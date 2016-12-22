Кризис под эгидой банка

Антон РОГАЧ

В октябре стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ, в котором принимает участие и белорусский клуб. Впрочем, некогда амбициозный турнир переживает серьезные трудности.

«Банковская» лига замышлялась как баскетбольный аналог Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Роднит турниры российская инициатива, подкрепленная желанием создать ведущие в Восточной Европе (и не только) международные соревнования по данным видам спорта. Если КХЛ с задачей справляется, то ее баскетбольный аналог в последние годы теряет и в качестве, и в количестве.

Под этим стягом осталось 13 клубов.

Хотя начиналось все радужно. КХЛ сходу взяла количеством, включив множество невзрачных российских команд, а Единая лига ВТБ — качеством (впрочем, нероссийские клубы, как правило, параллельно принимают участие в национальных первенствах). Уже ко второму году существования баскетбольная «банковская» лига сформировалась как полноценный международный турнир. Что отрадно, в ней не было засилья российских клубов — лишь трое лучших (ЦСКА, «Химки» и УНИКС). По две команды представляли Украину (в том числе крепкий «Азовмаш») и Литву (легендарные «Жальгирис» и «Летувос Ритас»). По одному клубу делегировали Беларусь, Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.

В течение последующих двух лет Единая лига ВТБ приросла новыми участниками, большинство из которых были российскими. Кроме того, к соревнованиям подключились представители Чехии и Казахстана. Сезон-2012/13 стал для «банковского» турнира самым представительным — 20 клубов из девяти стран!

Первые проблемы начались перед стартом следующего сезона: лигу покинул «Жальгирис», входящий в эшелон сильнейших европейского баскетбола. Это стало серьезным ударом для турнира. Прямо по ходу сезона-2013/14 в связи с дестабилизацией политической обстановки на юго-востоке Украины лига потеряла команду «Донецк», а по окончании сезона и весь украинский рынок (как и КХЛ, из состава которой вышел «Донбасс»). Параллельно турнир утратил второй по перспективности рынок — Литву, в которой баскетбол очень популярен: в одночасье лигу покинули все местные клубы.

В последующие два сезона в «банковском» турнире выступало 16 команд (из них соответственно 6 и 7 зарубежных). Лига уже не делилась на две группы, как раньше. Была упразднена квалификация для наименее рейтинговых команд, хотя еще недавно за право принять участие в турнире шла довольно острая борьба. После потери украинских и литовских команд перед руководством Единой лиги ВТБ стояла задача просто удержать тех, кто остался.

Однако самый сильный удар «банковскому» турниру был нанесен в нынешнем межсезонье: он потерял грузинскую, финскую и чешскую команды. Сегодня в Единую лигу ВТБ входит всего 13 клубов, и проблему уже не скрывает никто.

Единственный отечественный представитель продолжает принимать участие в турнире. По сравнению с хоккейным «Динамо» бюджет «Цмокаў» невелик. Пока первенство Беларуси находится на полулюбительском уровне, альтернативы терпящему крушение «банковскому» соревнованию нет.