Зоне евро не хватает солидарности

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Выход Италии из еврозоны предсказывает Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 года, бывший главный экономист Всемирного банка.

«Это будет невероятно, если через десять лет европейский валютный союз по-прежнему будет насчитывать девятнадцать членов», — заявил в интервью немецкому изданию Die Welt Джозеф Стиглиц, представляя свою новую книгу «Евро и его угроза будущему Европы».

Джозеф СТИГЛИЦ уверен в том, что без реформ валютный союз не сможет работать дальше.

Экономист с мировым именем предрекает, что первой валютный союз покинет Италия. «Когда я общаюсь с итальянцами, понимаю, что они разочарованы в евро. Итальянская экономика не может функционировать при евро. Итальянцам было эмоционально трудно это принять», — сказал нобелевский лауреат. В том, что зону евро также покинут Греция и Португалия, Стиглиц даже не сомневается.

Без реформ валютный союз не сможет работать дальше, уверен экономист. Он и ранее не раз критиковал зону евро. По мнению Джозефа Стиглица, европейские лидеры не продвигают необходимые для укрепления валютного союза реформы, такие как создание общей системы коммерческих банков или системы страхования депозитов.

Как утверждает нобелевский лауреат, все дело в медленном темпе, с которым решения по укреплению валютного союза внедряются в жизнь. Их тормозят на национальных уровнях, а затем блокируют вовсе.

«Европе не хватает солидарности», — заявляет Джозеф Стиглиц и предсказывает, что в ближайшее время новых членов валютному союзу не видать. Он сможет выжить, только избавившись от некоторых стран-участниц.

«Итальянская экономика находится в глубоком кризисе. Банковские балансы обременены плохими кредитами, экономика не растет на протяжении вот уже десяти лет, увеличивается безработица», — поясняет бывший главный экономист Всемирного банка.

Один из вариантов спасения общеевропейской валюты Стиглиц видит в ее «разделении» на южный и северный евро, что, на взгляд нобелевского лауреата, является единственным способом разогрева экономики южных стран.

В США и Северной Европе кризисные явления давно преодолены, вот только страны Южной Европы никак не могут с ним справиться. Условия там ничем не отличаются, так что вина полностью лежит на единой валюте, считает Джозеф Стиглиц.

По его мнению, «евро вводился для того, чтобы обеспечить экономический рост и европейскую солидарность. Но все пошло наоборот. Некоторые страны застряли в депрессии, похожей на Великую депрессию 30-х годов. При этом политики мало чем могут им помочь. Германия и Италия — это вообще два разных мира. Если десять лет назад процентная ставка в этих странах выровнялась, то теперь в Италии она выше, чем в Германии, и отражает разницу, которая была между процентными ставками в данных государствах до введения евро. Лучше всего растет экономика Швеции, которая на евро не перешла». Потому что евро сгладил естественные различия между европейскими странами, которые были всегда и которым соответствовали национальные валютные системы.

«Евро является очевидным тормозом для экономики Италии. Совсем недавно МВФ сообщил о том, что итальянская экономика достигнет уровня 2007 года только к середине следующего десятилетия. Одной из причин является то, что промышленное производство Италии утратило конкурентоспособность и откатилось к уровню 80-х годов. Страна стремительно теряет конкурентоспособность», — подчеркнул Стиглиц.

Он не первый известный эксперт, связывающий экономические проблемы ряда европейских стран с единой валютой. На днях бывший директор мюнхенского Института экономики Ifo Ханс-Вернер Зинн заявил Die Welt, что выход Италии из зоны евро «только дело времени». ВВП страны на 22 % меньше, чем до кризиса, молодежная безработица составляет около 40 %.

По мнению Зинна, половина итальянцев поддержит выход из зоны евро, поскольку «такое положение невозможно долго терпеть». Самый известный немецкий экономист назвал евро «грандиозным провалом» и посоветовал Италии покинуть еврозону — чем скорее, тем лучше. «Итальянская экономика оказалась неконкурентоспособной и в последние годы не предприняла никаких усилий, чтобы исправить это положение», — сказал эксперт.

«В Италии много говорят, но мало делают. Производство в этой стране слишком дорогое и не может конкурировать с мировым. Еще до финансового и экономического кризиса уровень цен там был очень высоким и с тех пор ничуть не снизился. С 1995 года производство в Италии подорожало на 45 % по сравнению с производством в Германии», — резюмировал Ханс-Вернер Зинн.

Джозеф Стиглиц считает виновной в провале идеи единой валюты именно Германию. По его мнению, Европейский цент­робанк организован по модели Бундесбанка, который заботился только об уровне инфляции и не уделял должного внимания экономическому росту.

Оперируя внешним долгом, любое правительство может стимулировать рост, но в зоне евро действуют жесткие лимиты внешнего долга. В результате, по мнению нобелевского лауреата, единая валюта не способствует росту экономики стран ЕС, заставляя аутсайдера, Грецию, набирать все новые и новые долги.

Джозеф Стиглиц полагает, что, если еврозона сохранится в своем нынешнем виде, суммарные потери составят 200 трлн евро. Членство в валютном союзе означает для европейцев 20 лет бесплатной работы, утверждает экономист, в первую очередь из-за инфляции, которая может достигнуть очень высокого уровня.

Однако, по мнению Die Welt, экономисты не учитывают твердую волю политиков сохранить валютный союз, в том числе изменить регуляторные правила Европейского центробанка, которые в дальнейшем позволят Италии выйти из кризиса.