приемлемые ставки, контролировать инфляцию и поддерживать обменный курс.

Если мы резко опустим ставки, чтобы оживить реальный сектор с помощью «дешевых» денег, то рискуем получить очередной шок на финансовом рынке. Выбранная Нацбанком стратегия плавного снижения ставки, сопровождающаяся мониторингом экономики, как раз и отвечает цели не допустить шока. Для регулятора приоритетами стали доверие экономических агентов и прогнозируемость, что действительно важно.