Главное – ввязаться в бой…

заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Георгий ГРИЦ

Вероятность подписания нового кредитного соглашения с МВФ очень высока, несмотря на разногласия по поводу сроков выполнения обсуждаемой программы.

В январе 2015 года, обращаясь к участникам международной конференции, организованной Американской торговой палатой, тогдашняя министр финансов Украины бывшая гражданка США и сотрудница госдепа Наталья Яресько сказала: «Важно быть в программе (МВФ. — Прим. Г. Г.), необязательно даже знать, что в ней. Быть вне программы — значит играть не по правилам. Мы прекрасно знаем, что эта работа не только дает фискальную поддержку Украине, но и является показателем ра­ционального управления для всех вас».

Столь одиозное даже для нынешней украинской политики и безусловное заверение следовать рекомендациям МВФ было по достоинству оценено руководством фонда: четырехлетнюю программу финансовой помощи Украине утвердили в марте 2015 года. Соглашение о программе расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение фондом Украине 17,5 млрд долларов, а за четыре года всеми международными кредиторами — 40 млрд долларов.

Предложения (читай: требования) кредитора, которые белорусская делегация обсуждала с 5 по 7 октября в Вашингтоне, неизвестны не только деловому экспертному сообществу, но и большинству государственных органов и ведомств. Хочется верить, что наши переговорщики руководствовались иной мотивацией.

Накануне на специальном совещании с участниками делегации и членами правительства и Нацбанка глава государства согласился с тем, что для Беларуси кредит МВФ, который может превысить 3 млрд долларов США, — «это самые дешевые из всех возможных к привлечению средств». При этом Александр Лукашенко предупредил «тех, кто ведет эти переговоры»: «Если вы хотите перечеркнуть все, что сделано народом и президентом за двадцать лет, этого не получится. Этим не занимайтесь. Нищим белорусский народ мы делать не имеем права».

Таким образом, перед белорусскими переговорщиками была поставлена сложная задача. С одной стороны, они должны были донести решимость властей продолжить диалог с МВФ и добиться согласия на поддержку принимаемых правительством мер, причем начиная с 2017 года. С другой — предупредить фонд об опасениях по поводу неконтролируемого роста протестных настроений в обществе, к которому могут привести требования МВФ «сущест­венно ускорить радикальные структурные преобразования» в экономике страны.

Компромиссным белорусской власти видится продление начального этапа реформ с одного-двух, как предлагает фонд, до трех-пяти лет, как это предусмотрено проектом Комплекса мер по реализации Программы СЭР Республики Беларусь на 2016—2020 годы.

Неизменность этой позиции подтвердил на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА и первый заместитель министра экономики Александр Заборовский: «В чем основная дискуссия? В скорости реализации, глубине и последовательности тех или иных мероприятий. Многие из направлений, заложенных в программе правительства, имеют пятилетний горизонт, а некоторые даже выходят за эти сроки. Коллеги из МВФ настаивают на том, чтобы целый ряд мер, которые запланированы с более длительным горизонтом, реализовывались скорее».

Таким образом, складывается устойчивое впечатление, что стороны пришли к полному консенсусу в части набора мер, связанных с проведением структурных реформ в белорусской экономике. Причем базисный принцип МВФ — «важность твердой приверженности на самом высоком уровне последовательной макроэкономической политике и глубоким, основанным на рыночных принципах реформам» — стал, похоже, той печкой, от которой будет плясать «новая белорусская модель». По крайней мере с точки зрения правительства.

По итогам переговоров решено, что до конца года Беларусь посетят две технические миссии фонда, после чего будет принято окончательное решение о возможности подписания нового соглашения о программе расширенного финансирования для Республики Беларусь.

На мой взгляд, вероятность подписания этого документа очень высока. Для белорусской стороны — по финансовым причинам. Других, сопоставимых по «стоимости», да и по размеру кредитных ресурсов, жизненно необходимых уже в следующем году, нет. Для кредитора последней инстанции, которым, по сути, и является МВФ, данное соглашение также выгодно, правда, в основном по геополитическим причинам, причем при любом исходе.