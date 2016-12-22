Избыточная энергоэффективность

Четверг
22 декабря 2016
20:03
№ 39 (1221)
15-21 октября 2016 года
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
39 (1221) 15-21 октября 2016 г.
Беларуси пора прекратить внедрять технологии, снижающие потребление электроэнергии. С вводом АЭС проблемой может стать избыток, а не недостаток энергии.
Об этом говорили эксперты на V Белорусско-германском энергетическом форуме, прошедшем на этой неделе в Минске.
Догнали Канаду
Страна тратит много средств на энергосбережение, модернизируя энергосистему и внедряя соответствующие технологии, и на этом поприще добилась хороших результатов, заявил на форуме первый заместитель министра энергетики Леонид Шенец.
Отечественная энергетика сегодня эффективна и экономична. В 1990 году на выработку 1 кВт·ч электроэнергии расходовалось 296,7 грамма нефтяного эквивалента, а в 2015-м — 235 г. В нынешнем году расход будет уменьшен еще на 4 грамма.
С 1997 года ВВП Беларуси удвоился, а энергопотребление осталось на прежнем уровне. По энергозатратам на единицу ВВП наша страна приблизилась к Канаде, однако, как сказали на форуме, энергоемкость ВВП Германии на 80 % меньше.
Установленная мощность отечественной энергосистемы составляет 9740 МВт. Около 9000 МВт производят организации «Белэнерго», остальное вырабатывается в других отраслях экономики, в том числе на частных предприятиях.
Белорусская энергетика постоянно совершенствуется: с 2011 по 2015 годы ввод новых мощностей составил 2000 МВт. Именно тогда были реализованы основные проекты в энергетике: модернизированы Березовская и Лукомльская ГРЭС, минская ТЭЦ-2. Износ основных фондов в энергетике снижен с 48 до 40 %. Уменьшился и объем выбросов в атмосферу энергетическими объектами. Если в 1990 году он составлял 446,1 тыс. т, то в 2015-м — 33,2 тыс. т.
Ранее Беларусь импортировала около 8 млрд кВт·ч электроэнергии, сегодня страна самодостаточна. Около 95 % ресурсов в производстве электроэнергии в Беларуси приходится на природный газ, поэтому стремление нашей страны уйти от одного источника логично и оправданно.
Однако в ближайшем будущем будет введена в строй и интегрирована в энергосистему Белорусская АЭС. Взамен старых и изношенных планируется ввод высокоэффективных генерирующих мощностей примерно на 350 МВт, а также развитие электрических сетей.
БелАЭС — вызов энергосистеме
Когда принималось решение о строительстве Белорусской АЭС, ВВП страны и цены на газ росли, мы импортировали электроэнергию. Мощность каждого из двух энергоблоков АЭС — 1200 МВт, среднегодовой отпуск электроэнергии при работе атомной станции составит 17 млрд кВт·ч, доля выработки атомной энергии в общем балансе энергопотребления — 21,4 % (с учетом роста энергопотребления к 2020 году до 42 млрд кВт·ч).
Планируется, что с 2019 года Беларусь не будет импортировать энергию. Правда, сейчас беспокойство вызывает другая тенденция — спад энергопотребления.
На форуме заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Александр Сивак заявил, что пока неизвестно, по каким тарифам отечественные потребители будут получать электроэнергию после ввода БелАЭС в эксплуатацию. Чиновник призвал предприятия не устанавливать местные когенерирующие установки, работающие на природном газе.
«Страна небольшая, потребление электроэнергии падает. В прошлом году Беларусь потребила 36,7 млрд кВт·ч электроэнергии, в этом, вероятно, произойдет падение на 5 %. Потребление электроэнергии падает, а мощности все время наращиваются. При таких сложнейших режимах, при таких огромных затратах на регулировки нужно открывать глаза, в какой ситуации мы находимся», — сказал Александр Сивак.
Кроме того, он дополнил перечень трудностей, связанных с экономикой мегапроекта: «Существует проблема установки электрокотлов на 1000 МВт, так как необходимо регулировать ночной провал графика сетевых нагрузок».
С учетом ввода БелАЭС необходимо не сокращать, а увеличивать потребление электроэнергии. Для этого разработана и внедряется государственная программа. Впрочем, в кулуарах форума специалисты признавали: сегодня самая дешевая электроэнергия производится, вероятно, с использованием как раз природного газа.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения