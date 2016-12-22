Германия выбирает экологичность

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

К 2022 году Германия полностью откажется от ядерной энергетики и перейдет на возобновляемые источники энергии. Немецкие эксперты готовы помочь приобщиться к «зеленой» энергетике и нашей стране.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — «дорогое предприятие, его могут позволить себе страны с высоким уровнем ВВП», — признала на V Белорусско-­германском энергетическом форуме директор немецкого энергетического агентства dena Кристина Хаферкамп. Тем не менее Германия планирует обеспечить устойчивое электроснабжение страны на основе возобновляемых источников энергии и тем самым внести большой вклад в защиту климата. К 2020 году энергетика этого государства не будет выбрасывать вредные вещества в атмосферу.

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Диалог во имя экологии

В 2003 году в Германии вырабатывалось 608,8 ТВт·ч электроэнергии (в том числе из возобновляемых источников — 45,6 ТВт·ч), а сегодня — 651,8 ТВт·ч (125,9 ТВт·ч). В возобновляемой энергетике занято 355 тыс. человек.

Сегодня в стране 250 тыс. электромобилей. Планируется, что к 2020 году благодаря господдержке их будет около миллиона. Правительство Германии поставило четкую задачу: к 2020 году ВИЭ должны составить 40—45 % от всех источников энергии, к 2035-му — от 55 до 60 %.

С 2014 года в стране действует инициированная правительством национальная платформа энергоэффективности, по сути это национальный диалог ученых и бизнеса на тему «Как снизить потребление электроэнергии?». Основные вопросы, которые прорабатывают немецкие специалисты: закон об экономии электроэнергии; инновационные финансовые механизмы в области энергоэффективности; заключение договоров; повышение конкуренции в сфере распределения электроэнергии; использование цифрового управления в производстве и распределении энергии.

В нынешнем году немецкое правительство опубликовало «Зеленую книгу энергоэффективности», которая поднимает вопросы повышения энергоэффективности экономики страны. Сейчас документ обсуждают в предпринимательских союзах и регионах Германии, чтобы добавить в него новые предложения.

Немецкие ученые предложили «совмещение секторов» — использование электроэнергии из ВИЭ не в классических сферах применения электричества, например на транспорте (рельсовый и автомобильный), в теплоснабжении, преобразовании электроэнергии из возобновляемых источников в газообразные или жидкие носители.

Во время экономического кризиса многие инвесторы, видя в ВИЭ надежный актив, вложили средства именно в немецкие источники. Законодательство в Германии на двадцать лет гарантировало тарифы для ВИЭ. Они значительно превышают тарифы традиционной энергетики и имеют приоритетный доступ к электросетям.

Немецкий Закон о возобновляемых энергиях менялся уже трижды, чтобы соответствовать этапам развития ВИЭ, рассказал во время форума эксперт Федерального агентства сетей Германии BNetzA Александр Линов. Не изменяются только приоритет доступа энергии из ВИЭ к электросетям и финансовая поддержка.

Правда, формы поддержки тоже становятся другими: часть энергии производители солнечной энергии должны продавать на свободном рынке напрямую потребителям и получать за это поощрительную премию. Данное нововведение учит производителей задействовать рыночную конъюнктуру, позволит адаптировать рынок и в конечном итоге приведет к удешевлению энергии. Сегодня немецкий потребитель платит около 28 евроцентов за 1 кВт·ч, из них 6,35 евроцента — доплата за «роскошь» развития «зеленой» энергетики.

В столице Германии реализован проект EUREF Campus — прообраз города будущего. Комплекс офисных зданий построен частными инвесторами в сотрудничестве с учеными и инновационными компаниями. В нем нулевое внешнее энергопотребление, смонтированы фотоэлементы, ветроустановки и установка по переработке биогаза. Крыша с солнечными батареями питает электромобили, на которых можно передвигаться по территории кампуса. Все офисы заняты преимущественно немецкими предприятиями среднего бизнеса. Да, аренда обходится дороже, чем в обычных зданиях, однако престиж и комфорт работников, которые получают положительные эмоции от работы в городе будущего, окупают дополнительные затраты.

ВИЭ Беларуси: в основном дрова

К 2020 году Беларусь планирует довести долю ВИЭ до 5 %. Наши энергетики работают над тем, чтобы максимально вовлечь местные и возобновляемые виды топлива в оборот. Ежегодно в Беларуси заготовляется 25—28 млн куб. м древесины. Больше всего у нас источников энергии, работающих на древесных отходах.

Рынок возобновляемой энергетики нашей страны проанализировали эксперты Представительства немецкой экономики в Беларуси. Доклад будет представлен в Министерство экономики и энергетики Германии и немецким компаниям для оценки перспектив отечественного рынка ВИЭ.

Как заявил консультант Пред­ставительства немецкой экономики Валентин Литвинов, в 2015 году выработка биогаза,

ветро-, гидро- и солнечной энергии в Беларуси увеличилась в 3,4 раза по отношению к 2010-му. Дрова и древесные отходы составляют 92 % от всех ВИЭ.

В стране определен порядок установки ВИЭ до 2035 года, создания и подключения к электросетям. «Зеленые» тарифы в Беларуси значительны и обеспечивают окупаемость затрат на установку ВИЭ в течение четырех — семи лет.

В стране не реализован большой потенциал возобновляемых источников энергии. Объем переработки отходов сельского и коммунального хозяйства в целях получения биогаза не превышает 3 %, солнечная энергия дает только 0,3 % возможной выработки, а мощность действующих ветроэнергетических установок не превышает 3 % от экономически обоснованного уровня.

В рамках выделенных квот в ближайшие два года можно поставить 24 установки по переработке биомассы и биогаза, 9 солнечных электростанций и 6 ветроустановок. В области ВИЭ в нашей стране активно работают около 40 предприятий, так что немецким компаниям — производителям соответствующего оборудования найдется место и на отечественном рынке.