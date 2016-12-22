Молоко поработает на казну

Алексей Жуков

Мировой кризис перепроизводства молока завершился. Цены снова растут. В ближайшие пару лет конъюнктура обещает быть благоприятной.

Изменения уже отразились на статистике отечественного молочного экспорта за восемь месяцев. Беларусь поставила 224 тыс. т несгущенных молока и сливок, что на 8,3 % больше, чем год назад. В стоимостном выражении экспорт сократился на 3,7 %, до 120,76 млн т.

Белорусский экспорт прирастает не только объемами

За восемь месяцев объем экспорта сухих и сгущенных молока и сливок достиг 143 тыс. т на 304 млн долларов. Объемы поставок в натуральном выражении на 7,9 % меньше прошлогодних, в стоимостном — на 10 %.

Беларусь за восемь месяцев экспортировала 224 тыс. т несгущенных молока и сливок. Фото БЕЛТА

В январе — августе экспорт йогурта, пахты и кефира достиг 67,5 тыс. т на 61,8 млн долларов. Поставки в натуральном выражении увеличились на 19,3 %, в стоимостном — на 0,7 %.

В августе в Эстонию было поставлено еще 5 т йогурта. Всего за восемь месяцев в эту страну отправлено 32 т на 39,2 тыс. долларов. Кроме того, 10 т завезено в ОАЭ, что принесло 30,3 тыс. долларов. Это пусть и небольшие, но стабильные поставки, а не демонстрационные партии, завози­мые на выставки или на пробу.

За восемь месяцев было экспортировано 97,2 тыс. т сыворотки на 33,6 млн долларов. Поставки в натуральном выражении увеличились на 19,6 %, а в денежном снизились на 5 %.

Беларусь продолжает экспортировать сыворотку в третьи страны. В августе по 100 т было отправлено в Китай и на Филиппины. Общий объем поставок в эти страны достиг уже 300 и 750 т. Удвоились объемы экспорта во Вьетнам. В последнем месяце лета в эту страну было отправлено 50 т, а с начала года продано 75 т.

По сравнению с минувшим годом поставки масла увеличились на 7,3 %, до 52,3 тыс. т. В стоимостном выражении они возросли на 15 %, до 179,4 млн долларов.

Экспорт сыров и творога составил 137 тыс. т, или 441,1 млн долларов. Прибавка в натуральном выражении — плюс 15,4 %, в стоимостном — плюс 2,9 %.

В России цены на масло растут с лета. В последние месяцы наметилась положительная динамика котировок сухого цельного молока (СЦМ). Только в августе — октябре это позволило Беларуси четыре раза поднять минимальные рекомендуемые экспортные цены на масло и СЦМ. Де-факто на каждые торги Fonterra Минсельхозпрод нашей страны реагировал повышением так называемых индикативов. По данным монитора молочного рынка России ЗАО «Молинформ», за последние три месяца цена масла повысилась на 100—150 рос. руб./кг.

В краткосрочной перспективе масло является наиболее перспективным продуктом, что связано как с мировой ценовой конъюнк­турой, так и с внутрироссийскими тенденциями.

Минэкономразвития РФ признало, что рынок сыра близок к насыщению. Действительно в июле — августе объемы производства сыров были ниже прошлогодних. После введения эмбарго именно насыщением рынка сыра (порой в ущерб другим видам продукции) занялись российские переработчики.

Подвели черту под кризисом

На минувшей неделе в Роттердаме прошел Всемирный молочный саммит Международной молочной федерации (IDF). Лидеры отрасли признали, что кризис перепроизводства завершился и они со сдержанным оптимизмом смотрят в будущее.

В 2015 году мировое производство молока приросло на 2 %, до 818 млн т. Более высокие темпы отмечались в 2014-м. Прогнозы на нынешний год противоречивы, однако большинство экспертов сходятся в том, что в мире установится баланс спроса и предложения, а в 2017-м не исключают даже снижения производства.

Кризис был спровоцирован ростом надоев по всему миру, особенно в ЕС, в котором в апреле минувшего года отменили квоты на производство молока. Вкупе со снижением спроса со стороны крупнейшего импортера, Китая, и падением потребительской способности экспортирующих нефть стран это привело к обвалу цен.

Новая Зеландия и Австралия снизили производство еще в предыдущем сезоне, завершившемся в июне 2016 года. Себестоимость производства молока в этих странах является одной из самых низких в мире, что позволило новозеландской компании Fonterra стать крупнейшим экспортером. Однако при таком уровне зависимости от мирового рынка при снижении цен на биржевые товары доходы фермеров быстро падают.

Низкий уровень капитальных затрат в данном регионе позволяет производителям молока быстро реагировать на снижение выплат. При пастбищном содержании лактацию можно прекратить искусственными методами и отправить дойное стадо на зимние пастбища, содержание на которых не требует особых затрат.

В Европе доля пастбищного содержания относительно невелика, поэтому фермеры не в состоянии так гибко реагировать на ценовую конъюнктуру. Им потребовались год и более миллиарда евро господдержки, чтобы начать сокращать увеличенное в преддверии отмены квот дойное стадо.

Эффект этих мер пока только начинает сказываться на рынке. В январе — июле производство молока в ЕС в целом выросло на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильное снижение наблюдается с февраля — марта. Однако если посмотреть на данные нового сезона (апрель — июль), то в большинстве стран союза зафиксирован либо минимальный прирост, либо падение надоев.

