АЗС хотят лояльности

Николай ЗАДОРОЖНЫЙ

Программы лояльности белорусских АЗС не балуют скидками на топливо, но предполагают дополнительные бонусы.

Только в последние три-пять лет отечественные АЗС начали более-менее системно практиковать программы лояльности. Задержка в развитии рекламно-маркетинговых инструментов вызвана жестким государственным регулированием цен на моторное топливо. Тем не менее растущая конкурентная борьба в секторе розничных продаж вынуждает автомобильные заправки жертвовать частью торговой наценки для привлечения к себе дополнительного потока клиентов.

Суть программ лояльности заключается в предоставлении так называемого кешбэка — возврата части потраченной суммы на карту. Эти средства можно использовать на покупку топлива и других товаров, реализуемых АЗС. Некоторые сети предлагают скидку непосредственно при покупке топлива. Поскольку размер кешбэка или скидки, как правило, не превышает 2—3 %, сети автозаправок часто предусматривают дополнительные бонусы вроде дисконта на сопутствующие услуги, например на мойку автомобиля.

Пять лет назад на АЗС «Газпромнефть» стартовала программа лояльности «Разам з намi». Заправляясь топливом, владельцы одноименной карты могут накапливать баллы, которые приравниваются к реальным деньгам (один балл равняется одному рублю). Эти средства можно использовать при очередной заправке или при покупке товаров и услуг на любой автозаправке «Газпромнефть» в Беларуси. Помимо того, постоянные клиенты — владельцы карты — имеют возможность принимать участие в акциях и розыгрышах призов, проводимых этой сетью.

«Базовые начисления варьи­руются в пределах 2—3 % от стоимости заправки. Плюс используем дополнительные начисления в рамках проводимых акций. За год может получиться приличная сумма. Только в 2015-м мы вернули по картам более 50 млрд бел. руб. в виде бонусов», — рассказал «БР» заместитель руководителя по розничным продажам сети АЗС «Газпромнефть» Артур Ахметгалимов.

Очередным бонусом по случаю юбилея программы стало зачисление дополнительных пяти баллов на карты тех, кто до 20 ноября дважды заправит автомобиль 30 л и более любого вида топлива. Таким образом, при покупке 60 л экономия составит в среднем 9,4 %.

Похожий принцип заложен в программу лояльности сети АЗС «Лукойл»: при покупке нефтегазопродуктов зачисленные на карту баллы (1 балл = 1 руб.) можно расходовать как реальные платежные средства. Кроме того, до конца ноября действует 3-процентная скидка при покупке 20 л и более любого вида топлива.

Покупатели товаров и услуг сети АЗС «Белоруснефть» могут аккумулировать на пластиковых картах дисконт от 1 до 3 %. Размер скидки напрямую зависит от суммы, потраченной в предыдущем месяце. Тем, кто заправляется бензином АИ-95 и автомобильным пропан-бутаном, до конца октября сеть предоставляет скидку в размере до 5 % (при предъявлении карты). Кроме того, проводится ежемесячный розыгрыш призов среди держателей карт.

Креативно подходят к реализации программы лояльности «Дзякуй» на заправках «А-100». Вместо привычных пластиковых карт, используемых для накопления бонусов, там предлагают водителям брелки на ключи.

Участники программы получают один из статусов: «серебро» (если сумма покупок на заправках за последний месяц превысила 105 руб.) или «золото» (199 руб.). «Статусные» деньги не тратятся, но дают преимущества. Например, обладатели определенного статуса автоматически принимают участие в рекламных играх, в которых можно выиграть от 10 л топлива до телевизора.

Кроме того, на «А-100» каждый вторник раздаются подарки: 50-процентная скидка на автоматическую мойку, 12-часовая аренда прицепа за 1 руб. или чашка кофе по цене в два с половиной раза ниже обычной.

Вероятно, по мере развития сети АЗС в Беларуси и, соответственно, обострения конкуренции программы лояльности будут совершенствоваться, появятся новые, интересные продукты и предложения. Впрочем, настоящих скидок можно ждать не ранее того дня, когда в нашей стране процесс формирования цен на моторное топливо действительно станет свободным.