«Бульбамуви» обзавелся теркой

Алена ЯКОВЕНКО

Шестой фестиваль независимого белорусского кино «Бульбамуви» стартовал в Минске. Проект стал возможным благодаря творческому союзу Беларуси и Польши.

Инициатива принадлежит польскому журналисту и кинорежиссеру этническому белорусу Янушу Гаврилюку. Первые четыре фестиваля проводились в Варшаве, а в прошлом году мероприятие охватило и Минск.

В столице Польши проект дебютировал в качестве кинопоказа, а не фестиваля — без наград и материального поощрения. Он задумывался прежде всего как попытка продемонстрировать различные проявления альтернативной кинокультуры в Беларуси. В скором времени мероприятие стало местом концентрации творческой энергии молодых авторов. Фестиваль ставил задачу собрать экранные опыты, которыми занимались люди, не связанные с кинопроизводством напрямую.

На протяжении четырех лет бессменным спонсором выступало Министерство иностранных дел Польши. В 2015 году часть расходов на гранты победителям взял на себя польский телеканал «Белсат ТВ».

Организация фестиваля в Минске была профинансирована за счет волонтерской поддержки людей, неравнодушных к оте­чественному кино. В этом году ощутимая помощь поступила от общественно-­политической инициативы «ЕвроБеларусь». Впрочем, вопрос поиска инвесторов по-прежнему остается актуальным.

Планировалось, что местом проведения нынешнего фестиваля станет кинотеатр Silverscreen в ТЦ ARENAcity. Однако менее чем за месяц до старта мероприятия принимающая сторона потребовала повысить цены на билеты, и перед командой «Бульбамуви» снова встал вопрос поиска помещения. В ходе переговоров с руководством «Арт-кинотеатра» в ТЦ «Титан» организаторы смогли, наконец, найти баланс между экономической целесообразностью и базовыми принципами фестиваля, главный из которых — доступность.

«Мы единственный белорусский фестиваль, который работает исключительно с отечественным кино, — рассказал кинокритик Максим Жбанков. — Зарубежные фильмы у нас могут появляться только в рамках информационного показа вне конкурса. Когда мы говорим «белорусское кино», имеем в виду не «вышываначнае» кино, а предлагающее какие-то базовые, актуальные для современной страны сюжеты. Это ленты со своей визуальной и культурной стилистикой, изобретательной и содержательной. Наш фестиваль — площадка для дебютов, поэтому следование каким-либо формальным техническим требованиям менее значимо. Куда важнее ощущение «тутэйшности», когда человек вырос в этой стране и ему есть что о ней рассказать.

Сегодня доступность средств видеосъемки дает возможность создавать фильмы с нулевым бюджетом, то есть всем желающим. Да, молодое кино несовершенно, но в этом визуальном косно­язычии есть некое очарование. Между тем за последние годы «Беларусьфильм» превратился в дешевую площадку для реализации российских проектов, а отечественное студийное кино утратило доверие публики. Мы разучились любить свое. Есть какое-то замшелое представление о белорусском кино как о чем-то несовременном, скучном, а это не так».

На фестивале представлены только короткометражные фильмы (средняя продолжительность ленты — от 10 до 30 минут). На участие в «Бульбамуви-2016» были поданы 64 заявки — на 17 больше, чем в прошлом году. Выбраны 24 фильма для конкурсной программы: 12 игровых, 5 документальных и 7 мультипликационных. Новация нынешнего года: победитель будет выбираться в каждом блоке. Помимо того, организаторы предусмотрели награду за лучший звук, а также приз зрительских симпатий.

Изменился и дизайн призовых статуэток. Теперь картошку заменит стилизованная картофелетерка. Над новым дизайном работал белорусский художник Руслан Вашкевич. Традиционно в состав жюри войдут польские и белорусские эксперты.

Кроме трех конкурсных просмотров в «Арт-кинотеатре» планируются две внеконкурсные премьеры документальной ленты «Белорусские песни: традиция расстояния» (режиссер — Артем Лобач) и художественного киноальманаха «Хронотоп. Танатос и Эрос» (куратор — Андрей Кудиненко). По окончании фестиваля, который продлится до 23 октября, организаторы планируют тур по городам Беларуси с презентациями работ-лауреатов и тематическими дискуссиями.