Так, производство в Ирландии, которое в течение 2015 года прирастало двузначными темпами, в апреле — июле 2016 года прибавило всего 2,7 %. За тот же период Франция потеряла 1,3 %, Италия — 2,2, а Великобритания — 5,7 %. В Германии отмечен прирост всего на 0,3 %.

При этом помесячное производство в большинстве крупных стран ниже прошлогоднего. Например, по сравнению с августом 2015 года в аналогичном месяце 2016-го в Германии поставки молока на переработку составили 2670,34 тыс. т (-1,8 %), во Франции — 1933,8 тыс. т (-2,0 %), Великобритании — 1158,5 тыс. т (-7,07 %), Италии — 833,47 тыс. т (-2,3 %), Нидерландах — 1133,94 тыс. т (+4,87 %), Ирландии — 727,47 тыс. т (+1,82 %).

На кардинальное изменение ситуации с сырьем в ЕС указывает и динамика спотовых цен на сырое молоко в Нидерландах и Италии. Молочные предприятия в Нидерландах перепродают друг другу излишки сырья уже по 42 евроцента/кг. В апреле в этой стране спотовая цена составляла 17 евроцентов. В Италии она поднялась с 21 евроцента/кг в мае до 39,2 евроцента/кг в октябре.

Эффективными оказались и меры регулирования рынка готовой молочной продукции. Еще в прошлом году ЕС начал интервенции на рынке сухого обезжиренного молока (СОМ) и развернул программу частного хранения СОМ, масла и сыра. За счет значительных денежных вливаний Еврокомиссии удалось связать более 300 тыс. т СОМ, 120 тыс. т масла и около 50 тыс. т сыра. В последнее время темпы прироста запасов снижаются, а производители сыра выводят из программы частного хранения больше продукции, чем вводят в нее.

По оценкам RaboBank и Clal, Евросоюзу удалось «убрать» с мирового рынка 4—6 млн т продукции в пересчете на молоко. С учетом того, что на мировую торговлю приходится около 10 % от производства, предложение только за счет одного экспортного региона в нынешнем году сократилось на 5—8 %. Этого вполне достаточно для роста цен.

С августа пять из шести торговых сессий новозеландского аукциона Fonterra завершились ростом. Торги 18 октября закончились прибавкой индекса на 1,4 %. На последней сессии фьючерсные контракты со сроком исполнения в зимние месяцы подорожали, что является хорошим знаком, так как именно на этот период в Южном полушарии приходится пик производства сырья. На зиму «целью» масла является отметка в 4000 долларов/т, СЦМ — в 2800, СОМ — в 2400—2500 долларов/т.

Как будет развиваться рынок дальше?

Темпы роста производства молока в мире продолжат замедляться и в 2017 году могут составить 1,0—1,5 %. Они считаются нормальными, так как соответствуют темпам роста населения. В основных экспортных регионах, в первую очередь в Океании и ЕС, производство может сократиться. Американские фермеры зависят в большей степени от внутреннего рынка, а правительство США не скупится на поддержку, поэтому в нынешнем году производство там увеличится на 2—3 %, а в следующем темпы могут снизиться до общемировых.

В обнародованном накануне Всемирного молочного саммита отчете о состоянии мирового молочного рынка по итогам трех кварталов 2016 года RaboBank рекомендует воздержаться от излишнего оптимизма. Хотя предложение молочной продукции сокращается более быстрыми темпами, чем ожидалось, рост спроса оставляет желать лучшего. Активное возвращение Китая в качестве импортера на мировой рынок в значительной мере связано с исчерпанием запасов. Закупившись по низким ценам, импортеры могут снизить активность. Поддержка же со стороны других стран-импортеров может оказаться не столь ощутимой: в ближайшие годы, по прогнозу МВФ, цены на нефть будут держаться на уровне 50—60 долларов за баррель.

Позитивными можно назвать данные отчета IDF-2015. Во время саммита представители организации отметили 13-процентный рост потребления сыра в Поднебесной. Традиционно считалось, что китайцы не едят сыр. Однако, судя по всему, их вкусы меняются, чему способствуют рост доходов населения и динамика мировых цен. Точно также когда-то китайцы «не любили» говядину, предпочитая свинину и птицу. Вероятно, сыр будет драйвером роста на молочном рынке не только в кратко-, но и в среднесрочной перспективе.

По прогнозу агентства GIRA, обнародованному на саммите IDF, в ближайшие пять лет, до 2021 года, Китаю потребуется дополнительно 100 тыс. т сыра, 75 тыс. т масла и других твердых молочных жиров, 85 тыс. т СОМ, 160 тыс. т СЦМ, 190 тыс. т сыворотки. Среднегодовой темп прироста спроса со стороны Китая на сыры и масло составит 13—16 %. При этом импорт сухих продуктов будет увеличиваться в среднем на 6—7 % ежегодно, а объемы закупок СЦМ не восстановятся до рекордного уровня 2014 года.

Возвращаясь к Беларуси, отметим улучшение финансовых результатов работы молокоперерабатывающих ОАО по итогам первого полугодия 2016 года. Согласно данным сводного отчета Минфина о деятельности эмитентов акций, лишь 5 из 34 обществ, занятых переработкой молока, получили чистый убыток. По итогам 2015 года их было свыше десяти. ОАО «Березовский сыродельный комбинат» с чистой прибылью 100 млрд неденоминированных рублей даже вошло в топ-20 самых эффективных предприятий.