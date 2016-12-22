Кто сколько может на гандбол

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Столичный гандбольный клуб «Витязь» проводит краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на оплату заявочного взноса за участие в чемпионате Минска.
Популярный на Западе инструмент финансирования пока только приходит в Беларусь, а отечественный спорт от подобных затей совсем далек. Чаще всего клубы, даже не жалуемые зрительским вниманием, а следовательно, не имеющие возможности зарабатывать за счет аудитории и коммерческих спонсоров, получают деньги из бюджета или от директивных государственных спонсоров. На этом фоне выделяется гандбольный клуб «Витязь», который затеял краудфандинговую кампанию.
«Витязь» основан в 2011 году как гандбольная команда на базе Белорусского государственного экономического университета. Долгое время клуб вел более-менее привычный для отечественного спорта образ жизни, однако ухудшение экономической ситуации в стране, серьезно отразившееся на спорте, заставило минчан искать средства самостоятельно.
Столичная команда выбрала уникальный для Беларуси путь. Сегодня «Витязь» обеспечивает свое существование благодаря взносам самих игроков. Спонсоры, которых привлекает клуб, — это также плоды работы гандболистов, которые могут найти поддержку через знакомых.
Как рассказал «БР» директор по развитию клуба Александр Опейкин, переход к такой системе дался непросто: «Конечно, это была революция в сознании игроков. Обычно в белорусском спорте за маленькими клубами закрепляют райисполком или предприятие, но у нас такой возможности нет. Переход на систему взносов дался непросто, зато сегодня гандболисты являются, можно сказать, акционерами и имеют право голоса при принятии решений. Поэтому, мне кажется, «Витязь» сегодня не просто клуб, а социальное явление, как бы громко это ни звучало».
Именно таким образом перед нынешним сезоном команда собрала деньги на участие в чемпионате Беларуси. Минчане одержали четыре победы в четырех матчах во второй группе первенства (соперниками были клубы, имеющие какое-никакое, но все же государственное финансирование). Сейчас же амбициозный клуб решил принять участие еще в одном турнире, для чего и была организована краудфандинговая кампания.
Дело в том, что в «Витязе» тренируется полтора десятка молодых игроков, не входящих в состав команды для участия в чемпионате страны. Чтобы молодежь получила игровую практику, клуб решил заявиться в первенство Минска.
На взнос за участие в этом турнире (700 руб.) клуб собирает деньги с помощью белорусской краудфандинговой площадки Talaka.by. Минчане предлагают болельщикам и спортивной общественности помочь команде суммой от 10 до 2000 руб. (если удастся привлечь крупного донора, то деньги пойдут на будущие расходы). Имена и фамилии всех, кто перечислит средства на счет «Витязя», будут нанесены на игровую форму гандболистов.
Другие преференции разнятся в зависимости от перечисленной суммы. Если она составит 10 руб., то меценат получит фотографию игрока в майке с его именем. Помощь в 50 руб. добавляет к этому возможность размещения материала о спонсоре (человеке или его компании) на информационных ресурсах «Витязя». Если кто-то решит помочь 100 руб., то вдобавок к вышеперечисленному получит настоящую игровую майку с нанесенной на спине фамилией донора. Поддержка в 2000 руб. предполагает максимальное продвижение оказавшей ее компании: видеоблагодарность от каждого игрока, баннер на матчах, нанесение логотипа на форму и др.
По словам Александра Опейкина, «Витязь» хочет привлечь трехзначное число спонсоров и войти в так называемый Клуб ста: «Подобная система популярна в Германии. Так как государственного финансирования там нет, а крупному бизнесу маленькие клубы неинтересны, организации, у которых более ста спонсоров, не редкость». Кстати, эта задумка отражена и в названии краудфандинговой кампании — «100 народных спонсоров для «Витязя».
Для белорусских команд подобная инициатива — едва ли не первый пример. Перед началом сезона-2016 схожую идею высказывал учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто, однако она так и не была реализована.
На Западе ситуация иная: профессиональные атлеты не получают государственного финансирования и вынуждены обеспечивать свою карьеру альтернативными способами. С помощью краудфандинга привлекают средства не только команды, но и отдельные спортсмены. Например, стала популярной история американки Линдсей Ван, перед Олимпиадой в Сочи работавшей в качестве помощника физиотерапевта за 10 долларов в час. Посредством краудфандинга она собрала сумму, необходимую для участия в Играх. В Сочи Линдсей Ван заняла 15-е место.Впрочем, рассчитывать на то, что краудфандинг станет популярным в белорусском спорте, вряд ли приходится: абсолютное большинство государственных клубов находится на гособеспечении, и в таких условиях подобные инициативы излишни.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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