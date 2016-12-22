Избыточная энергоэффективность

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Беларуси пора прекратить внедрять технологии, снижающие потребление электроэнергии. С вводом АЭС проблемой может стать избыток, а не недостаток энергии.

Об этом говорили эксперты на V Белорусско-германском энергетическом форуме, прошедшем на этой неделе в Минске.

Догнали Канаду

Страна тратит много средств на энергосбережение, модернизируя энергосистему и внедряя соответствующие технологии, и на этом поприще добилась хороших результатов, заявил на форуме первый заместитель министра энергетики Леонид Шенец.

Отечественная энергетика сегодня эффективна и экономична. В 1990 году на выработку 1 кВт·ч электроэнергии расходовалось 296,7 грамма нефтяного эквивалента, а в 2015-м — 235 г. В нынешнем году расход будет уменьшен еще на 4 грамма.

С 1997 года ВВП Беларуси удвоился, а энергопотребление осталось на прежнем уровне. По энергозатратам на единицу ВВП наша страна приблизилась к Канаде, однако, как сказали на форуме, энергоемкость ВВП Германии на 80 % меньше.

Установленная мощность отечественной энергосистемы составляет 9740 МВт. Около 9000 МВт производят организации «Бел­энерго», остальное вырабатывается в других отраслях экономики, в том числе на частных предприятиях.

Белорусская энергетика постоянно совершенствуется: с 2011 по 2015 годы ввод новых мощностей составил 2000 МВт. Именно тогда были реализованы основные проекты в энергетике: модернизированы Березовская и Лукомльская ГРЭС, минская ТЭЦ-2. Износ основных фондов в энергетике снижен с 48 до 40 %. Уменьшился и объем выбросов в атмосферу энергетическими объектами. Если в 1990 году он составлял 446,1 тыс. т, то в 2015-м — 33,2 тыс. т.

Ранее Беларусь импортировала около 8 млрд кВт·ч электроэнергии, сегодня страна самодостаточна. Около 95 % ресурсов в производстве электроэнергии в Беларуси приходится на природный газ, поэтому стремление нашей страны уйти от одного источника логично и оправ­данно.

Однако в ближайшем будущем будет введена в строй и интегрирована в энергосистему Белорусская АЭС. Взамен старых и изношенных планируется ввод высокоэффективных генерирующих мощностей примерно на 350 МВт, а также развитие электрических сетей.

БелАЭС — вызов энергосистеме

Когда принималось решение о строительстве Белорусской АЭС, ВВП страны и цены на газ росли, мы импортировали электроэнергию. Мощность каждого из двух энергоблоков АЭС — 1200 МВт, среднегодовой отпуск электроэнергии при работе атомной станции составит 17 млрд кВт·ч, доля выработки атомной энергии в общем балансе энергопотреб­ления — 21,4 % (с учетом роста энергопотребления к 2020 году до 42 млрд кВт·ч).

Планируется, что с 2019 года Беларусь не будет импортировать энергию. Правда, сейчас беспокойство вызывает другая тенденция — спад энергопотреб­ления.

На форуме заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Александр Сивак заявил, что пока неизвестно, по каким тарифам отечественные потребители будут получать электроэнергию после ввода БелАЭС в эксплуатацию. Чиновник призвал предприятия не устанавливать местные когенерирующие установки, работающие на природном газе.

«Страна небольшая, потребление электроэнергии падает. В прошлом году Беларусь потребила 36,7 млрд кВт·ч электроэнергии, в этом, вероятно, произойдет падение на 5 %. Потребление электроэнергии падает, а мощности все время наращиваются. При таких сложнейших режимах, при таких огромных затратах на регулировки нужно открывать глаза, в какой ситуации мы находимся», — сказал Александр Сивак.

Кроме того, он дополнил перечень трудностей, связанных с экономикой мегапроекта: «Существует проблема установки электрокотлов на 1000 МВт, так как необходимо регулировать ночной провал графика сетевых нагрузок».

С учетом ввода БелАЭС необходимо не сокращать, а увеличивать потребление электроэнергии. Для этого разработана и внедряется государственная программа. Впрочем, в кулуарах форума специалисты признавали: сегодня самая дешевая электроэнергия производится, вероятно, с использованием как раз природного газа.