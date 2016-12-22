Впечатления, заверенные фотографиями

Алена ЯКОВЕНКО

Книга «100 впечатлений о Республике Беларусь» скоро увидит свет в Великобритании. В издание войдут более 400 фотографий достопримечательностей нашей страны и отзывы побывавших у нас иностранных туристов.

Такие книги работают на имидж страны.

В 2010 году британский издательский дом Hertfordshire Press при поддержке Евразийской творческой гильдии (Лондон) запустил серию книг о культуре постсоветских стран. Издания отличают качественная полиграфия, альбомный формат и стилизованная в национальном духе обложка. Каждая книга содержит множество разделов, отражающих самобытность того или иного региона. Уже вышли издания-путеводители, посвященные Казахстану и Кыргызстану, на очереди Беларусь и Россия.

В рамках партнерской программы издательский дом и гильдия организовали трехмесячную стажировку в Минске людей, желающих обучиться книжному производству. На конкурсной основе было отобрано шесть человек. Они занимались продвижением текущих проектов издательства и созданием новых, в частности книгой «100 впечатлений о Республике Беларусь».

Фотографии для альбома предоставили белорусские авторы. «Так как проект международный, нам не хотелось, чтобы это была любительская съемка, — поясняет стажер Евразийской творческой гильдии Анжелика Левандовская. — Мы изучили топ-лист отечественных фотографов и выбрали тех, работы кого показались нам интересными. Созвонились, предложили опубликоваться в сборнике. Гонораров мы никому не обещали, но отказов не было. Для авторов это тоже интересный опыт, к тому же их фамилии будут указаны в выходных данных».

Что касается отзывов иностранных туристов о нашей стране, которые войдут в сборник, то здесь все не так просто. Есть черновик издания со списком обязательных для посещения мест в Беларуси. Материалы были переданы профессиональным британским путешественникам, которые и напишут отзывы о каждом из этих мест.

На право стать героиней очередной книги претендовали Украина, Эстония и Беларусь. На нашу страну выбор пал неслучайно. Еще до начала стажировки представители Hertfordshire Press нанесли «дипломатический» визит в нашу страну. Во время презентации проект книги получил множество лестных отзывов от представителей профильных ведомств и частных компаний. Им заинтересовалось и решило поддержать Министерство информации Республики Беларусь.

Частично расходы на выпуск книги взяла на себя британская сторона. Планируемый пробный тираж — 2000 экземпляров.

Участники проекта видят в нем большой потенциал. «Трудно прогнозировать, какой тираж будет у книги через полгода или год, — полагает стажер Евразийской творческой гильдии Мария Батц. — Однако то, что продукт будет пользоваться спросом, очевидно. Книга формирует позитивный имидж страны за рубежом. Издание может быть использовано в качестве сувенирной промопродукции. Подборка рекомендуемых для посещения мест будет полезна туристам. Например, в 2019 году в Беларуси пройдут II Европейские игры, и, возможно, мы предложим организаторам использовать нашу книгу в качестве раздаточного материала».

Планируется, что презентация готового издания пройдет и в Лондоне, и в Беларуси. В Великобритании организаторы проекта предполагают приурочить это событие к Лондонской книжной ярмарке (London Book Fair, 2017). Книга будет выставлена на сайтах крупных интернет-магазинов. Цена одного экземпляра составит 55 бел. руб.