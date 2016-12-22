Жизнь после «брекзита»

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Британское общество по инициативе Financial Times обсуждает механизм выхода Великобритании из ЕС и формы взаимоотношений с объединенной Европой.

Британская Financial Times на своих страницах открыла широкую читательскую дискуссию о том, каким должен быть цивилизованный выход страны из ЕС. Стоит полностью разорвать отношения или, может быть, остаться с ЕС в таможенном союзе, подписав ряд других соглашений? Какой должна стать столица Великобритании?

Лондон — космополитичный мировой финансовый и культурный центр, во многом благодаря «политике открытых дверей» британского правительства и низким налогам притягивающий капитал со всего земного шара. Что делать с этой политикой и с Лондоном как ее символом и апофеозом теперь? Какой в конечном итоге должна стать британская экономическая политика в целом? Что делать с иммигрантами, которые составляют значительную часть трудовых ресурсов? Отправлять их из страны или продолжать принимать новых?

Эти вопросы задает читателям известный журналист и редактор Лионель Барбер. Издание будет привлекать читателей, а также экспертов на всех возможных платформах — через печатную и интернет-версию, а также через соцсети.

Деловое сообщество Великобритании не поддерживало идею «брекзита», а потому очень обеспокоено отсутствием у властей четкого плана выхода из ЕС. В прессу просочились слухи о жестком споре в правительстве страны по поводу того, что делать дальше.

Есть сведения, что министр финансов Филип Хаммонд, которого считают талантливым экономистом и сторонником «мягкого выхода», пригрозил уйти в отставку в случае полного разрыва с ЕС. На фоне такой информации британский фунт обвалился до самого низкого уровня за 168 лет — 1,22 доллара за фунт, или с декабря 2008 года на 73,8 пункта.

Главный вопрос, по поводу которого «схватились» ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Филип Хаммонд, — иммиграция. Премьер хочет ограничить иммиграцию, министр финансов выступает против.

Свободное передвижение между странами Евросоюз выдвигает в качестве условия «обмена» на дальнейшее пребывание Соединенного Королевства в таможенном союзе с ЕС, а ведь на последний приходится значительная часть британского экспорта. На главного сторонника евроинтеграции — Германию — приходится 22 % поставок из Великобритании, а потому Ангела Меркель как основной мотор общеевропейского альянса Терезе Мэй не уступит ничего.

Падение курса фунта стерлингов обусловлено и внутренними факторами, в частности неуверенностью инвесторов в том, что правительству удастся сдержать инфляцию. Они начали избавляться от британских ценных бумаг. Согласно прогнозам некоторых местных финансистов, в 2017 году инфляция составит 2 %, а ее сдерживание «приведет к нежелательным последствиям».

В перспективе возможен и отток капитала из страны с неопределенной экономической политикой: после референдума о «брекзите» рост экономики замедлился, компании боятся потерять рынок ЕС и сворачивают инвестиции.

С другой стороны, в случае закрытия британского рынка для европейских товаров местные компании получат на нем больше возможностей. Некоторые показатели экономики пока не сигнализируют о проблемах, поэтому ее перспективы остаются неопределенными.

Уже подсчитано, что около 5,5 тыс. британских компаний, в том числе банков и финорганизаций, плотно связаны с рынком ЕС. Началась парламентская дискуссия о том, как облегчить для них разрыв с рынком Евросоюза, если решение об уходе с него будет принято. В случае полного разрыва с ЕС банки потеряют до 20 % своего дохода, пишет Financial Times.