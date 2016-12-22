Нефть не сулит оптимизма

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Беларусь и Россия на минувшей неделе завершили газовый спор. Наша страна получит скидку на газ, а также на нефть под полную загрузку НПЗ. Будет ли столь же благосклонна мировая конъюнктура цен на нефтяном рынке?

Новый рекорд добычи вместо сокращения. На прошлой неделе страны ОПЕК подтвердили, что договоренности об ограничении добычи нефти пока являются лишь словами. По итогам сентября картель зафиксировал новый рекорд, увеличив объемы на 220 тыс. баррелей в день, до 33,39 млн.

По сравнению с августом в сентябре предложение нефти на мировом рынке в целом, по оценке ОПЕК, прибавило 1,46 млн баррелей в день и достигло 96,4 млн. По отношению к прошлому году оно увеличилось на 0,95 млн баррелей в день.

Картель отметил, что его участники ответственны всего за 15 % прироста. Вероятно, таким образом ОПЕК подтверждает свое стремление к ограничению добычи с целью поддержки рынка. По сравнению с августом в минувшем месяце страны, не входящие в картель, предложили дополнительно 1,24 млн баррелей в день. При этом по итогам года предложение со стороны государств вне картеля должно снизиться по сравнению с 2015-м на 680 тыс. баррелей в день, до 56,2 млн.

Международное энергетическое агентство (МЭА), на прошлой неделе опубликовавшее ежемесячный отчет о состоянии рынка, также зафиксировало рекордное предложение со стороны участников картеля. По версии МЭА, в сентябре ОПЕК нарастил добычу на 160 тыс. баррелей в день, до 33,64 млн. Мировое предложение в целом увеличилось на 0,6 млн баррелей в день, до 97,2 млн.

До публикации отчетов нефтяные котировки росли в основном благодаря информации о более-менее оптимистичных итогах встречи в Алжире. Однако вслед за публикациями последних данных о состоянии рынка цены, скорее всего, снова понизятся.

Нынешний год закончится с профицитом предложения на мировом рынке нефти. ОПЕК оценивает средний спрос по году в 94,4 млн баррелей в день. Он растет с начала года и в итоге должен прибавить примерно 1,2 млн баррелей по сравнению с 2015-м. Такой же прогноз дает МЭА.

Правда, в предыдущие месяцы ожидались более высокие темпы роста. Более того, во втором полугодии спрос практически не будет увеличиваться, что еще раз подтвердили обе организации. В IV квартале он будет всего на 140 тыс. баррелей в день выше, чем в III квартале, и достигнет 95,29 млн баррелей в день.

Сбалансировать спрос и предложение вряд ли удастся. В 2017 году спрос должен увеличиться еще на 1,2 млн баррелей в день. Однако в первом полугодии, по оценке ОПЕК, он будет ниже, чем в конце 2016-го, и составит 94,7 млн баррелей в день. Картель рассчитывает на то, что уровень добычи в странах, не входящих в ОПЕК, составит в среднем по 2017 году 56,54 млн баррелей в день, что на 140 тыс. баррелей больше, чем в 2016-м.

Исходя из этих прогнозов, участники картеля и определили коридор, в рамках которого они готовы ограничить свою добычу, — 32,5—33 млн баррелей. В теории такой уровень позволит им сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке.

Пока же сделать это не удается. Профицит предложения достиг максимума в I квартале нынешнего года — 2,2 млн баррелей, а к III кварталу сократился до 0,5 млн баррелей. В 2015-м он составил в среднем 2 млн баррелей.

В ноябре на саммите в Вене страны ОПЕК должны окончательно оформить соглашение о заморозке добычи. Именно тогда будут распределены квоты между участниками картеля.

Основное противоречие, подогреваемое не только экономическими, но и политическими и даже религиозными разногласиями, сохраняется между Саудовской Аравией и Ираном. Алжирские договоренности были достигнуты после того, как саудиты выказали готовность сократить добычу, если Иран просто согласится заморозить свои объемы.

Впрочем, даже если распределение квот будет успешным, возможно, для сбалансированности рынка ОПЕК понадобится опуститься ниже 32 млн баррелей в день. Ведь спрос в I квартале 2017 года несколько снизится по сравнению с IV кварталом 2016-го, а страны, не входящие в картель, могут и не сокращать свое предложение.

Еще до Алжира Саудовской Аравии удалось договориться с Россией о координации действий на нефтяном рынке. Правда, это только декларация намерений. Консультации между ОПЕК и РФ прошли 12 октября в Стамбуле, в кулуарах Международного энергетического конгресса. Об их результатах ничего неизвестно.

За день до этого президент РФ Владимир Путин выказал готовность сократить добычу, что подняло фьючерсы на нефть марки Brent выше 53 долларов за баррель. Однако уже в четверг, после официальной публикации отчета МЭА, подтвердившего ранее высказанные в аналитических документах ОПЕК опасения по поводу хрупкости баланса, который может быть достигнут на рынке вследствие реализации алжирских договоренностей, котировки вернулись на уровень ниже 50 долларов. Напомним, что уже дважды (в 2011 и 2008 годах) Владимир Путин делал громкие заявления о сокращении добычи, однако Россия не выполнила эти обещания ни разу.

Даже если на ноябрьском саммите страны ОПЕК окончательно договорятся и без эксцессов распределят квоты, то рынок вряд ли сбалансируется. Профицит на нем сохранится и в следующем году, а это значит, что роста цен ждать не стоит, по крайней мере до второго полугодия 2017-го.

Следовательно, и выручка Беларуси от экспорта нефти и нефтепродуктов в течение ближайших шести — восьми месяцев вряд ли вырастет значительно. Пока же сокращение поставок нефти из РФ в III квартале стоило нашей стране 0,3 % ВВП.