Сбережения тают

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Доходность депозитов и их объемы продолжают уменьшаться, свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Согласно отчету о широкой денежной массе, на 1 октября объем депозитов физических лиц составил 16 515,3 млн руб., из них 16,6 % — в национальной валюте, остальное — в иностранной. Население по-прежнему предпочитает хранить сбережения в валюте иностранных государств и делает ставку на повышение курса в долгосрочной перспективе.

Длинные депозиты только в иностранной валюте

По сравнению с 1 сентября валютные вклады уменьшились на 365,6 млн руб. в эквиваленте, а с начала года — на 506,7 млн. Депозиты в национальной валюте, напротив, увеличились соответственно на 78,6 млн и 125,2 млн руб., что отражает скачкообразное изменение объема привлеченных средств. В целом наблюдается отток вкладов физических лиц, что отражается прежде всего на валютных депозитах, в которых граждане предпочитают хранить сбережения.

По срокам размещения физическими лицами накоплений в национальной валюте лидируют краткосрочные депозиты (80,6 %). Основная доля вкладов населения приходится на депозиты сроком от одного до трех месяцев (34,3 %). Меньше всего сбережений (0,1 %) размещено во вклады сроком более трех лет.

Депозиты в иностранной валюте распределены в другой пропорции: 59,4 % — краткосрочные, остальное — долгосрочные. С начала года доля долгосрочных депозитов в иностранной валюте увеличилась на 10 %, что связано с ожиданиями роста курса инвалюты. Наибольшую долю составляют вклады сроком от одного до двух лет (25,2 %), наименьшую — депозиты до одного месяца (1,7 %).

Анализ процентных ставок по новым депозитам дает основания говорить о снижении доходности вкладов как в национальной, так и в иностранной валютах. В сентябре средняя доходность новых вкладов в белорусских рублях составила 13,5 % годовых, что на 10,7 п. п. меньше, чем в апреле. Отметим, что по новым безотзывным вкладам доходность выше (18,1 % годовых), чем по отзывным (11,5 %).

Средние процентные ставки по новым вкладам в иностранной валюте также снижены. Средняя доходность вложений в сентябре составила 1,9 % годовых, что на 1,8 п. п. меньше, чем в январе. Аналогично депозитам в белорусских рублях доходность безотзывных вкладов в иностранных дензнаках (3 % годовых) выше, чем отзывных (1,5 %).

Предприятия не зарабатывают на депозитах

На 1 октября депозиты юридических лиц в национальной валюте составили 2340,7 млн руб. По сравнению с итогами предыдущих месяцев объем вложений увеличился, но по-прежнему далек от уровня вложений физических лиц.

Вклады юридических лиц в иностранных дензнаках сформировались в размере 3891,8 млн руб., что в четыре раза меньше объемов вложений физических лиц. В сентябре наблюдался приток депозитов хозяйствующих субъектов в инвалюте (+72,2 млн руб. в эквиваленте), однако в целом с начала года зафиксирован отток (-156,9 млн руб.).

Как и население, предприятия предпочитают размещать средства в краткосрочные вклады. Таким образом оформлено 99,6 % депозитов в национальной валюте, остальное приходится на долгосрочные вложения. Основная доля (67,3 %) — вклады до одного месяца. Лишь немногие компании готовы отложить белорусские рубли на срок свыше трех лет. Таких депозитов лишь 0,01 % от общего объема вложений юридических лиц.

Депозиты хозяйствующих субъектов в иностранной валюте также размещаются преимущественно на короткий срок (81,9 %). Основная доля (36,6 %) приходится на вклады до одного месяца. Вложения сроком свыше трех лет отсутствуют вовсе.

Средние процентные ставки по новым депозитам для юридических лиц снижаются, а предлагаемая доходность ниже, чем у аналогичных вкладов для физических лиц. В сентябре новые депозиты в национальной валюте субъекты хозяйствования размещали под 9,8 % годовых, что на 17,1 п. п. меньше, чем в феврале. Средняя доходность безотзывных вкладов (11,9 % годовых) выше, чем отзывных (9,3 %).

Средняя процентная ставка по новым депозитам для юрлиц в иностранной валюте сформировалась на уровне 3,9 % годовых, что значительно выше доходности вложений физических лиц (1,9 %). Рост ставок по таким вкладам для хозяйствующих субъектов наблюдается уже два месяца кряду. Ставки по безотзывным вкладам в иностранных дензнаках выше средних по рынку (4,6 % годовых), отзывные депозиты размещаются под 3,7 % годовых.

Традиционно к концу года ожидается снижение объемов размещаемых депозитов, что связано с ростом потребительских расходов. Вероятнее всего, в структуре вложений по-прежнему будут доминировать депозиты в иностранной валюте, ставки по которым ниже предложений в белорусских рублях, однако разница в курсах позволит получать дополнительный доход без увеличения суммы первоначально размещенного вклада.