Полис на здоровье

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Популярность добровольного медицинского страхования растет. Предприятия все чаще рассматривают покупку полисов для своих работников как часть социального пакета.

С 1 июля 2014 года организации получили право относить на себестоимость взносы по добровольному страхованию медицинских расходов вне зависимости от формы собственности страховой организации, с которой заключен договор, и организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь. Соответствующая норма закреплена указом от 14.04.2014 № 165. Прежде относить такие расходы на затраты для целей налого­обложения можно было, только если компания обращалась к страховщику с госкапиталом, а ее работники обслуживались в государственном медучреж­дении.

Налоговые послабления повысили интерес корпоративного сектора к добровольному страхованию медицинских расходов (ДСМР) своих работников, что стимулировало развитие рынка. По данным отраслевой статистики, в 2015 году сбор премий по страхованию медицинских расходов увеличился на 87,2 %, до 380,3 млрд руб. (в исчислении до деноминации). Страхование медицинских расходов вернуло себе лидерство в личном страховании, обеспечив 48,2 % совокупного сбора страховых премий в этом сегменте.

Субъекты хозяйствования Беларуси рассматривают заключение договоров ДСМР в пользу работников как основную составляющую социального пакета. Это повышает престиж компании на рынке труда, стимулирует персонал к более продуктивной работе, снижает текучку кадров. Количество граждан, застрахованных юридическими лицами, в прошлом году увеличилось на 24 %, до 237,3 тыс. человек, что в 7,7 раза превысило число застрахованных по договорам с физлицами. Самостоятельно полисы ДСМР в стране покупают в основном менеджеры среднего или высшего звена.

Законодатель оставил некоторые ограничения, касающиеся использования налоговой льготы. Сумма страховых взносов не может превышать 5 % от фонда заработной платы организации-страхователя, размер ежемесячных страховых взносов за одного работника — двух базовых величин, при этом договоры должны заключаться на срок не менее одного года. По заверению участников страхового рынка, такие лимиты не препятствуют комфортному режиму работы.

Еще одна особенность — высокий уровень убыточности по данному виду страхования: в 2015 году показатель составил 67,5 %, в 2014-м — 70,4 %. Трудно прогнозировать, как изменится ситуация по мере выравнивания условий для страховщиков разных форм собственности и обострения конкуренции в этом секторе страхования (например, устойчивая проблема демпинга в высококонкурентном добровольном страховании автотранс­порта не добавляет оптимизма). Однако значительные объемы и устойчивость финансовых потоков в ДСМР поддерживают интерес к нему со стороны страховых компаний.

Развитие конкуренции должно уменьшить концентрацию игроков на рынке услуг по страхованию медицинских расходов. В 2015 году на нем были представлены 13 страховщиков, однако на долю тройки лидеров пришлось 71,2 % взносов. Пока страховые организации, как государственные, так и частные, предпочитают иметь в портфеле добровольного страхования долю ДСМР от 1 до 30 %.

Вероятно, в ближайшие годы ДСМР расширит свое присутствие в портфелях страховщиков. Так, по словам начальника управления медицинского страхования ЗАСО «Промтрансинвест» Эдуарда Козырева, в прошлом году количество граждан, застрахованных его компанией в рамках этого вида страхования, увеличилось в два с половиной раза, а сбор премий — в два раза. Схожая динамика наблюдается и в этом году.

«Мы ждали изменений в указ о страховании, и они, конечно, помогли нам. В каком-то смысле покупать полисы добровольного медицинского страхования стало модно. Они позволяют работникам предприятий рассчитывать на более качественные медуслуги, что является весомой составляющей соцпакета», — отмечает Эдуард Козырев.

По мнению собеседника, высокие выплаты по ДСМР действительно представляют определенную сложность для страховщиков, особенно если учесть, что сумма собираемой премии в рамках договора страхования в течение года, как правило, не меняется, а цены на медуслуги и лекарства постоянно растут. Кроме того, в последнее время появилось много дорогостоящих методик диагностики и лечения, которые включаются в страховое покрытие.

Проблема, однако, не столь критична и не препятствует развитию страховых программ в рамках данного страхового продукта. «Активно работаем с медцентрами: периодически организуем совместные совещания и круглые столы, чтобы обсудить острые вопросы. Контролируем, чтобы лечение и обследование клиентов проводились обоснованно, в рамках медицинских показаний. Сотрудничаем как с частными медцентрами, так и с государственными медицинскими учреждениями. Последние, кстати, развивая внебюджетное направление, все чаще предлагают качественные и доступные по цене медицинские услуги. Подобное сотрудничество налажено более чем с 400 медучреждениями», — очертил алгоритм работы представитель «Промтрансинвеста».

С другой стороны, высокий уровень выплат создает у клиентов ощущение, что потраченные на покупку полисов средства не выброшены на ветер, а инвестированы в самое дорогое — здоровье. Это в конечном итоге повышает интерес предприятий и их работников к страхованию медицинских расходов, что обеспечивает развитие данного сектора.