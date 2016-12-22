МАГАТЭ советует: Бояться не следует

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Миссия IRRS МАГАТЭ положительно оценила систему регулирования безопасности АЭС.

В Беларуси миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей структуры ядерной и радиационной безопасности IRRS работала со 2 по 14 октября. За ее деятельностью наблюдал представитель Европейской комиссии Марк Хулманс.

Цель миссии IRRS — оценить работу регулирующей инфраструктуры в стране — участнице программы развития ядерной энергетики. Первая часть миссии представляет собой оценку регулирующей системы. После самооценки страна разрабатывает программу действий, чтобы привести свою систему в соответствие со стандартами и требованиями МАГАТЭ. Затем прибывает миссия, дающая свои рекомендации.

В состав миссии в Беларуси вошло 17 специалистов. Ее возглавлял Петтери Тииппана, генеральный директор финского Агентства по атомной и радиационной безопасности.

Как заявил по итогам миссии министр МЧС Владимир Ващенко, вопросам радиационной безопасности в Беларуси уделяется огромное внимание. «Наша станция должна быть самой безопасной. Беларусь — страна, больше всех пострадавшая от Чернобыльской катастрофы. Миссия прибыла по нашему приглашению. Накануне мы провели самооценку, наметили планы и пути решения вопросов в области радиационного регулирования и безопасности в радиационной сфере. Выводы самооценки и принятые решения — наши и миссии — во многом совпадают», — подчеркнул министр.

Общие подходы говорят о понимании нашей страной стандартов МАГАТЭ и стремлении соответствовать им. «Выводы и рекомендации миссии важны нам, нашим соседям, в особенности Литовской Республике. Это позволит снять вопросы по безопасности этой станции. В стране создан надежный контролирующий орган. Рекомендации миссии будут приняты к неукоснительному исполнению», — сказал Владимир Ващенко.

Миссия выявила две «хорошие практики»: организацию управления быстрорастущим штатом в Госатомнадзоре и обмен информацией на уровне государственных структур.

Были отмечены и недостатки в работе регулирующего органа и эксплуатирующей компании, в частности слабое реагирование в сложных ситуациях. По итогам проверок миссия дала рекомендации, которые по большей части совпадают с выводами белорусской стороны.

Глава миссии сообщил о том, что ее члены интервьюировали руководителей госорганов, выезжали на объекты, оценивали ситуацию, чтобы определить, в какой степени регулирующая система Беларуси соответствует стандартам МАГАТЭ.

Миссия завершила 12-дневный мониторинг регуляторной и радиационной безопасности в Беларуси как новой страны, вступающей в клуб государств, развивающих ядерную энергетику. Отчет будет опубликован через несколько месяцев, в том числе на сайте МЧС.