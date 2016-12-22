«Тахелес» в минском варианте

Лариса МАЛАХОВА

В пространстве «Верх» проходит выставка Global Warning/Global Warming белорусского художника Алеся Родима.

В экспозиции представлены работы автора, отражающие всю его творческую биографию, в том числе написанные с 2001 по 2012 год, в период жизни в арт-хаузе «Тахелес» (Берлин).

Восток/Запад

«Сочетание Global Warning/Global Warming (в переводе с англ. — глобальное преду­преждение/глобальное потепление) англоязычная аудитория чувствует мгновенно, даже объяснять не приходится. Затронута экологическая тема? Несомненно. Ведь все мы — живые существа. Если смотреть глубже, что такое потепление? Когда мозг начинает плавиться и перестает думать? Или, наоборот, думает чересчур много и проникает в такие зоны, которые должны остаться в ведении Бога? Глобальное предупреждение каждый видит по-своему, но для этого нужно начать мыслить», — поясняет идею выставки автор.

Над самой крупной в Европе живописной картиной «Мифологема тысячелетий» Алесь Родим работал более пяти лет. Фото автора.

Сейчас Алесь Родим практически все время проводит в пространстве «Верх». Там он общается с посетителями и СМИ. «Выставка — это живой организм, который требует постоянного ухода», — утверждает художник.

Тема Global Warning/Global Warming пронизывает все творчество Алеся Родима. Под таким названием в течение 11 лет проходила постоянная выставка картин мастера в арт-хаузе «Тахелес». Ее посетило более миллиона человек. Гости арт-хауза могли увидеть практически все произведения художника: живя и работая в Берлине, он не продавал их и не выставлял в музеях.

Об арт-площадке «Тахелес» Алесь Родим вспоминает с ностальгией. В 2001 году он привез свои работы на проходившую там выставку белорусского искусства и единственный из 40 художников получил приглашение остаться. В арт-хаузе, где в распоряжении Алеся Родима было помещение в 1000 м, он жил и работал вместе с десятками других творческих людей со всего мира. Посетители могли приходить в «Тахелес» совершенно бесплатно, наблюдать за работой художников, задавать им вопросы.

«Я понял, что искусство — универсальный язык. Очутившись в центре бесконечного людского потока, я мог воздействовать на европейцев, а заодно рассказывать им о Беларуси», — вспоминает художник.

В этот период белорусско-немецкие культурные связи укрепились: и в Берлине, и в Минске регулярно проводились совместные фестивали «ДАХ», поддержку которым оказывали Институт имени Гете, Союз белорусских художников, госструктуры.

Однако собственник, HSH Nordbank, принял решение продать арт-хауз. После нескольких лет ожесточенной борьбы, в ходе которой художников выгоняли, захватывали их работы, отключали отопление и электричество, «Тахелес» закрылся. Сейчас здание пустует.

Алесь Родим считает, что вместе с «Тахелесом» Берлин потерял свою изюминку, однако рад, что имел возможность жить и творить там.

Пятый этаж пространства «Верх», на котором разместилась минская выставка, и по размерам, и по условиям похож на «Тахелес». На минской площадке представлено более 40 работ художника, среди которых «Мифо­логема тысячелетий» — самая крупная в Европе живописная картина (15х4 м). Свыше 80 картин пока находятся в Германии и в ближайшее время пополнят экспозицию.

Хорошо там...

Художник не видит принципиальных отличий в условиях развития белорусского и европейского искусства. «Основная проблема везде одна: недостаток финансирования. Этот дамоклов меч висит над искусством всегда», — делится наблюдениями автор. По его словам, в последние годы кризис ухудшил положение европейских художников: закрываются галереи и центры искусств, гранты выдаются единицам из тысяч претендентов, причем зачастую не самым достойным.

В отличие от Европы интерес к искусству в нашей стране только зарождается. «Осенний салон» — правильный первый шаг в поддержку искусства. Правда, Алесь Родим не считает, что эта выставка-продажа может кардинально изменить ситуацию: «Это небольшая поддержка определенной части. Хорошо, что она есть, и прекрасно, если это только начало. Другое дело, что есть в «Осеннем салоне» нездоровый посыл. Выставки-продажи проходят в торговых центрах, а здесь речь идет об искусстве. Искусство — это духовная сфера, и тут надо быть очень осторожным с финансовыми категориями. Художнику нельзя становиться на этот путь: пытаться угодить зрителю, вписаться в чей-то интерьер. Так начинается ложь, а ложь для искусства — смерть».

«ДАХ» — под крышей «Верха»

В рамках выставки Global Warning/Global Warming проходит 30-й фестиваль «ДАХ». Каждую неделю на фестивале проводятся различные мероприятия: музыкальные выступления, литературные и творческие встречи и др. «В очередной раз мы хотели воссоздать в Минске атмосферу «Тахелеса» и со своей стороны делаем все, что можем. Однако столица Беларуси не Берлин: здесь не так много туристов и более сложная публика. «Тахелес» создавал свой имидж термоядерного художест­венного реактора более 20 лет. Мы здесь всего месяц», — делится впечатлениями о работе фестиваля его куратор Змицер Юркевич.

Сравнивая нынешнее мероприятие с 29 предыдущими, организаторы рассказывают о тенденциях белорусской арт-сферы. «В 2009 году во Дворце искусства нами был организован самый крупный «ДАХ»: каждую минуту в течение 40 дней там что-то происходило, — вспоминает куратор. — Это была копия «Тахелеса». К нам был огромный интерес, ведь ничего подобного белорусская публика не видела».

По словам Змицера Юркевича, сегодня в столице ситуация иная. Подобные мероприятия проходят постоянно, и для привлечения публики нужна мощная информационная кампания. Для ее проведения необходимы серьезные человеческие, финансовые и временные ресурсы.