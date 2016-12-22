Малому бизнесу Беларуси доступны кредиты под 9,49 % годовых

Газпромбанк предоставил своему дочернему Белгазпромбанку 5 млн евро. Часть этих ресурсов будет направлена на развитие малого бизнеса в нашей стране.

Речь идет о специальной программе кредитования, в рамках которой компании с объемом выручки не более 3 млн долларов в год могут получить инвестиционные кредиты в евро под более чем выгодные для отечественного рынка 9,49 % годовых.

Елена БЕЛКОВЕЦ: главная задача специальной программы кредитования — поддержать малый бизнес в нынешние нелегкие времена.

«Говоря о специальной программе кредитования, мы имеем в виду прежде всего долгосрочные инвестиции компаний в основные фонды, а также приобретение коммерческой недвижимости. Главная задача программы — поддержать малый бизнес в нынешние нелегкие времена, дать возможность развиваться и расти, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию», — поясняет заместитель начальника управления экспертизы розничных кредитов Белгазпромбанка Елена Белковец.

Согласно обзору «Доступность внешнего финансирования для малого и среднего бизнеса Беларуси», опубликованному Исследовательским центром ИПМ, именно малые компании с численностью работников от 16 до 50 человек в наибольшей степени нуждаются в долгосрочных кредитах. Это обусловлено небольшим процентом среди таких компаний торговых предприятий (торговля предпочитает краткосрочные кредиты), а также сравнительно меньшей подверженностью критическим явлениям в экономике. Следовательно, они задумываются о развитии.

9,49 % годовых!

Наиболее привлекательными в специальной программе, подчеркивает Елена Белковец, являются низкая процентная ставка и длительные сроки кредитования. «Установленная нами ставка 9,49 % годовых ниже среднерыночной. К тому же данная ставка не зависит от наличия и размера валютной выручки компании. Обычно такие предлагаются в рамках индивидуального обслуживания лишь самым «интересным» для банков клиентам. В целом же ставка по инвесткредитам в евро колеблется от 10 до 12 % годовых», — отмечает представительница банка.

Что касается сроков финансирования, то кредит на приобретение недвижимости выдается на десять лет, на покупку оборудования — до пяти лет. Это также одно из самых привлекательных предложений на рынке.

В процессе пользования кредитом кредитополучателю предлагают перевести часть денежных потоков в Белгазпромбанк и как клиенту использовать дополнительные опции, преду­смотренные банком.

Следует обратить внимание на то, что в рамках специальной программы отсутствует возможность рефинансирования ранее полученных инвестиционных кредитов, речь идет только о новых инвестпроектах.

Время покупать недвижимость?

Безусловно, одна из интереснейших возможностей, открывающихся благодаря специальной программе инвестиционного кредитования, — приобретение коммерческой недвижимости: офисов, складских и производственных помещений. В связи с кризисными явлениями в экономике цены на недвижимость значительно просели и стали куда более доступными. В таких условиях малый бизнес вполне может задуматься о расширении и новых возможностях.

Кроме того, предложение будет интересно транспортным компаниям, которым приходится постоянно обновлять автопарк. Сроки, на которые выдаются кредиты, позволяют эффективно распоряжаться средствами, а суммы — полностью закрыть потребность в инвестициях.

Миллион долларов в инвестиционном кредите

Программа фактически встроена в линейку инвестиционных кредитов Белгазпромбанка. То есть кредитополучатель должен соответствовать стандартным условиям, которые выдвигает банк. Газпромовские деньги могут выдать в виде:

 экспресс-кредита. Данный кредит под 9,49 % годовых выдается без залога и поручителей, но и сумма не очень велика — эквивалентна 25 тыс. долларов;

 классического инвестиционного кредита для малого бизнеса. Если ваша компания сделает выбор в его пользу, то может рассчитывать на получение суммы в евро, эквивалентной 1 млн долларов США, на покупку оборудования. При приобретении недвижимости «потолка» нет вовсе.

Ну и, наконец, самое главное: кредитование в рамках специальной программы завершится 31 декабря 2016 года, и ее объем ограничен. Безусловно, инвесткредит можно будет взять и в 2017-м, однако выдвигаемые банком условия могут быть уже совершенно иными…

Любую дополнительную информацию о специальной программе инвестиционного кредитования можно получить на сайте Белгазпромбанка www.belgazprombank.by или по короткому номеру 120.

СП ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», УНП 100429079.