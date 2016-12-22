Кто сколько может на гандбол

Антон РОГАЧ

Столичный гандбольный клуб «Витязь» проводит краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на оплату заявочного взноса за участие в чемпионате Минска.

Популярный на Западе инструмент финансирования пока только приходит в Беларусь, а отечественный спорт от подобных затей совсем далек. Чаще всего клубы, даже не жалуемые зрительским вниманием, а следовательно, не имеющие возможности зарабатывать за счет аудитории и коммерческих спонсоров, получают деньги из бюджета или от директивных государственных спонсоров. На этом фоне выделяется гандбольный клуб «Витязь», который затеял краудфандинговую кампанию.

Команда «Витязя» умеет защищать свои ворота от экономических проблем.

«Витязь» основан в 2011 году как гандбольная команда на базе Белорусского государственного экономического университета. Долгое время клуб вел более-менее привычный для отечественного спорта образ жизни, однако ухудшение экономической ситуации в стране, серьезно отразившееся на спорте, заставило минчан искать средства самостоятельно.

Столичная команда выбрала уникальный для Беларуси путь. Сегодня «Витязь» обеспечивает свое существование благодаря взносам самих игроков. Спонсоры, которых привлекает клуб, — это также плоды работы гандболистов, которые могут найти поддержку через знакомых.

Как рассказал «БР» директор по развитию клуба Александр Опейкин, переход к такой системе дался непросто: «Конечно, это была революция в сознании игроков. Обычно в белорусском спорте за маленькими клубами закрепляют райисполком или предприятие, но у нас такой возможности нет. Переход на систему взносов дался непросто, зато сегодня гандболисты являются, можно сказать, акционерами и имеют право голоса при принятии решений. Поэтому, мне кажется, «Витязь» сегодня не просто клуб, а социальное явление, как бы громко это ни звучало».

Именно таким образом перед нынешним сезоном команда собрала деньги на участие в чемпионате Беларуси. Минчане одержали четыре победы в четырех матчах во второй группе первенства (соперниками были клубы, имеющие какое-никакое, но все же государственное финансирование). Сейчас же амбициозный клуб решил принять участие еще в одном турнире, для чего и была организована краудфандинговая кампания.

Дело в том, что в «Витязе» тренируется полтора десятка молодых игроков, не входящих в состав команды для участия в чемпионате страны. Чтобы молодежь получила игровую практику, клуб решил заявиться в первенство Минска.

На взнос за участие в этом турнире (700 руб.) клуб собирает деньги с помощью белорусской краудфандинговой площадки Talaka.by. Минчане предлагают болельщикам и спортивной общественности помочь команде суммой от 10 до 2000 руб. (если удастся привлечь крупного донора, то деньги пойдут на будущие расходы). Имена и фамилии всех, кто перечислит средства на счет «Витязя», будут нанесены на игровую форму гандболистов.

Другие преференции разнятся в зависимости от перечисленной суммы. Если она составит 10 руб., то меценат получит фотографию игрока в майке с его именем. Помощь в 50 руб. добавляет к этому возможность размещения материала о спонсоре (человеке или его компании) на информационных ресурсах «Витязя». Если кто-то решит помочь 100 руб., то вдобавок к вышеперечисленному получит настоящую игровую майку с нанесенной на спине фамилией донора. Поддержка в 2000 руб. предполагает максимальное продвижение оказавшей ее компании: видеоблагодарность от каждого игрока, баннер на матчах, нанесение логотипа на форму и др.

По словам Александра Опейкина, «Витязь» хочет привлечь трехзначное число спонсоров и войти в так называемый Клуб ста: «Подобная система популярна в Германии. Так как государственного финансирования там нет, а крупному бизнесу маленькие клубы неинтересны, организации, у которых более ста спонсоров, не редкость». Кстати, эта задумка отражена и в названии краудфандинговой кампании — «100 народных спонсоров для «Витязя».

Для белорусских команд подобная инициатива — едва ли не первый пример. Перед началом сезона-2016 схожую идею высказывал учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто, однако она так и не была реализована.

На Западе ситуация иная: профессиональные атлеты не получают государственного финансирования и вынуждены обеспечивать свою карьеру альтернативными способами. С помощью краудфандинга привлекают средства не только команды, но и отдельные спортсмены. Например, стала популярной история американки Линдсей Ван, перед Олимпиадой в Сочи работавшей в качестве помощника физиотерапевта за 10 долларов в час. Посредством краудфандинга она собрала сумму, необходимую для участия в Играх. В Сочи Линдсей Ван заняла 15-е место.

Впрочем, рассчитывать на то, что краудфандинг станет популярным в белорусском спорте, вряд ли приходится: абсолютное большинство государственных клубов находится на гособеспечении, и в таких условиях подобные инициативы излишни.