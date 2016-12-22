Партнерство стало стратегическим

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Отношения белорусских энергетиков и Siemens вышло на новый уровень благодаря подписанию соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между компанией и ГПО «Белэнерго».

Соглашение подписали первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Александр Сивак и генеральный директор ООО «Сименс Технологии» Максим Зубов.

Совместно с компанией Siemens реализован ряд проектов в системе «Белэнерго», оборудование этой компании установлено на многих предприятиях отрасли. Как заявил «БР» Максим Зубов, будет создана рабочая группа по расширению сотрудничества Беларуси и компании Siemens.

«Создаем компанию по обслуживанию оборудования Siemens. Белорусские специалисты будут принимать активное участие в обслуживании этого оборудования», — сказал генеральный директор. Кроме того, в ближайшее время стороны создадут рабочую группу, которая будет заниматься совместными проектами.

«Наша задача — обеспечить надежную, бесперебойную работу оборудования Siemens с возможностью частичной локализации производства вспомогательного оборудования, полной локализацией сервисного цикла, с привлечением промышленного потенциала Беларуси к данному проекту. Прорабатываем экспортное финансирование», — добавил Максим Зубов.

Направления будущего сотрудничества «Белэнерго» и Siemens — строительство и модернизация тепловых электростанций, поставка электротехнического оборудования, в том числе для возобновляемых источников энергии.

Стороны намерены вместе проработать концептуальные и предварительные технические варианты использования газотурбинных энергетических установок компании Siemens для проекта «Строительство пиково-резервных энергоисточников в Республике Беларусь».

Компания предложит свое решение системы пиковых резервных электростанций для сглаживания пиковых нагрузок в период утреннего и вечернего максимума потребления энергии. Данное техническое решение Siemens представит на конкурсе, который, вероятно, будет объявлен ГПО «Белэнерго».

Соглашение о сотрудничестве не подразумевает подписание контракта на поставку оборудования.