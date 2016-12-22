Лариса МАЛАХОВА

Живая Библиотека, в которой в качестве книг выступают люди, работает в Беларуси уже два года.

За это время около 2 тыс. человек «прочли» более 200 «Книг», среди которых — феминистка, маг, представитель сексуальных меньшинств, расстриженный монах.

Другая жизнь из первых уст.

Высокие цели

Примерно раз в месяц «Читатели» приходят на место проведения Живой Библиотеки (ЖБ), изучают «каталог» и из 10—11 предложенных вариантов выбирают интересующую их «Книгу». Затем в течение 30-минутной сессии в группах по шесть-восемь человек общаются с гостем. По окончании сессии группы «Читателей» меняются. За четыре часа, пока длится мероприятие, можно познакомиться с несколькими судьбами. Ограничений по времени пребывания в ЖБ нет: и прийти, и уйти можно в любой момент.

Целью Живой Библиотеки является разрушение стереотипов. «ВИЧ-инфицированная женщина стала мамой двух здоровых детей. Любящая мама и бабушка с двумя высшими образованиями, отметив свой 50-летний юбилей, сделала татуировку и отправилась путешествовать автостопом. От таких историй люди сначала впадают в шок, а потом, пообщавшись с «Книгами», задумываются и начинают по-другому смотреть на мир», — рассказывает один из организаторов мероприятия Мария Лукашук.

Живая Библиотека — это целое движение, зародившееся в 2000 году в Дании. К нему уже подключилось более 70 стран. В их списке Беларусь появилась два года назад, когда энтузиасты нового формата — сотрудницы молодежной профсоюзной группы «Студэнцкая Рада» Мария Лукашук и Марина Штрахова — решили провести подобное мероприятие в качестве своеобразной «дипломной» работы во время участия в проекте Национального молодежного совета Беларуси.

«Мы хотели все сделать правильно. Поэтому связались с организаторами движения в Дании. В ответ получили международную методологию Human Library с подробным описанием всех принципов и этапов работы и разрешение на использование официального логотипа ЖБ. Если говорить на языке бизнеса, это своеобразная франшиза», — рассказывает Мария Лукашук.

Сегодня все ЖБ проводятся по этой методологии, а девушки являются официальными контактными лицами Библиотеки в Беларуси.

Рабочие будни

За два года отечест­венной ЖБ было проведено более тридцати мероприятий. Интерес к ним постоянно растет.

«В первый раз было очень страшно. Мы смотрели на дверь и почти молились, чтобы пришел хоть кто-нибудь. Пришло пятьдесят человек. Стало ясно, что у проекта есть потенциал», — вспоминает Мария.

Основная читательская ауди­то­рия — молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Иногда приходят целые семьи с детьми, пожилые люди.

Популяризовать проект помогают созданные организаторами группы в социальных сетях, сарафанное радио, молодежные интернет-ресурсы. В ближайший месяц к этим инструментам присоединится и собственный сайт.

Иногда ЖБ-мероприятия проводятся вместе с другими, например с Ночью библиотек, фестивалем «Дотык». Десятого декабря Живая Библиотека будет организована в рамках проекта ООН «Инклюзивная Беларусь». Совместный формат облегчает организацию мероприятий: есть дополнительная реклама, не нужно искать помещение и даже некоторые «Книги».

Правда, в большинстве случаев все оргвопросы полностью ложатся на плечи девушек. Согласно методологии Human Library, ЖБ должна быть абсолютно бесплатной. Чтобы оплатить аренду помещений и кофе-паузу, девушки обращаются в фонды, которые занимаются финансированием социальных проектов. «Это отнимает очень много времени и сил, но ничего не поделаешь», — разводит руками Мария Лукашук.

Надежда получить постоянную финансовую поддержку появилась год назад, когда ЖБ прошла в финал республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend 7, однако тогда победить не удалось.

Иногда организаторам удается найти бесплатное помещение. Так, несколько раз встречи Живой Библиотеки проходили в стенах публичных библиотек. Однако у такого решения есть минусы: недостаток места, невозможность обеспечить тишину, вопросы, связанные с цензурой. «Один из ключевых принципов ЖБ — отсутствие цензуры. Если нас попросят исключить из «каталога» ту или иную «Книгу», мы откажемся от такой помощи», — продолжает Мария.

В списке приоритетов организаторов забота о «Книгах» значится под номером один. С каждым согласившимся на публичную исповедь проводятся предварительные беседы, в ходе которых предугадываются возможные вопросы «Читателей», обсуждаются стереотипы, которые хочет разрушить собеседник. Как правило, людей не пугает перспектива очень личных вопросов, но иногда они соглашаются только на формат «Закрытая книга» — общение с одним читателем.

Интервьюируемые имеют право не отвечать на неудобные вопросы, а организаторы во время мероприятия постоянно напоминают о бережном отношении к «Книгам». Правда, в отличие от соседней Украины, в которой для предотвращения возможных конфликтов организаторам ЖБ приходится привлекать охранников, за два года деятельности Живой Библиотеки в Беларуси не было ни одного случая проявления агрессии. «Порой люди даже боятся что-то спросить», — констатирует Мария Лукашук.

Отыскать большинство «Книг» не составляет труда: призыв, размещенный в социальных сетях, быстро находит отклик. Кроме того, многие люди сами предлагают новые идеи и соответствующие кандидатуры. Впрочем, некоторые «экземпляры» раздобыть непросто: так, девушки почти два года искали ортодоксального еврея, и до сих пор не нашелся милиционер, готовый рассказать о своей жизни.

Радужные планы

По интересу «Читателей» к определенным «Книгам» можно определить тенденции развития общества. Например, если два года назад белорусскоговорящие «Книги» вызывали большое любопытство, то теперь воспринимаются как норма, а потому больше не принимают участия в ЖБ. Неугасимый интерес публика проявляет к вегетарианцам. В последнее время в связи с движением за запрет абортов в соседних странах появился интерес к женщинам, перенесшим такую операцию.

Сейчас организаторы заняты развитием ЖБ в регионах, ищут координаторов в областях и районных центрах. «Мы были в каждом областном центре только один-два раза. Чтобы сделать это мероприятие регулярным, нужны активные люди на местах: нас не хватает физически», — уверяет Мария Лукашук.

В Минске нашлось немало активных волонтеров: в команде ЖБ есть журналисты, маркетологи, дизайнеры, PR-менеджеры, фотографы, технические специалисты, а также «Библиотекари» — помощники в проведении мероприятий.

Организаторы надеются на то, что со временем будут решены и финансовые проблемы. «У этого проекта очень большие перспективы. То, что мы делаем сейчас, даст свои плоды в будущем. Через какое-то время общество забудет о тех стереотипах, которые живут в нас сегодня», — убеждена Мария Лукашук.